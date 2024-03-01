Kurum'a "Muratcım, haydi güzel kardeşim" diye seslendi: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan gündeme damgasını vuracak paylaşım

Türkiye deprem gerçeğinden başını kaldıramıyor. İrili ufaklı gerçekleşen her sarsıntı başta 6 Şubat olmak üzere yaşanan onca felaketi hatırlatıyor. Dolayısıyla yerel seçimlerin hayati önem taşıyan konusu da özellikle en büyük riski taşıyan İstanbul için deprem felaketleri. 6 Şubat depremleri yaşandığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan, şimdiyse İBB'ye aday olan Murat Kurum'a Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Haydi güzel kardeşim" diye seslenip çağrıda bulundu.

"BIRAK İSTANBUL'U"

Gerek deprem uyarıları gerekse depremler sonrası yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Muratcım, bırak İstanbul'u" çağrısıyla başladı.

"ÖNCE YARIM KALAN İŞİNİ TAMAMLA"

Ercan, "Deprem bölgesi verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Biz burada idare ederiz, yardım isteyen deprem gören kardeşlerimiz için lütfen deprem bölgesine" diye seslendiği Kurum'a hitaben ayrıca "Önce yarım kalan işini tamamla. Haydi güzel kardeşim" dedi.