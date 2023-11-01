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Küçük çocuğa çirkin saldırı! Nefesi kesilip acı içinde kıvrandı, Trabzonspor'dan açıklama geldi

01.11.2023 09:53 | Son Güncelleme:
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Bursa'da sokakta arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuk bir anda uğradığı saldırıyla neye uğradığını şaşırdı. Küçük çocuğun soluğunu kesip acı içinde kıvranmasına yol açan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası Trabzonspor'dan gelen açıklamada "Olayın takipçisi olacağız" dendi.

Küçük çocuğa çirkin saldırı! Nefesi kesilip acı içinde kıvrandı, Trabzonspor'dan açıklama geldi

Bursa'da sokakta bisikletle ilerleyen bir kişi, arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuğa önce hakaret etti, sonra biber gazıyla saldırdı. Küçük çocuk fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Bordo mavili kulüpten açıklama geldi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

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Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına kaldırıldı.

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TRABZONSPOR FUTBOL OKULU’NDA SPORCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Görüntülerin ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarının altını çizdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor biber gazı

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