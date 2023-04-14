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  4. Lideri İtalya'da yakalanmıştı! Bakan Soylu "Bugünün ikinci büyük operasyonu" diyerek duyurdu: Dikkat çeken 'suikast' detayı

Lideri İtalya'da yakalanmıştı! Bakan Soylu "Bugünün ikinci büyük operasyonu" diyerek duyurdu: Dikkat çeken 'suikast' detayı

14.04.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lideri kırmızı bültenle aranan ve aylar önce İtalya'da yakalanan organize suç örgütüne yönelik iki kademede operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda 161 şüpheliden 131'i gözaltına alındı. Bakan Soylu'nun operasyonla ilgili verdiği ayrıntılar arasında 'suikast' detayı dikkat çekti.

Lideri İtalya'da yakalanmıştı! Bakan Soylu "Bugünün ikinci büyük operasyonu" diyerek duyurdu: Dikkat çeken 'suikast' detayı

Bugün sabaha karşı 05.00 sularında Diyarbakır'da 50. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleşti. İçişleri Bakanı sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek operasyonla ilgili bilgi verdi. Soylu, devamında ise İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti.

50. OPERASYON! SABAHA KARŞI DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Soylu basın açıklamasında şunları söyledi:

"Dün uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığımızı ve inancımızı Gaziantep’te yapmış olduğumuz 49. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ile bir kez daha ifade etmiştik. Bugün de tam 10 ay önce birinci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdiğimiz, yine şimdi 50. 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır’dan bir kez daha buradayız.

"TAM 8 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI"

"Sabah saat 04.45’te Diyarbakır Emniyet Teşkilatımız operasyonu başlattı. Toplam 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı. İmalat, organizasyon, satış yani özellikle Diyarbakır’da yaşayan gençlerimize yönelik ve buradan ülkemizin diğer yerlerine yönelik uyuşturucunun her türlü satışı imalatı ve ticareti ile ilgili bu suçun kapsamına giren tam 8 aydır yapılan teknik takip ve inceleme sonucunda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldılar. Bugün cezaevlerinde bu suçlardan içeride bulunan 126 bin hükümlü veya tutuklu bulunmaktadır.

BUGÜNÜN İKİNCİ BÜYÜK OPERASYONU

Soylu, İstanbul'daki operasyonla ilgili ise şu bilgileri aktardı:

"Bugünün ikinci büyük operasyonu İstanbul'da gerçekleşti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir organize suç örgütüne yönelik yaptığımız bu operasyonda, toplam, bu sabah itibarıyla gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisi kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalandığı ve İtalya devletinin yönetimi altında bulunduğu suç örgütüne yönelik toplam 161 şüpheliden aynı örgüte mensup 131 şüpheli bugün gözaltına alındı.

"SUİKAST VE..."

"Bu operasyon iki kademede gerçekleştirildi. 7 Kalaşnikof, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve suç aleti ele geçirildi."

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