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Kompakt tasarımıyla öne çıkan DreameBot L10s Robot Süpürge'yi sizin için inceledik

23.11.2023 16:39 | Son Güncelleme:
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Ev temizliği her zaman zahmetli bir iş gibi görünür, değil mi? Artık bu zorluğu tamamen ortadan kaldıracak bir yardımcınız var: DreameBot L10s Robot Süpürge! Tek bir düğmeye basarak evinizde derinlemesine temizlik yapabilen bu robot süpürge, kompakt tasarımıyla büyüleyici bir performans sunuyor. Artık zaman harcamadan etkili temizliğin tadını çıkarma vakti!

Kompakt tasarımıyla öne çıkan DreameBot L10s Robot Süpürge'yi sizin için inceledik

Ev temizliği herkes için zaman alıcı ve yorucu bir görev olabilir. Ancak, teknolojinin sunduğu avantajları kullanarak, temizlik deneyimimizi dönüştürmek mümkün. DreameBot L10s Robot Süpürge; pratiklik, güvenilirlik ve etkili temizlik konusunda sınıfının lideri ve temizlikte adeta devrim yaratıyor! Üstelik şık ve kompakt tasarımıyla her zevke hitap ediyor. Hayatınızı kolaylaştıracak bir yardımcıya sahip olmanın ne kadar rahatlatıcı olabileceğini düşünün! Harika değil mi? Gelin öyleyse DreameBot L10s Robot Süpürge'yi inceleyelim.

DreameBot L10s Robot Süpürge

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DreameBot L10s Teknik Özellikleri

  • Emiş gücü 5.300 Pa
  • Batarya Kapasitesi 5,200 mAh
  • Su tankı kapasitesi 190 mL
  • Toz Haznesi 450L
  • Sessiz modda süpürme ve paspas çalışma süresi: 280 dakika
  • Ses Düzeyi 20 dB
  • Ağırlık 3,7 kg

Güçlü süpürme özelliklerini derinlemesine paspas yapma yetkinliğini ile birleştiren DreameBot L10s Pro, minimalist şarj istasyonu ile temizlikten ödün vermeden, yer tasarrufu sağlıyor. Süpürürken sunduğu dört emme seviyesi ve paspaslama yaparken kullandığı üç ayrı su kullanım seviyesi ile ahşap, fayans, halı, kilim ve diğer zemin kaplamaları için uyarlanabilir temizlik olanaklarını bir araya getiriyor. Sunduğu emme ve su kullanım seviyeleri, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda uygulama üzerinden her an değiştirilebiliyor.

Güçlü emiş gücü yüksek hızlı paspaslamayla buluşuyor

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Özellikle evcil hayvanı olan aileler için ideal bir ürün olan DreameBot L10s Pro, sağladığı olağanüstü emiş gücü ile halıların derinliklerindeki tozları bile rahatlıkla temizlerken, tüyleri, kiri, tozu ve kırıntıları tamamiyle ortadan kaldırır. Sahip olduğu kauçuk fırça ve 5.300 Pa emiş gücü, bu ürünü evcil hayvan besleyen aileler için ideal ürün haline getiriyor.

Görür, sakınır

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DreameBot L10s Pro, evi süpürürken karşısına çıkabilecek olan engelleri doğru bir şekilde tespit eder, masa ve sandalye gibi büyük nesnelerden kaçınır. Ayrıca, sahip olduğu sensörler L10s Pro’nun bir yerlere sıkışıp işleri yarım bırakmasının önüne de geçer.

Hisseder, temizler, temiz tutar

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DreameBot L10s Pro, kilim ve halı ile kaplı olan zeminlere geldiğinde bunları hissediyor, emiş gücünü bu zeminlere göre otomatik olarak artırarak rahatsız edici kir, toz ve kırıntıları ortadan kaldırarak derinlemesine bir temizlik sunuyor. Ayrıca, kilim ve paspas zeminlerde 7 mm yüksekliğe kadar oluşan engelleri otomatik olarak aşabiliyor.

Daha akıllı, daha hızlı ve daha uzun süre temizler

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DreameBot L10s Pro, temizlenecek ortamın haritasını hızlı bir şekilde çıkartıyor, temizlik rotasını optimize ediyor. Küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal çözüm sunan L10s Pro, akıllı LİDAR navigasyon sistemi sayesinde 5-10 dakika içerisinde evin haritalamasını hızlı şekilde bitirebiliyor. Salip olduğu 5.200 mAh kapasiteli pil sayesinde uzun temizlik seansları için gerekli olan tüm gücü sunabiliyor.
Kısaca, üç boyutlu yapısal ışıklandırma, LİDAR navigasyon ve kapsamlı halı temizliği için sunduğu 5.300 Pa emiş gücünü minimal tasarımla buluşturuyor.

Dreame L10s Pro, Hepsiburada’dan 15,959 TL liste fiyatı yerine kampanyalı satış fiyatı olan 11,490 TL’den satın alınabiliyor.

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Dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


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