HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kullanıcılarından tam not alan kasım ayının en çok satan ürünleri

Kullanıcılarından tam not alan kasım ayının en çok satan ürünleri

21.11.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayı indirimleri son hızıyla devam ederken ayakkabıdan sweatshirte, dikey süpürgeden kahve makinesine, kulaklıktan dijital termometreye kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik. Her ihtiyaca yönelik ürünlerin yer aldığı listemize gelin birlikte bakalım.

Kullanıcılarından tam not alan kasım ayının en çok satan ürünleri

Kış mevsimi yaklaşırken birçok ihtiyacımız da gün yüzüne çıkmaya başladı. Su geçirmez outdoor ayakkabıdan monta, hava nemlendiriciden termosa kışın sıkça kullanılan kimi ürünler birçok kişi tarafından satın alınmaya başladı. Biz de sizin için, tam da indirim döneminde kasım ayının en çok satan ürünlerini derledik. İhtiyaca yönelik her bütçeye uygun ürünlerin de yer aldığı listemize bakmadan geçmemenizi tavsiye ederiz. İşte kullanıcılarından tam not almış, en çok satan o ürünler!

1. Columbia Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı, Erkek

Adsız tasarım - 2022-11-21T115623.376

Kullanıcı yorumları:

  • "Numara seçimi yaparken mutlaka kendi ayakkabı numaranızı tam yazın, çünkü ölçüler tam olarak geliyor ve gerçekten çok kaliteli, güzel bir ürün. Tavsiye ederim."

  • "Kalıbı tam ve orjinal ürün. Kaba gibi görünüyor resimde ama ilk giydiğim an rahatlığını hissettim. Kesinlikle ayağımı rahatsız eden bir tarafı yok. İç ve dış malzeme kalitesi kendini belli ediyor. Bu zamanda bu fiyata kaçırılmayacak fırsat."
Ürünü İncele

2. Skechers D'Lites Biggest Fan 11930 Spor Ayakkanı, Kadın

Adsız tasarım - 2022-11-21T115920.117

Kullanıcı yorumları:

  • "Türkiye fiyatıyla arasında dağlar kadar fark var ve çok kısa zamanda yurt dışından geldi. Kalıp olarak herhangi bir fark yok, buradan aldığım aynı seri modelle kalıbı birebir. Kaçırmayın alın."

  • "1000 TL uyguna aldım. Harika ne diyebilirim ki... Başta şüpheyle yaklaşmıştım ama beklentimin çok üstünde bir ayakkabı."
Ürünü İncele

3. E.O.T Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ve Aroma Difüzörü

Adsız tasarım - 2022-11-21T152234.030

Kullanıcı yorumları:

  • "Oğlum için aldım. Çok başarılı. Çok araştırdım almadan önce, buharı çok fazla."

  • "Ürünü yeni doğan bebeğim için aldık, çok güzel. Memnun kaldık. Ortamı yumuşatıp ferahlık veriyor, hızlı ve güvenilir alışveriş."
Ürünü İncele

4. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Adsız tasarım - 2022-11-21T141943.000

Kullanıcı yorumları:

  • "Rengini çok beğendim. Stanley kalitesi kendini gösteriyor."

  • "Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama ürün kalitesi son derece iyi. Uzun yıllar kullanılabileceğini gösteriyor. Tek kişi kullanacaksa ve yudum yudum içecekse, sıcak içecek kısa sürede soğuyabilir. Fakat kapağı açılmadığı takdirde birkaç saat yeterli sıcaklıkta koruyabiliyor. Daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız yalıtımlı termos çantalarından almanızı öneririm."
Ürünü İncele

5. Moda Değirmeni Siyah Kadın Bot

Adsız tasarım - 2022-11-21T145714.101

Kullanıcı yorumları:

  • "Tek kelimeyle muhteşem bir ürün. Kaliteli ve sağlam kesinlikle. Asla kötü yorumlara bakmayın. Tam ayak numaranızı alabilirsiniz. Asla kaba durmuyor."

  • "Ne olur ne olmaz diye kendi numaramın bir üstünü sipariş verdim. Cidden çok memnun kaldım, efsane iyi duruyor. Giyin, giydirin kızlar. Müthiş."
Ürünü İncele

6. ThermoPro TP53 Dijital Termometre Higrometre

Adsız tasarım - 2022-11-21T121350.116

Kullanıcı yorumları:

  • "Nem ve ısı ölçer olarak çok fonksiyonel. 24 saat boyunca en düşük ve en yüksek değerleri göstermesi çok yararlı. Üründen çok memnun kaldım."

  • "Kullanılan plastik ve rakamların okunaklı olması çok güzel."
Ürünü İncele

7. Boymen Su ve Rüzgar Geçirmez Erkek Kapüşonlu Siyah Mont

Adsız tasarım - 2022-11-21T145929.065

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika ve mükemmel bir ürün. Sıcak tutuyor, aklınızda bulunsun beden numaranıza göre alın."

  • "Bedeni tam oldu, kalitesi de çok iyi. Herkese tavsiye ederim."
Ürünü İncele

8. JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Adsız tasarım - 2022-11-21T120731.070

Kullanıcı yorumları:

  • "Sesi çok kaliteli ve mikrofonunu da test ettim, bu fiyat bandına göre gayet iyiydi. Sesi dışarıya çok veriyor, çok yüksek seste dinlemezseniz sorun yok tabii. Ürün gayet güzel şekilde paketlenmiş. Bu fiyata göre bence alınabilecek ilk üç üründen biri."

  • "Bass iyi, tiz mid yeterli, bağlantı hem tel hem PC eş zamanlı olmasına rağmen mükemmel."
Ürünü İncele

9. Freemax Unisex Ortopedik Chelsea Bot

Adsız tasarım - 2022-11-21T151846.085

Kullanıcı yorumları:

  • "Beş yıldızdan fazlasını hak ediyor, çok teşekkür ederim. Bir numara küçük alınmalı, yorumlara bakarak bir numara küçük aldım tam geldi."

  • "Eşime hediye aldım, çok beğendi. Gerçekten güzel bir ürün, yorumlara bakarak bir numara küçük aldım tam oldu. Gayet şık ve güzel duruyor."
Ürünü İncele

10. Trendgar Baskılı Unisex Kanguru Cepli Kapüşonlu Sweatshirt

Adsız tasarım - 2022-11-21T145401.097

  • "Yumuşacık bir ürün bayıldım. Paketlemesi de güzeldi. Kendi bedeninizi alın."

  • "Fiyatına göre kalitesi güzel, yumuşacık. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

11. Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge

Adsız tasarım - 2022-11-21T142511.017

Kullanıcı yorumları:

  • "Evcil hayvanı olanlar kesinlikle böyle bir şey almanız lazım, hayat kaliteniz artıyor. O diğer büyük kablolu süpürgeyi çalıştırmayı düşünmek bile insanı yoruyor. Bununla günlük olarak 10-15 dakikada etrafı toparlamanız yetiyor."

  • "Arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Kendisi çok memnun kalınca annesine ve babannesine de hediye olarak almış. Hepsi çok memnunlar."
Ürünü İncele

12. Beko Keyf BKK 2113 Kahve Makinesi

Adsız tasarım - 2022-11-21T142314.033

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün çok iyi. Hediye olarak aldık, bende Arçelik telve yeni çıkanlar var maalesef bunlardaki lezzet yakalamıyor."

  • "Tanıdıklarımda vardı çok memnundular, ben de aldım. Çok beğendim."
Ürünü İncele

13. Trendyol Modest Camel V Yaka Dama Desenli Triko Hırka

Adsız tasarım - 2022-11-21T160456.107

  • "Çok tarz bir hırka, tavsiye ederim."

  • "Kızlar çok güzel, ben çok beğendim. Alın aldırın."
Ürünü İncele

14. Baseus Speed Mini Dual, Duvar & Seyahat Şarj Cihazı

Adsız tasarım - 2022-11-21T121742.217

Kullanıcı yorumları:

  • "Kargosu gayet güzel ve itinalı geldi, bir gün sonra teslim edildi. Ürünlerin ambalajı ve kutuları güzel, hızlı şarj çalışıyor iki tane aldım denemek için memnun kaldım. Teşekkürler."

  • "Bazı yorumlarda hızlı şarj olmadığını söylemişler ama fiyat fayda olarak bence gayet iyi şarj ediyor, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

15. Hoover H-FREE 300 HYDRO Şarjlı 2'si1 Arada Süpürme ve Paspaslama

Adsız tasarım - 2022-11-21T141545.378

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünü 10 aydır kullanıyorum. Bu ürünü tercih etmemdeki en önemli sebepler; yedek batarya imkânına daha rahat ulaşma, start kısmına devamlı basmama, duvara monte gerektirmemesi; istediğin odaya götürüp şarj edebilme, dik durması ve pratik temizlenmesi."

  • "Döner başlığı olduğu için makinenin çekim gücü gayet yeterli. Süpürgenin ön kısmında led ışıklandırma olması sayesinde bütün tozları görüyorsunuz. Yanındaki ek başlıkları ile çok kullanışlı. Ben cihazdan memnun kalınca ablama da bir adet aldım. Eğer eviniz büyükse yedek pil almayı unutmayın."
Ürünü İncele

16. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı, Beyaz

Adsız tasarım - 2022-11-21T120207.274

Kullanıcı yorumları:

  • "Kilo, yağ, kemik vs. her şeyi ölçüp telefonunuza aktarım yapıyor. Çıplak ayak çıkmanız lazım. Tavsiye ederim."

  • "Üründen oldukça memnun kaldım. Uygulamada detaylı bilgileri gösteriyor. En uygun Amazon'da buldum ve satın aldım. Gayet başarılı."
Ürünü İncele

17. JBL C100SI Kulaklık

Adsız tasarım - 2022-11-21T120408.188

Kullanıcı yorumları:

  • "Diğer alışveriş sitesinden aldığım ik haftada bozuldu fakat Amazon gerçekten kaliteli ve orjinal ürün hizmeti sunuyor. Beş yıldır hep bu kulaklığı kullanırım. Bunu eskisi bozulunca indirimde olunca hemen aldım ve hiçbir sıkıntısı yok fiyat performans açısından güzel."

  • "Kaliteli ses, saatlerce dinlenir... Hızlı teslimat teşekkürler."
Ürünü İncele

18. Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı

Adsız tasarım - 2022-11-21T120606.088

Kullanıcı yorumları:

  • "Gerçekten mükemmel bir cihaz. Tavsiye üzerine aldım, pişman olmadım."

  • "Spigen kalitesi, Amazon hızı..."
Ürünü İncele

19. Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası

Adsız tasarım - 2022-11-21T121538.212

Kullanıcı yorumları:

  • "Hayatımız değişti bu kadar mı fark eder? Yaklaşık iki üç haftadır kullanıyoruz. Geldiği gün şarj ettik; evet biraz yavaş dolduruyor ancak sürekli pompa bozan bir ev ahallisi olarak pompamızdan memnunuz, nazarlardan ırak."

  • "Sesi makul. Şarjı hemen hemen bir damacana için yeterli."
Ürünü İncele

20. OBEV Dans Eden Şarjlı Kaktüs Oyuncak

Adsız tasarım - 2022-11-21T121009.213

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün sağlam bir şekilde geldi. Çalışıyor. Şarj kablosu içerisinde. Yakalık ve şapkası da çok iyi, güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Teşekkürler Amazon."

  • "Ses kayıt modu var. Siz ne derseniz ince komik bir sesle tekrar ediyor. Müzik modunda şarkılar var ve çalarken dans ediyor. Eğlenceli."
Ürünü İncele

21. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

Adsız tasarım - 2022-11-21T121204.021

Kullanıcı yorumları:

  • "Kesinlikle öneriyorum. Bir sürü marka denedim bu fiyata bu kadar rahat ve güzel çamaşır gerçekten yok."

  • "Başta bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Ürün elime geçince denedikten sonra fark ettim ki gerçekten parasını fazlasıyla hak eden bir ürün."
Ürünü İncele

Kasım indirimlerini kaçırmayın!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın yüz güldüren indirimlerini keşfetmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
oyuncak Hızlı şarj Kulaklık boxer boxer erkek columbia ayakkabı columbia ayakkabı erkek damacana pompası dijital termometre kulaklık kablolu kulaklık kablosuz skechers kadın ayakkabı skechers kadın spor ayakkabı termometre

İş birliği İçerikleri

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Havalı görünmek için bir trençkot yeter! Dolabınızda mutlaka olmalı...

Havalı görünmek için bir trençkot yeter! Dolabınızda mutlaka olmalı...

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Tümünü Gör
Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

"Evden çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak ürünleri sizin için seçtik

"Evden çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak ürünleri sizin için seçtik

Pırıl pırıl bulaşıklara sahip olmak hiç zor değil! İşte en iyi bulaşık deterjanları

Pırıl pırıl bulaşıklara sahip olmak hiç zor değil! İşte en iyi bulaşık deterjanları

Yanınızda taşıyabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi? Kahve tutkunları buna bayılacak...

Yanınızda taşıyabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi? Kahve tutkunları buna bayılacak...

Pratik ürünlere en çok mutfakta ihtiyaç var! Kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri sizin için seçtik

Pratik ürünlere en çok mutfakta ihtiyaç var! Kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri sizin için seçtik

Yaptığı makyajlar çok beğeniliyor! Peki hangi ürünleri kullanıyor? İşte Ala Tokel'in favorileri

Yaptığı makyajlar çok beğeniliyor! Peki hangi ürünleri kullanıyor? İşte Ala Tokel'in favorileri

Tümünü Gör
Yaptığı makyajlar çok beğeniliyor! Peki hangi ürünleri kullanıyor? İşte Ala Tokel'in favorileri

Yaptığı makyajlar çok beğeniliyor! Peki hangi ürünleri kullanıyor? İşte Ala Tokel'in favorileri

Damlatmıyor, akıtmıyor! Mutfaktaki en büyük sorunu çözüyor...

Damlatmıyor, akıtmıyor! Mutfaktaki en büyük sorunu çözüyor...

Fitness ve vücut geliştirme tutkunları için en etkili protein tozu önerileri

Fitness ve vücut geliştirme tutkunları için en etkili protein tozu önerileri

Fırında pişen yemeğin lezzeti bir başka oluyor! Harika yemekler yapmanızı sağlayacak fanlı fırınlar

Fırında pişen yemeğin lezzeti bir başka oluyor! Harika yemekler yapmanızı sağlayacak fanlı fırınlar

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Ne giyse çok konuşuluyor! İşte Yargı dizisinin Ceylin'inin o bluzundan ilhamla seçtiğimiz modeller

Ne giyse çok konuşuluyor! İşte Yargı dizisinin Ceylin'inin o bluzundan ilhamla seçtiğimiz modeller

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Havalı görünmek için bir trençkot yeter! Dolabınızda mutlaka olmalı...

Havalı görünmek için bir trençkot yeter! Dolabınızda mutlaka olmalı...

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, mesanesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! 'Dünya literatüründe pek rastlanmıyor'

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, mesanesinden çıkanlar şaşırttı!

Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu: Ortaya güzel görüntüler çıktı

İstanbul'da ortaya çıkan görüntü hayran bıraktı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

En fazla kestaneyi yiyip en güzel tatlıyı yapan ödülü kaptı

En fazla kestaneyi yiyip en güzel tatlıyı yapan ödülü kaptı

Kastamonu’da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’da ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta boş çıktı

Aydın’da ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta boş çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.