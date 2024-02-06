Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek? Hatay'daki protestolar sonrası CHP'li Ağbaba'dan gündem yaratacak açıklama: Anketlerde önde çıkmıştı ama...

6 Şubat 2023 'te Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen ve toplamda 11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden olan Hatay'daki anma törenine protestolar damga vurdu.

BAKAN KOCA VE SAVAŞ'A TEPKİ

Tepkilerin odağında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş vardı. Alanda bulunanlar iki ismi de protesto ederken, Lütfü Savaş'la ilgili CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'DEN PROTESTOLAR SONRASI 'LÜTFÜ SAVAŞ' ÇIKIŞI

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına konuk olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusuna yanıt verdi.

CHP'Lİ AĞBABA: "ANKETLERDE ÖNDE ÇIKMIŞTI AMA PARTİ BİR KARAR VERECEKTİR"

Ağbaba, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın anketlerde önde çıktığı için aday gösterildiğini söylerken, yaşanan protestolarla ilgili de "Anketlerde önde çıkmıştı ama parti bir karar verecektir" diye konuştu.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı;

"Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım."

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI GERİ Mİ ÇEKİLECEK?

Ağbaba'nın açıklamaları "Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek?" sorusunu akıllara getirdi.