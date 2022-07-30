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Korkunç! 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü, kanlar içinde kaldı

30.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen korkunç olayda 6 yaşındaki çocuk 3. kattan aşağıya düştü. Kanlar içinde kalan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücudunda kırıkları olduğu öğrenildi.

Korkunç! 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü, kanlar içinde kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Y.E., bulunduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir sebeple yere düştü. Yere düşen çocuk kanlar içerisinde kalırken, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme başlatılırken hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücudunda kırıkları olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Tekirdağ
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