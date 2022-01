Kombinleri farklı bir seviyeye taşıyan desenli külotlu çorap modelleri

Modern ve şık görünmek için bazen minik detaylar yeter. Peki, bu detaylardan biri neden çoraplarınız olmasın? Unutmayın, giyim tarzınızla özdeşleşen çorap seçimleriniz stilinizin önemli bir parçası. Yaz kış giyebileceğiniz, elbise, etek hatta şortlarla bile kullanabileceğiniz çorap modellerini sizler için araştırdık. İşte kombinlerinizde modern ve cool bir tarz yaratarak sizi bir adım öteye taşıyacak, birbirinden iddialı, desenli külotlu çorap modelleri!

1. Kolej stili hiç yaşlanmaz

Kaç yaşında olursa olsun kolej stilini sevenlerden misiniz? O halde örgü desenli, yumuşak dokusuyla bacaklarınızı sıcacık saracak rengarenk yünlü çorapları da sevebilirsiniz. Sade tasarımlı eteklerinizin altına giyebileceğiniz bu gri örgülü çorap modeli, aradığınız ürün olabilir. Düz ve pamuklu kumaştan eteğin altında çok şık duracak çorabı, kalın postal botlarla tamamlayabilirsiniz. Üzerinize ise yakası yukarı kadar iliklenmiş bir gömlek ve yine gri tonlarında yün süveter tercih edebilirisiniz. Başınıza takacağınız yünlü ressam şapka da varsa ta taa, kahve için sizi davet eden arkadaşlarınızı bekletmeyin, hazırsınız!

Zaman kaybetmeden satın almak için hemen tıklayın.

2. Hem saydam hem opak mı? Evet!

Yazın mini eteklerin altına ten rengi çorap giymeden çıkamıyor fakat kış aylarında soğuğa yenik mi düşüyorsunuz? O halde bu sahte saydam ve opak çoraplar kurtarıcınız olabilir! İçinde polar astar bulunan çoraplar, dışardan bakıldığında aynı ten rengi ve saydam çorap gibi durur. Hem rahatından hem şıklığından ödün vermek istemeyen kadınların tercihi olan çorapla bacaklarınız kusursuz bir görünüm yakalayabilir.

Etek ve elbiselerinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz, soğuk kış aylarında mutlaka dolabınızda yer alması gereken külotlu çorap modelini satın almak için hemen tıklayın.

3. Sade tasarımlı elbiselerinize hareket katın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sade ve tek renk elbisenizi biraz daha hareketli ve eğlenceli bir hale mi getirmek istiyorsunuz? O halde yapmanız gereken, iddialı aksesuarlar veya renkli, desenli çoraplar kullanmak. Bu modern ve hareketli modelle dümdüz bir elbiseye bile oldukça tarz, fütürist bir hava katabilirsiniz. Siyah renk olduğu için ton sür ton stilde tercih edebileceğiniz gibi birçok renkle de kombileyebilirsiniz. Ekstra güçlendirilmiş parmak kısmı sayesinde uzun süre rahatça kullanabilirsiniz.

Sokak stilinizi tamamlayacak Calzitaly 20 den külotlu çorabı incelemek ve satın almak için hemen tıklayın.

4. Klasikten vazgeçemeyenlerin tercihi, tek çizgi çoraplar

Penti’nin tek çizgi desenli siyah çorabı, klasikten vazgeçemeyen ve nostaljik şıklıktan yana kadınlar için harika bir seçenek olabilir. Siyah bir kalem etek, beyaz bir gömlek ve siyah stiletto ile kombinlediğinizde ofis tarzınızı güçlendirebilirsiniz. Uçuş uçuş şifon elbise ve bootielerle tamamladığınızda ise şık bir duruşla davete hazırsınız. Klasikten günlük giyime kadar pek çok kombinde kullanabileceğiniz çorap, çekmecenizde mutlaka yer almalı.

Zarif kombinlerin tamamlayıcı parçası olmaya aday Penti Nostalji 20 Den Desenli Külotlu Çorap'ı incelemek ve satın almak isterseniz böyle buyurun.

5. Puantiye aşkına

Elbisesinde, çorabında ve aksesuarında puantiye sevenler burada mı? O zaman bu çorap modeli tam size göre! İri puantiyelerle tarzınıza nostaljik bir hava katabilir, hoş bir kombin oluşturabilirsiniz. Beyaz kloş eteğin altına giyeceğiniz külotlu çorabı, Oxford tarzı ayakkabılar ve siyah kalın yünlü bir kazakla kombinleyebilirsiniz. Kemik siyah gözlükler ve at kuyruğu saçlarınızla zarif ve modern bir görüntü elde edebilirsiniz. Midi eteklerin altına da rahatlıkla kullanacağınız modelle, nostaljik ve şık bir hava yakalayabilirsiniz.

Ürünü hemen satın almak için tıklayın.

6. "Rock benim yaşam tarzım." diyenlere

Rocker girl’ler buradaysa bu kalın ağlı file çorap modeli, sizin için gelsin. “Black is my happy color.” diyorsanız size klasik ama her zaman dikkat çekici olan bir tarzın ihtiyaç listesini çıkarıyoruz! Siyah kazak, siyah deri kloş etek, yerlere kadar uzanan siyah trençkot, kalın tabanlı postal botlar ve kalın ağlı file çorap ile gotik ama şık bir tarz yakalayabilirsiniz. Kombini kırmızı ya da bordo tonlarında bir rujla tamamladığınızda ise insanlar gözlerini sizden alamayacak!

Penti Comb File Çorap'ı satın almak için hemen tıklayın.

7. Balerin zarafeti

İddia ediyoruz, bu model size “Black Swan” zarafeti katacak! Diz üzerine kadar düz siyah, diz üstünde ise saydam ve ten rengine dönen modelde bacağın iki yanında bulunan minik balerin figürünü çok seveceksiniz. Kombinlerinize estetik bir detay katacak çorabın üst kısmı 15 den, alt kısmındaki siyah bölüm ise 40 den. Mini eteklerle çok rahat kombinleyebileceğiniz şık modeli kışın uzun çizmelerle, yazın ise rengarenk sneaker ya da babetlerle tamamlayabilirsiniz.

İtaliana Balerin Desen Külotlu Çorap'ı elbise dolabına eklemek isteyenleri böyle alalım.

8. Bu ekoseler, kırmızı ile lacivertin uyumunu sevenler için

Kırmızıyla lacivertin uyumunu sevmeyen var mı? Bu iki rengin en güzel yansımalarından birini Gata Pamuklu Çorap'ta bulabilirsiniz. Lacivert üzerine kırmızı çizgilerle oluşturulan ekose desenine bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok. Pamuklu dokusu sayesinde konforlu bir kullanım sunan çorap, vücudu sarar. Kot mini bir elbise veya kırmızı etekle mükemmel kombini yakalayacağınız çorabın altına bahar aylarında kırmızı bir sneaker ya da rugan ayakkabı kullanabilirsiniz. Kış aylarında ise bot tercih edebilirsiniz.

Pek çok kombinde kullanabileceğiniz opak külotlu çorabı hemen satın almak için tıklayın.

9. Zarif bir seçim

Şık ve zarif bir duruş yakalamak isteyen kadınlar için ince file çoraptan daha iyi bir seçim olamaz. Etek ve elbiselerinize hoş bir görünüm katacak çorabı, bilekte biten kumaş ya da denim pantolonların altında da kullanabilirsiniz. Babet ya da klasik rugan ayakkabılarla birlikte bileğinizde şık bir detay oluşturarak iş yeri kombininizi taçlandırabilirsiniz. Etek ve elbiseyle giydiğinizde ise rugan stilettolarla estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.

4 farklı renk seçeneği olan Wooti File Külotlu Çorap'ı satın almak için hemen tıklayın.

10. İddialı olmayı sevenlerin tercihi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hem file hem dizüstü görünümüyle biraz iddialı görünen bu model ile dikkatleri üzerinize çekmeye ne dersiniz? File görünümlü ve 20 den olan çorabın arkasında minik baklava desenlerinden oluşan, yukarıdan aşağı inen bir çizgi yer alır. Yapısıyla bacağınızı toparlayan çorapta, desenin de etkisiyle ince görünen bacaklara sahip olabilirsiniz. Mini etek ya da elbiselerle şıklığı yakalayabileceğiniz modeli, deri ve zarif topuklu ayakkabılarla kombinleyerek iddialı bir duruş sergileyebilirsiniz.

Size yüksek bir giyim konforu sunan çorabı satın almak için tıklayın.

11. Romantik kadınların tercihi

Duygusal ve romantik tarzını tavırlarından giyim kuşamına kadar yansıtan kadınların bayılacağı bir modelle karşınızdayız! Dize kadar ince siyah, diz üstünde ise ten rengi ve minik siyah kalplerin olduğu Vemma Külotlu Çorap, tam size göre! Romantik çorabı pileli mini ya da dar kot etekle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında sade, şık bir babetle tamamlayabilirsiniz. Kış aylarında ise ister uzun çorap çizmeler ister kısa botlarla giyin, aynadaki görüntünüzün çok hoşunuza gideceğinden hiç şüphemiz yok.

Satın almak isteyenleri böyle alalım.