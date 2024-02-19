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'Kız getirme sistemi' aktif, skandal iddiayı Mynet'e açıkladı: Adnan Oktar genç avukatları cezaevinde taciz ediyor!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
19.02.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Adnan Oktar denilen sapkın terör örgütünü birçok kişi kediciklerinden hatırlıyor. A9 kanalındaki şovlarıyla sosyal medyadaki editlere konu olan Adnan Oktar'ın varlığı ve insanlar üzerindeki etkisi mizah etkeninin çok üstünde! On binlerce genç kızın, ailelerinin hayatlarını karartan Adnan Oktar aynı zamanda bir sapık.

'Kız getirme sistemi' aktif, skandal iddiayı Mynet'e açıkladı: Adnan Oktar genç avukatları cezaevinde taciz ediyor!

Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan 140 journos kanalındaki Adnan belgeselinde, bu örgütün lideri olan sapkın zihniyetli kişinin genç kızları nasıl turnike sistemine zorladığı, şantajlarla tecavüzlerle insanları intihara sürüklediği gözler önüne seriliyor. Cezaevinden gelen son bilgiler ise olayın vehametini gözler önüne serdi!

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140 journos kanalındaki Adnan belgeselinde de yer alan Adnan Oktar örgütü mağdurlarının avukatı Eser Çömlekçioğlu, Mynet'e özel bir röportaj verdi. Örgütün Adnan Oktar'a sürekli yeni avukat ayarlamaya çalıştığını dile getiren Çömlekçioğlu, etkin pişmanlıktan yararlanan avukatların beyanlarına dikkat çekerek korkunç bir iddiada bulundu.

SORU: ESER HANIM, ÖRGÜTÜN AVUKAT YAPILANMASINI NASIL ÖZETLERSİNİZ?

Burada faaliyet gösteren kişiler iddianamede belirtildiği gibi “örgüt üyesi” olarak yargılanmaya başlandı. Bu kişileri avukat olarak mesleğini icra eden kişiler olarak düşünmeyin. Ya da örgüt ile bu süreçte tanışmış birçok avukatla karıştırmayın. Bunlar bildiğimiz örgüt adına hareket eden evvelden beri örgüt üyesi olan kişiler.

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SORU: ORTADA BİR 'TEVKİL' TUZAĞI VAR! BU TUZAĞI NASIL KURGULUYORLAR?

'ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN KIZ GETİRME SİSTEMİ AKTİF'

Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Adnan Oktar cezaevinde kesinlikle rahat durmuyor. Dışarıda kurduğu “kız getirme” ve “örgüte eleman kazandırma” sistemini cezaevine de taşımış durumda. Sistem şu şekilde işliyor. Önce bilinen sosyal medya hesaplarına “yem” olarak, ilan bırakılıyor.

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Bu ilanlar “Erzurum'da müvekkilimle görüşmeye şu ücretle gidecek var mı?” şeklinde oluyor, yardım isteniyor. Bu yardıma ülkenin her yerinden cevap veren avukatlar güzelliklerine ve gençliklerine göre bir filtreleme yapılarak Erzurum cezaevinde Adnan Oktar ile görüşmeye gönderiliyor.

'DEVLET BU GÖRÜŞMELERİ RAPORLAMIŞ'

Devlet bu görüşmeleri raporlamış, raporda 200-300 genç avukatla süresi 3-5 dakikayı geçmeyen, görüşmeler yapılıyor. Bu kişilerden daha sonra beğendikleri ile Adnan Oktar tekrar görüşüyor. Bu görüşmeler kesinlikle hukuki yardım içerikli değil, kayıt altında olduğu için yüzeysel A9 canlı yayınında olan iltifat içerikli görüşmelerdir. Bunun altını çizmekte fayda var.

Yine örgütün avcı ekipleri sosyal medyada yer alan genç, güzel ve tecrübesiz avukatlarla “sanki avukatmış” gibi iletişime geçerek bu kişilere günlük ödemeler yaparak Adnan Oktar ile görüşmelerini sağlıyorlar.

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SORU: BU GÖRÜŞMELERİN AMACI NEDİR?

KORKUNÇ GERÇEK: CEZAEVİNDE ELLE TACİZ!

Görüşmelerin amacı örgüte hem insan hem de lojistik destek sağlamak. Aynı zamanda cezaevinde yaşayan diğer üyeler için motivasyon sağlanması. Bu örgütün varlığı ile alakalı bir durum. Diğer durum ise Adnan Oktar’ın sapıklığı.

Bizim ifadelerden öğrendiğimiz, bazı etkin pişman avukat ve eski üyelerin verdiği beyanlarda. Adnan Oktar’ın açık görüşlerde bu örgüt üyesi olan avukatları elle taciz ettiği. Maalesef çok üzücü ama gerçek.

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