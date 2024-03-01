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Kurum'a "Muratcım, haydi güzel kardeşim" diye seslendi: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan gündeme damgasını vuracak paylaşım

01.03.2024 10:41
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Bakan olduğu dönemde 6 Şubat depremleri gerçekleşen Murat Kurum, artık İBB adayı olarak Ekrem İmamoğlu'na rakip olmasıyla tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline geldi. Deprem uyarılarıyla sık sık gündem yaratan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Muratcım, bırak İstanbul'u" diyerek Kurum'a seslendiği ilginç bir paylaşıma imza attı.

Kurum'a "Muratcım, haydi güzel kardeşim" diye seslendi: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan gündeme damgasını vuracak paylaşım

Türkiye deprem gerçeğinden başını kaldıramıyor. İrili ufaklı gerçekleşen her sarsıntı başta 6 Şubat olmak üzere yaşanan onca felaketi hatırlatıyor. Dolayısıyla yerel seçimlerin hayati önem taşıyan konusu da özellikle en büyük riski taşıyan İstanbul için deprem felaketleri. 6 Şubat depremleri yaşandığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan, şimdiyse İBB'ye aday olan Murat Kurum'a Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Haydi güzel kardeşim" diye seslenip çağrıda bulundu.

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"BIRAK İSTANBUL'U"

Gerek deprem uyarıları gerekse depremler sonrası yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Muratcım, bırak İstanbul'u" çağrısıyla başladı.

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"ÖNCE YARIM KALAN İŞİNİ TAMAMLA"

Ercan, "Deprem bölgesi verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Biz burada idare ederiz, yardım isteyen deprem gören kardeşlerimiz için lütfen deprem bölgesine" diye seslendiği Kurum'a hitaben ayrıca "Önce yarım kalan işini tamamla. Haydi güzel kardeşim" dedi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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