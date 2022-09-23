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  4. M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerine sahip SATA SSD modelleri

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerine sahip SATA SSD modelleri

22.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarının çalışma performansını beğenmeyen, hızlı ve performanslı kullanım arayanlara SSD modelleri tavsiye ediliyor. Dayanıklı ve güvenli tasarımlarıyla öne çıkan SATA SSD modelleri hem bilgisayarın hem uygulamaların açılış hızına gözle görülür bir katkı sunuyor. Birçok başarılı markanın üretmiş olduğu SATA SSD modeli bulunuyor. Gelin, bilgisayarına yeni bir soluk getirecek en iyi SATA SSD çeşitlerine beraber göz atalım.

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerine sahip SATA SSD modelleri

Yüksek okuma ve yazma hızı sunan SATA SDD'ler, bilgisayar kullanırken bekleme sürelerini sevmeyen ve zamanı değerli olanlar için muhteşem bir seçenek yaratıyor. Geniş depolama kapasitesine sahip, yüksek okuma ve yazma hızı sunan, dayanıklı malzemelerden üretilen, maksimum güvenlik vadeden ve sessiz çalışan birçok SATA SSD modeli mevcut. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim!

1. Kaliteli ve güvenli: LEXAR NQ100 2.5 inç 240 GB SSD

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

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Bütçesi kısıtlı olan ve kaliteli özellikler sunan bir SATA SSD satın almak isteyenlere LEXAR NQ100 2.5 inç 240 GB SSD tavsiye ediliyor. En ucuz SATA SSD modelleri arasında yer alan model, performans odaklı kullanım imkânı vadediyor. 560 MB okuma hızıyla bilgisayarların açılış hızında önemli bir artış yaşatan ürün, veri transferi uygulama yükleme sürelerini de kısaltarak önemli bir zaman avantajı yaratıyor. Modelin en önemli özelliği, şok ve titreşime karşı dayanıklılık sunması. Lexar markasının kalite laboratuvarlarında uyumluluk ve kalite testlerinden başarıyla geçen model, kullanıcılara güven veriyor.

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2. Bilgisayarınıza hız katın: WD 240 GB 2.5 SATA3 SSD 40638

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

"En kaliteli SATA SSD markası hangisi?" sorusu sorulduğunda öne çıkan WD, farklı tercihlere uygun birçok SATA SSD modeli üreterek geniş bir çeşitlilik sunuyor. En iyi WD SATA SSD modeli arasında yer alan WD 240 GB 2.5 SATA3 SSD 40638, günlük bilgisayar kullanımına hız ve işlevsellik kazandırıyor. 2.5 inç boyutuyla masaüstü bilgisayarların yanı sıra laptoplara da takılabilen model, düşük güç tüketimi yaparak bilgisayarların çalışma ömrünü uzatıyor. Modelin en önemli özelliği, yazılım desteği sunması. Özel yazılımı üzerinden kontrol edilebilen ürün, disk ömrünü kontrol etme ve disk kopyalama gibi pratik özellikler sunuyor.

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3. Kullanıcı dostu bir model: Kingston SEDC450R 480 GB 2.5 inç Sata3 Server SSD

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

En kaliteli SATA SSD modelleri sıralandığında üst sıralarda yer alan Kingston SEDC450R 480 GB 2.5 inç Sata3 Server SSD, okuma odaklı çalışmalar için üstün bir performans ortaya koyuyor. 6Gbps SATA SSD arayanlar için ideal bir seçenek olan model, 480 GB depolama alanı sunarak sevilen fotoğraf, video, belge, uygulama ve oyunları belleğine rahatlıkla kaydedebiliyor. Sistem üreticileri ve bulut sağlayıcılarına yüksek performansıyla güven veriyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de veri bozulmalarına karşı ECC koruması sunarak veriyi uçtan uca koruma altına alıyor. Böylece önemli dosyalar güvenle muhafaza ediliyor.

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4. Muhteşem performans: Samsung Mz-77e500bw 870 Evo 500 GB Siyah SSD

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

Samsung marka, hızlı okuma ve yazma hızına sahip SATA 3 SSD arayanlara tavsiye edilen Samsung Mz-77e500bw 870 Evo 500 GB Siyah SSD; en iyi SSD modellerinden biri. 560/ 530 MB/sn okuma ve yazma hızlarıyla dikkat çeken model, bilgisayarın açılışından programların hızlı ve verimli çalışmasına kadar önemli bir görev üstleniyor. 6. jenerasyon teknolojiye sahip model, 8K video görüntülerinin işlenmesi gibi yüksek güç isteyen zorlu işlemleri bile en kısa sürede gerçekleştiriyor. Modelin en önemli özelliği, 2.5 inç SATA yuvası bulunan tüm cihazlara evrensel uyumluluk sunması. Kolay takılabilir yapısı da kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

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5. Maksimum güvenlik: HP S700 250 GB 2.5 inç Sata3 SSD

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

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Önemli verilerini yedeklemek için güvenli ve kaliteli bir SATA SSD arayanların mutlaka göz atması gereken HP S700 250 GB 2.5 inç Sata3 SSD, 2.5 inç SATA yuvası bulunan her masaüstü ve dizüstü bilgisayarla uyum içerisinde çalışabiliyor. Modelin önemli bir özelliği de hem eski hem yeni mimariye sahip anakartlarla uyumlu olması. Model, virüs ve çeşitli bilgisayar tehditlerine karşı maksimum koruma sağlıyor. NCQ tam hızlı komut kuyruklarını ve TRIM talimatlarını destekleyen model, her işlemde hızlı yanıt vererek tam performans çalışıyor.

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6. Oyuncular için özel olarak geliştirildi: Seagate FireCuda 120 2 TB Dahili SATA SSD

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

Gamer'lar için en iyi SATA SSD modeli arasında bulunan Seagate FireCuda 120 2 TB Dahili SATA SSD, oyunlarda gecikme sürelerini kısaltıp verimliliği yükselterek eğlencenin dozunu arşa çıkarıyor. 2 TB geniş depolama kapasitesi sayesinde yüksek boyutlu birçok oyunun yüklenmesi için alan sunuyor. Yazılım desteğiyle SSD'nin çalışma performansı kolaylıkla izlenebiliyor. Tak ve çalıştır özelliği bulunan model, kablolu yapısı sayesinde taşınabilir SSD arayanlar için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. RGB LED aydınlatması bulunan model, çalışırken şık bir ambiyans yaratıyor. Alüminyum yapısı sayesinde ısınma sorunu yaşatmaması da önemli bir ayrıntı.

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7. Sessiz ve sağlam: ADATA ASU630SS-480GQ-R 480 GB 2.5 inç SATA3 SSD

M2 SSD istemeyenler için en hızlı okuma değerlerine sahip SATA SSD modelleri

Gürültüye tahammül edemeyen ve bilgisayar bileşenlerini sessiz çalışan ürünler arasından seçenlerin yüzlerini gülümseten ADATA ASU630SS-480GQ-R 480 GB 2.5 inç SATA3 SSD, sessiz ve performanslı yapısı sayesinde kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Çarpma, titreşim ve aşırı ısınmalara karşı dayanıklı olan model; düşük enerji tüketimiyle gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Modelin en önemli özelliği, hata düzelten kod teknolojisi sayesinde veri bütünlüğünde herhangi bir hata saptadığında onarım yaparak uzun ömürlü kullanım imkânı yaratması. Yazılım desteği bulunan modelin disk ömrü ve aşınma durumu, düzenli olarak takip edilebiliyor.

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