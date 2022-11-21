Kullanıcılarından tam not alan kasım ayının en çok satan ürünleri

Kış mevsimi yaklaşırken birçok ihtiyacımız da gün yüzüne çıkmaya başladı. Su geçirmez outdoor ayakkabıdan monta, hava nemlendiriciden termosa kışın sıkça kullanılan kimi ürünler birçok kişi tarafından satın alınmaya başladı. Biz de sizin için, tam da indirim döneminde kasım ayının en çok satan ürünlerini derledik. İhtiyaca yönelik her bütçeye uygun ürünlerin de yer aldığı listemize bakmadan geçmemenizi tavsiye ederiz. İşte kullanıcılarından tam not almış, en çok satan o ürünler!

1. Columbia Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı, Erkek

Kullanıcı yorumları:

"Numara seçimi yaparken mutlaka kendi ayakkabı numaranızı tam yazın, çünkü ölçüler tam olarak geliyor ve gerçekten çok kaliteli, güzel bir ürün. Tavsiye ederim."

"Kalıbı tam ve orjinal ürün. Kaba gibi görünüyor resimde ama ilk giydiğim an rahatlığını hissettim. Kesinlikle ayağımı rahatsız eden bir tarafı yok. İç ve dış malzeme kalitesi kendini belli ediyor. Bu zamanda bu fiyata kaçırılmayacak fırsat."

2. Skechers D'Lites Biggest Fan 11930 Spor Ayakkanı, Kadın

Kullanıcı yorumları:

"Türkiye fiyatıyla arasında dağlar kadar fark var ve çok kısa zamanda yurt dışından geldi. Kalıp olarak herhangi bir fark yok, buradan aldığım aynı seri modelle kalıbı birebir. Kaçırmayın alın."

"1000 TL uyguna aldım. Harika ne diyebilirim ki... Başta şüpheyle yaklaşmıştım ama beklentimin çok üstünde bir ayakkabı."

3. E.O.T Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ve Aroma Difüzörü

Kullanıcı yorumları:

"Oğlum için aldım. Çok başarılı. Çok araştırdım almadan önce, buharı çok fazla."

"Ürünü yeni doğan bebeğim için aldık, çok güzel. Memnun kaldık. Ortamı yumuşatıp ferahlık veriyor, hızlı ve güvenilir alışveriş."

4. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Kullanıcı yorumları:

"Rengini çok beğendim. Stanley kalitesi kendini gösteriyor."

"Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama ürün kalitesi son derece iyi. Uzun yıllar kullanılabileceğini gösteriyor. Tek kişi kullanacaksa ve yudum yudum içecekse, sıcak içecek kısa sürede soğuyabilir. Fakat kapağı açılmadığı takdirde birkaç saat yeterli sıcaklıkta koruyabiliyor. Daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız yalıtımlı termos çantalarından almanızı öneririm."

5. Moda Değirmeni Siyah Kadın Bot

Kullanıcı yorumları:

"Tek kelimeyle muhteşem bir ürün. Kaliteli ve sağlam kesinlikle. Asla kötü yorumlara bakmayın. Tam ayak numaranızı alabilirsiniz. Asla kaba durmuyor."

"Ne olur ne olmaz diye kendi numaramın bir üstünü sipariş verdim. Cidden çok memnun kaldım, efsane iyi duruyor. Giyin, giydirin kızlar. Müthiş."

6. ThermoPro TP53 Dijital Termometre Higrometre

Kullanıcı yorumları:

"Nem ve ısı ölçer olarak çok fonksiyonel. 24 saat boyunca en düşük ve en yüksek değerleri göstermesi çok yararlı. Üründen çok memnun kaldım."

"Kullanılan plastik ve rakamların okunaklı olması çok güzel."

7. Boymen Su ve Rüzgar Geçirmez Erkek Kapüşonlu Siyah Mont

Kullanıcı yorumları:

"Harika ve mükemmel bir ürün. Sıcak tutuyor, aklınızda bulunsun beden numaranıza göre alın."

"Bedeni tam oldu, kalitesi de çok iyi. Herkese tavsiye ederim."

8. JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Kullanıcı yorumları:

"Sesi çok kaliteli ve mikrofonunu da test ettim, bu fiyat bandına göre gayet iyiydi. Sesi dışarıya çok veriyor, çok yüksek seste dinlemezseniz sorun yok tabii. Ürün gayet güzel şekilde paketlenmiş. Bu fiyata göre bence alınabilecek ilk üç üründen biri."

"Bass iyi, tiz mid yeterli, bağlantı hem tel hem PC eş zamanlı olmasına rağmen mükemmel."

9. Freemax Unisex Ortopedik Chelsea Bot

Kullanıcı yorumları:

"Beş yıldızdan fazlasını hak ediyor, çok teşekkür ederim. Bir numara küçük alınmalı, yorumlara bakarak bir numara küçük aldım tam geldi."

"Eşime hediye aldım, çok beğendi. Gerçekten güzel bir ürün, yorumlara bakarak bir numara küçük aldım tam oldu. Gayet şık ve güzel duruyor."

10. Trendgar Baskılı Unisex Kanguru Cepli Kapüşonlu Sweatshirt

"Yumuşacık bir ürün bayıldım. Paketlemesi de güzeldi. Kendi bedeninizi alın."

"Fiyatına göre kalitesi güzel, yumuşacık. Tavsiye ederim."

11. Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge

Kullanıcı yorumları:

"Evcil hayvanı olanlar kesinlikle böyle bir şey almanız lazım, hayat kaliteniz artıyor. O diğer büyük kablolu süpürgeyi çalıştırmayı düşünmek bile insanı yoruyor. Bununla günlük olarak 10-15 dakikada etrafı toparlamanız yetiyor."

"Arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Kendisi çok memnun kalınca annesine ve babannesine de hediye olarak almış. Hepsi çok memnunlar."

12. Beko Keyf BKK 2113 Kahve Makinesi

Kullanıcı yorumları:

"Ürün çok iyi. Hediye olarak aldık, bende Arçelik telve yeni çıkanlar var maalesef bunlardaki lezzet yakalamıyor."

"Tanıdıklarımda vardı çok memnundular, ben de aldım. Çok beğendim."

13. Trendyol Modest Camel V Yaka Dama Desenli Triko Hırka

"Çok tarz bir hırka, tavsiye ederim."

"Kızlar çok güzel, ben çok beğendim. Alın aldırın."

14. Baseus Speed Mini Dual, Duvar & Seyahat Şarj Cihazı

Kullanıcı yorumları:

"Kargosu gayet güzel ve itinalı geldi, bir gün sonra teslim edildi. Ürünlerin ambalajı ve kutuları güzel, hızlı şarj çalışıyor iki tane aldım denemek için memnun kaldım. Teşekkürler."

"Bazı yorumlarda hızlı şarj olmadığını söylemişler ama fiyat fayda olarak bence gayet iyi şarj ediyor, tavsiye ederim."

15. Hoover H-FREE 300 HYDRO Şarjlı 2'si1 Arada Süpürme ve Paspaslama

Kullanıcı yorumları:

"Ürünü 10 aydır kullanıyorum. Bu ürünü tercih etmemdeki en önemli sebepler; yedek batarya imkânına daha rahat ulaşma, start kısmına devamlı basmama, duvara monte gerektirmemesi; istediğin odaya götürüp şarj edebilme, dik durması ve pratik temizlenmesi."

"Döner başlığı olduğu için makinenin çekim gücü gayet yeterli. Süpürgenin ön kısmında led ışıklandırma olması sayesinde bütün tozları görüyorsunuz. Yanındaki ek başlıkları ile çok kullanışlı. Ben cihazdan memnun kalınca ablama da bir adet aldım. Eğer eviniz büyükse yedek pil almayı unutmayın."

16. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı, Beyaz

Kullanıcı yorumları:

"Kilo, yağ, kemik vs. her şeyi ölçüp telefonunuza aktarım yapıyor. Çıplak ayak çıkmanız lazım. Tavsiye ederim."

"Üründen oldukça memnun kaldım. Uygulamada detaylı bilgileri gösteriyor. En uygun Amazon'da buldum ve satın aldım. Gayet başarılı."

17. JBL C100SI Kulaklık

Kullanıcı yorumları:

"Diğer alışveriş sitesinden aldığım ik haftada bozuldu fakat Amazon gerçekten kaliteli ve orjinal ürün hizmeti sunuyor. Beş yıldır hep bu kulaklığı kullanırım. Bunu eskisi bozulunca indirimde olunca hemen aldım ve hiçbir sıkıntısı yok fiyat performans açısından güzel."

"Kaliteli ses, saatlerce dinlenir... Hızlı teslimat teşekkürler."

18. Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı

Kullanıcı yorumları:

"Gerçekten mükemmel bir cihaz. Tavsiye üzerine aldım, pişman olmadım."

"Spigen kalitesi, Amazon hızı..."

19. Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası

Kullanıcı yorumları:

"Hayatımız değişti bu kadar mı fark eder? Yaklaşık iki üç haftadır kullanıyoruz. Geldiği gün şarj ettik; evet biraz yavaş dolduruyor ancak sürekli pompa bozan bir ev ahallisi olarak pompamızdan memnunuz, nazarlardan ırak."

"Sesi makul. Şarjı hemen hemen bir damacana için yeterli."

20. OBEV Dans Eden Şarjlı Kaktüs Oyuncak

Kullanıcı yorumları:

"Ürün sağlam bir şekilde geldi. Çalışıyor. Şarj kablosu içerisinde. Yakalık ve şapkası da çok iyi, güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Teşekkürler Amazon."

"Ses kayıt modu var. Siz ne derseniz ince komik bir sesle tekrar ediyor. Müzik modunda şarkılar var ve çalarken dans ediyor. Eğlenceli."

21. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

Kullanıcı yorumları:

"Kesinlikle öneriyorum. Bir sürü marka denedim bu fiyata bu kadar rahat ve güzel çamaşır gerçekten yok."

"Başta bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Ürün elime geçince denedikten sonra fark ettim ki gerçekten parasını fazlasıyla hak eden bir ürün."