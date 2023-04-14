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'Kötü niyetli birtakım işler' planı değiştirdi! Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler

14.04.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremler nedeniyle yerle bir olan bölgede seçimin nasıl yapılacağı merak edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu planladıkları uygulamayı duyurdu. Soylu'nun açıklamasına göre ilk tespitlerde oylamanın çadırlarda yapılması öngörülüyordu. Ancak Soylu'nun "kötü niyetli birtakım işler" diyerek söz ettiği durumlar değerlendirildi ve yeni bir plan masaya yatırıldı. Peki deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak, oy verme işlemi nasıl olacak? İşte Soylu'nun açıklamasıyla yeni planın ayrıntıları...

'Kötü niyetli birtakım işler' planı değiştirdi! Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler

14 Mayıs'ta seçim güvenliğinin sağlanması için harekete geçildi. Özellikle de deprem bölgesinde oylama işleminin güvenli şekilde sağlanabilmesi için seçenekler değerlendiriliyor. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre deprem bölgesindeki illerde önce çadırlarda oy verilmesi öngörüldü. "Bugün önümüzü biraz daha rahat görebiliyoruz" diyen Soylu, bu planın değiştiğini açıkladı. Yeni uygulamaya göre oylama deprem bölgesinde de diğer yerlerde olduğu gibi yapılacak. Bakan Soylu ayrıntılarıyla anlattı.

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"BÖLGEYE YÜZDE 20 CİVARINDA DÖNÜŞ OLDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Soylu, depremzedelerin büyük sabır gösterdiğini ve tevekkül içerisinde olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, sonuna kadar depremzedelerin yanlarında olacaklarını söyleyerek, "Şehirlerde, özellikle buralardan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız var. Şu ana kadar bölgeye, bizim tespit ettiğimiz, yüzde 20 civarında bir dönüş gerçekleşti. Onlar da döndükçe de onların çadır, konteyner, barınma ihtiyaçlarına yönelik de çalıştığımızı belirtmemiz lazım" dedi.

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"İLK TESPİTLER ÇADIRDA OY KULLANMA YÖNÜNDEYDİ"

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin deprem bölgesinde nasıl yapılacağına dair de açıklama yaparak şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta seçim olacak. Tüm arkadaşlarımıza da söyledik, konuştuk, değerlendirdik. Yüksek Seçim Kurulu ile, Adalet Bakanlığımız ile değerlendirdik, konuştuk ve depremin ilk günlerinde yapılan tespitler, biraz daha çadırda oy kullanmanın olabileceği konusundaydı ama bugün önümüzü biraz daha rahat görebiliyoruz.

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"KÖTÜ NİYETLİ BİRTAKIM İŞLEMLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

"Çadırda yapmanın riskleri olabileceğini değerlendirdik, hem Yüksek Seçim Kurulumuzla, hem Adalet Bakanlığımızla, hem de burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte kötü niyetli birtakım işlemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hafif çelikten prefabrik yapabilme kabiliyetimiz ve imkanımız var, konteyner imkanımız var, ofis konteyner şeklinde bunları yaparak deprem bölgesinde seçimin güvenliği konusunda hep birlikte buna ait adımlarımızı, okullarımızın bahçelerinde, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi gerçekleştirilebilecektir."

(DHA)

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