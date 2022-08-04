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"Koyu kırmızı benim rengim." diyenler için en iyi ruj önerileri

03.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel yapılmış bir makyajın en iyi tamamlayıcısının ruj olduğu konusunda hemfikir miyiz? Ruj rengi konusunda sizin tercihiniz de koyu kırmızı tonlarından yanaysa harika bir liste ile karşınızdayız. Listede yer alan farklı yapı ve formlardan oluşan rujları makyaj çantanızdan çıkarmak istemeyeceğinize eminiz. Haydi, en iyi koyu kırmızı tonlu rujlara detaylı olarak göz atalım.

"Koyu kırmızı benim rengim." diyenler için en iyi ruj önerileri

İçindekiler

  • 1. Bal nektarı ile zenginleştirilen formül: Maybelline New York Color Sensational Ruj - 547 Pleasure Me Red
  • 2. Kolay ve pratik uygulama sağlayan: L'Oreal Paris Infaillible Matte Lip Crayon Kalem Mat Ruj - 113 Brulée Everyday
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (04.08.2022)
  • 3. Likit mat yapısı ile gün boyu kalıcı deneyim: Pastel Daylong Lipcolor Kissproof 09
  • 4. Shea, mango ve jojoba yağı ile nemlendirici etki: Clinique Chubby Stick Intense Robust Rouge Ruj
  • 5. Kadife dokusu ile Mac Retro Matte Liquid Lipcolour Carnivorous
  • 6. Şık ambalaj ve parlak etki: Golden Rose Lipstick No:131
  • 7. Vegan formülü ile: Essence Stay 8H Matte Likit Ruj 08

Ruj, kalem ve likit gibi farklı formlarda bulunan ve dudakları renklendirmeyi sağlayan bir makyaj malzemesi. Mat ve likit rujlar dudaklara sabitlenip uzun süre kalıcılık sağlarken parlak yapıdaki rujlar, dudakları etkili şekilde nemlendiriyor. Her tonu birbirinden güzel olan kırmızı renginin koyu tonları ise özellikle vamp ve gotik makyajlara çok yakışıyor. Herkesin aradığını bulacağı koyu kırmızı tonlarındaki rujlara göz atmaya ne dersiniz? Öyleyse başlıyoruz!

1. Bal nektarı ile zenginleştirilen formül: Maybelline New York Color Sensational Ruj - 547 Pleasure Me Red

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En güzel koyu kırmızı tonlu rujlardan biri olan Maybelline New York Color Sensational Ruj - 547 Pleasure Me Red rengi ile tanışmaya hazır mısınız? Klasik ruj formundaki ürün, metalik gri ambalajı ve bordo kapağıyla oldukça şık görünüyor. Bal nektarı ile zenginleştirilen formülü, dudakları etkili şekilde nemlendiriyor. Aynı zamanda ürün, yoğun pigmentli olduğu için tek katta dudağa rengini veriyor. Kırmızının en cesur tonuna sahip ruj, bütün makyajları harika şekilde tamamlayacak nitelikte. Kolay sürülebilen yapısıyla anında uygulanan kremsi ruja mutlaka göz atmalısınız.

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2. Kolay ve pratik uygulama sağlayan: L'Oreal Paris Infaillible Matte Lip Crayon Kalem Mat Ruj - 113 Brulée Everyday

Kalem rujları seviyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. L'Oreal Paris Infaillible Matte Lip Crayon Kalem Mat Ruj - 113 Brulée Everyday, mat etkiyi ve kalem formu bir arada barındırıyor. Ürün, ultra mat ve kaygan formülüyle dudaklarda ağırlık yapmıyor. Özel tasarlanmış ince ucu ise kolay ve etkili şekilde uygulama yapmanızı sağlıyor. İçeriğinde E vitamini ve jojoba yağı bulunan güçlü formülü ise dudaklarınızı gün boyu nemli tutuyor. Sizin için seçtiğimiz 113 numaralı Brulee Everyday rengi, istediğiniz koyu kırmızı etkiyi dudaklarınıza yansıtacağından eminiz. Gün boyu kalıcı mat etki istiyorsanız ürüne şans vermelisiniz.

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Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (04.08.2022)

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3. Likit mat yapısı ile gün boyu kalıcı deneyim: Pastel Daylong Lipcolor Kissproof 09

Sabah sürüp etkisini akşama kadar hissedeceğiniz bir ruja mı ihtiyacınız var? Dudaklara anında sabitlenen ve gün boyu kalıcı bir öneriyle karşınızdayız. Pastel Daylong Lipcolor Kissproof 09, likit formda ve mat yapıda bir ruj. Uzun süre kalıcı özelliği sayesinde gün boyu canlı rengini kaybetmiyor ve bulaşma yapmıyor. 09 numaralı koyu kırmızının en güzel tonlarından birine sahip ruju çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Size likit mat rujların dudağınızda daha pürüzsüz durması için küçük bir öneri verelim. Ruju sürmeden önce dudağınızı iyi bir şekilde nemlendirirseniz likit mat ruj etkisini en güzel şekilde görebilirsiniz.

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4. Shea, mango ve jojoba yağı ile nemlendirici etki: Clinique Chubby Stick Intense Robust Rouge Ruj

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Kaliteli ürünleriyle öne çıkan Clinique markasının Chubby Stick rujları ile tanışmaya hazır mısınız? Zengin nemlendirici özellikli Clinique Chubby Stick Intense Robust Rouge Ruj, çok hoş koyu kırmızı tonlarına sahip. Formülünde shea, mango çekirdeği ve jojoba çekirdeği yağları bulunuyor. Doğal gözüken, dolgun ve yumuşak dudaklara kavuşmak istiyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Daha yoğun bir etki istiyorsanız uygulama öncesinde dudaklarınızı bir kalemle doldurabilirsiniz. Kurutmayan formülü sayesinde istediğiniz etkiyi alana kadar kat kat uygulama yapabilirsiniz. Kullanıcılar tarafından çok sevilen rujun yorumları da oldukça olumlu.

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5. Kadife dokusu ile Mac Retro Matte Liquid Lipcolour Carnivorous

Mac Retro Matte Liquid Lipcolour Carnivorous ile dudaklarınızda mükemmelliği hissetmeye hazır mısınız? Kadife dokulu ve likit formdaki ürün, dudaklarda harika etki yaratıyor. Sekiz saate varan uzun süre kalıcı etkisi sayesinde gün içinde ürünü tazelemekle zaman kaybettirmiyor. Dudaklara uygulandıktan sonra eşit ve pürüzsüz bir görünüm oluşturuyor. Soyulmaya karşı dayanıklı ruj, akma ve yapışma da yapmıyor. Sizin için seçtiğimiz kırmızının koyu ve bordo hâli ''carnivorous'' rengi, özellikle sonbahar ve kış mevsimine çok uyumlu. Ürünü doğrudan aplikatörüyle dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.

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6. Şık ambalaj ve parlak etki: Golden Rose Lipstick No:131

Parlak görünümlü rujları tercih ediyorsanız harika bir öneriyle karşınızdayız: Golden Rose Lipstick No:131. Rujun klasik ve şık tasarımlı ambalajı, kalplerde taht kuruyor. Yumuşak ve parlak yapılı ürün, dudaklara kolayca sürülüyor ve dudakları pürüzsüzce kaplıyor. Dağılmayan kalıcı formülü, E vitamini ile zenginleştiriliyor. Rujun koyu kırmızı tonu hem sade hem yoğun görünümlere çok yakışıyor. İster hafif bir göz makyajı yaparak ruju öne çıkarın ister yoğun gece makyajınızı tamamlamak için kullanın. Uygun fiyatlı kırmızı ruju çantanızdan hiç çıkarmak istemeyeceğinize eminiz.

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7. Vegan formülü ile: Essence Stay 8H Matte Likit Ruj 08

Listemizin son sırasında Essence Stay 8H Matte Likit Ruj 08 bulunuyor. Ürünün mat formülü ve muhteşem rengi, dudaklarda sekiz saate kadar kalıcılık ve kusursuz görüntü sağlıyor. Sıvı dokusu uyguladıktan hemen sonra yoğun mat bir yüzeye dönüşüyor. Bu sayede güzel ve uzun süreli kullanım konforu vaat ediyor. Eşsiz tonuyla büyüleyen ruj aynı zamanda mask proof özelliği ile maskeye bulaşma yapmıyor. Üstelik ürün vegan formüllü. Eğer siz de harika makyaj görünümlerine imza atmak istiyorsanız seçtiğimiz 08 numaralı ürüne göz atmadan alacağınız ruja karar vermeyin deriz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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kalem ruj kırmızı ruj renkleri
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