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Kocaeli’de ilaç fabrikasında büyük yangın

20.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kocaeli’de ilaç fabrikasında büyük yangın

Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasında, saat 09.00 sıralarında, şurup üretimi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

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Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi.

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İhbarla itfaiye ekipleri gelirken, çevre illerden de takviye istendi. Diğer fabrikalar yangına karşı uyarılırken, tedbir almaları istendi.

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Yangının, üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri, özelikle ham maddelerin olduğu alanda yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.

(DHA)

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yangın Kocaeli
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