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Korkunç bilanço yükseldi! Aralarında çocuklar da var... Hindistan'daki köprü faciasında hükümetten açıklama geldi

31.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya birkaç gündür farklı ülkelerden gelen toplu ölüm haberleriyle büyük şokta. Güney Kore ve Kongo'daki izdihamların yanı sıra Hindistan'daki köprü faciasında da çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Dün gece saatlerinde 90 olarak açıklanan can kaybı sayısı 141'e yükseldi. Öte yandan bölgeden gelen son kareler yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Hindistan hükümeti ise çökmenin nedenine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Korkunç bilanço yükseldi! Aralarında çocuklar da var... Hindistan'daki köprü faciasında hükümetten açıklama geldi

NDTV’nin haberine göre, nehre düşenlerden şu ana kadar 177'si kurtarıldı, olayda ölenlerin sayısı ise 141’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına donanma ve hava kuvvetlerinden ekipler katıldı.

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Hükümet yetkilileri, çöken köprünün 125 kişi taşıma kapasitesinin olduğunu ve çökmenin çok sayıda kişinin köprü üstünde aynı anda bulunması nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürdü.

Dün gece itibarıyla ölü sayısının 90 civarında olduğu açıklanmıştı.

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KÖPRÜ, GEÇEN HAFTA ULAŞIMA AÇILDI

Sömürge döneminden kalan 230 metre uzunluğundaki köprünün, 6 aylık bakım sürecinin ardından geçen hafta ulaşıma açıldığı belirtildi.

Muhalefet partileri, olayın yaşandığı köprüde gerekli teknik kontrolleri sağlamadığı ve köprünün yük kapasitesine ilişkin yeterli değerlendirmeleri yapmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

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Diwali (Işık) Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda kişi, turistik Morbi kasabasına gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Dün, Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında Machhu Nehri’ne kurulu asma yaya köprüsü, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Yerel basında yer alan görüntülerde bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındıkları görülmüştü.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullanmıştı.

Modi, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan köprü

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