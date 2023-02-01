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Koyun sürüsü yolun karşısına geçerken facia yaşanmıştı! Çoban hakkında yeni karar 'Ölümlerle bağlantılı...'

01.02.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2015 yılında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme oldu. Gece vakti bir çoban koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmek istemiş, o sırada bir sürücü küçükbaş hayvanların bazılarına çarpıp ölümlerine neden olmuş, sonrasında araçtan inen sürücüyle yolculara ve ölü hayvanlara çarpmamak için bir başka sürücü daha manevra yapmış ve kaza gerçekleşmişti. Yargıtay, çobanın ölümlerden sorumlu tutulması gerektiğine hükmetti ve beraat kararını bozdu.

Koyun sürüsü yolun karşısına geçerken facia yaşanmıştı! Çoban hakkında yeni karar 'Ölümlerle bağlantılı...'

Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararına göre, ölümlü trafik kazasında çobanın beraat kararı, ölümlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bozuldu. Olay, 2015'te Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında meydana gelmişti. Bir çoban, küçükbaş hayvanlarını gece vakti yolun karşısına geçirmek istemişti. O sırada yolda seyir halindeki bir sürücü, küçükbaş hayvanlardan bazılarına çarparak ölümlerine neden olmuştu. Kazanın ardından aracından inen sürücü ve 3 yolcuya, yoldaki ölü hayvanlara çarpmamak için manevra yapan başka bir sürücü çarpmıştı. Bu kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ikinci aracın sürücüsü ve çoban hakkında dava açıldı. İşte o dava ve Yargıtay'ın kararının gerekçesi...

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yaşanan ölümlerde tali kusurlu olduğu belirlenen sürücüye 1215 gün karşılığı 24 bin 300 lira adli para cezası verdi, çobanın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık sürücü hakkındaki mahkumiyeti onadı, sanık çoban hakkında verilen beraat kararını ise yaşanan ölümlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bozdu.

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İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin kararında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69'uncu maddesinde yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmanın ve trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmenin yasak olduğu, kara yolunu kullanmak zorunda kalan hayvan sahiplerinin uyması gerekenlerin de Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139/b maddesinde düzenlendiği ifade edildi.

Sanık çobanın yaşanan olayda belirtilen hükümleri ihlal ettiği aktarılan kararda, yaşanan ilk kazanın ardından diğer araçlar açısından riskli duruma gelen kara yolunda uyarıcı herhangi bir önlemi de almadığı vurgulandı.

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Bu yönüyle sanık çobanın kusurlu olduğu ve eyleminin ikinci kazayla bağlantılı olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İlk kazadan kısa süre sonra (sürücü) sanığın yayalara çarpması şeklinde gerçekleşen olay ile (çoban) sanığın kusurlu eylemi arasında illiyet bağı bulunduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suç bakımından mahkumiyeti yerine, eksik inceleme sonucu yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir." (AA)

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