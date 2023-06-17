Makyaj fırçasına 1500 TL vermeye değer mi? Rihanna'nın viral olan güzellik markası Fenty Beauty'i inceliyoruz!

Rihanna'nın Fenty Beauty ile piyasaya sürdüğü makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünleri pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Yoğun pigmentleri sayesinde etkili ve vurucu bir makyaj elde etmek isteyenlere yardımcı olan malzemeler arasında göz astarı, fırça ve sünger gibi ürünler yer alır. Gittiğiniz her yerde bakışların üzerinize kenetlenmesine yardımcı olan ürünlere birlikte göz atalım.

1. Parlak ve sağlıklı bir cilt için iki ürün bir arada: Fenty Cilt Yenileme + Yüzü Kurtarma + Göz Nemlendirme

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Cildi bariz biçimde aydınlatmayı başaran set içinde bir tane hızlı canlanma sağlayan göz kremi ve gece yatmadan evvel kullanılan jel krem yer alıyor. Hoş kokusu ve kısa süre emilen yapısıyla dikkat çeken Instant Reset'i yatmadan önce, günün herhangi bir saatinde kullanabilirsiniz. Cilde elastikiyet kazandıran, nemlendiren ve gözenekleri sıkılaştıran bu ürünü boyun, alın, yanaklar, çeneye uygulayabilirsiniz. Cilt tarafından kısa sürede emilen bir formül söz konusu olduğu için kıyafetler ya da yastık üzerinde iz bırakma endişesi yaşamadan gününüze devam edebilirsiniz.

Göz bölgesindeki yorgunluğu almaya yarayan Flash Nap Instant Revıval Göz Jel Krem, yatıştırıcı ve şişkinlik giderici bir etkiye sahip. Rihanna bu göz kremi ile gecelerin geç saatlerinden sonra bile taze görünümde olacağınızı vadediyor. Kısa sürede etkisini göstermeyi başaran ürün, yüksek fiyatının gerektirdiği performansı ortaya koymayı başarıyor. Ürünü gece ve gündüz, göz kapağının çevresine ve altına yüzük parmağınızla hafifçe dokunarak uygulayabilirsiniz.

2. Yüz hatlarınızı ön plana çıkarın: Fenty Beauty by Rihanna Lil Hassas Makyaj Süngeri Duo 105

Kontur, fondöten, aydınlatıcı ve kapatıcı gibi malzemeleri cilde uygularken kullanılan Fenty Beauty by Rihanna Lil Hassas Makyaj Süngeri Duo 105 sayesinde homojen bir görüntü elde edebilirsiniz. Set içerisinde yer alan ürünlerden biri üç adet kenara sahip. Makyaj malzemesinin başarılı biçimde dağılmasını sağlayan tasarımı sayesinde kısa sürede harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Uygulama sırasında ufak dokunuşlar yapmanızı sağlayan ürünler, kusursuz makyaja ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Set içinde yer alan çift uçlu model ise burun konturu ve gözlerin iç köşeleri gibi ulaşılması en zor alanlarda en güzel sonuçları almanızı sağlıyor. Cildinize uyguladığınız malzemeyi eşit biçimde dağıttıktan sonra hassas dokunuşları rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Süngerler; aşınmaya, kopmaya ve yırtılmaya karşı da oldukça dirençli.

3. İddialı kadınların favorisi: FENTY BEAUTY Yüz ve Vücut Kabuki Fırça 160

Sıvı ve toz formuna sahip kapatıcı, aydınlatıcı ve renklendirici malzemeleri uygulamak için tercih edebileceğiniz FENTY BEAUTY Yüz ve Vücut Kabuki Fırça 160, hem yüz hem cilt kullanabileceğiniz bir ürün. Makyaj işlemi sırasında oluşması muhtemel ton farklılıklarını ortadan kaldırmaya yarayan ürün, kusursuz bir görünüme ulaşmanıza yardımcı olur. Sentetik kıllara sahip kabuki fırçayı boyun, göğüs, omuz, sırt ve yüz üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalitesini uzun müddet korumayı başaracak ürün, fiyatının karşılığını veriyor.

Alışılagelmişin dışında çok daha geniş bir alanda kullanabilmeniz için tasarlanan fırça, eğimli tasarımıyla malzemeyi kolayca uygulamanızı sağlıyor. Uygulama sonrasında ise kalıntı bırakmıyor. Yuvarlak tasarımı sayesinde ise rahat bir kontrol sağlar. Fiyatının karşılığını alacağınız bu ürüne siz de mutlaka bir göz atmalısınız!

4. Kalıcı bir etki elde etmeye yardımcı: FENTY BEAUTY BY RIHANNA Pro Filt'r Amplifikatör Göz Astarı

Far ya da renklendiricilerin dağılmasına engel olan FENTY BEAUTY BY RIHANNA Pro Filt'r Amplifikatör Göz Astarı'nı makyajdan önce göz kapaklarınızın üzerine uygulayabilirsiniz. Göz makyajına geçmeden evvel birkaç dakika önce sürülmesi tavsiye edilen ürün, kaz ayaklarından dolayı oluşan kırışıklık görünümünün hafiflemesine yardımcı olur. Doğru kullanımlarla beraber çeşitli leke, ben ve renk farklılıklarının kapanmasına destek olan ürün sayesinde başarılı sonuçlar gözlemleyebilirsiniz.

Nem açısından yüzün diğer bölgelerinden ayrılan göz ve çevresinde kullanılmaya uygun olan ürünle beraber renklendirme uygulamalarından en yüksek verimi elde edebilirsiniz. Pigmentlerin cilde daha iyi tutunmasını sağlayan bir formülü olduğu için makyajınızın kalıcılık oranını da artırabilirsiniz. Göz astarı sayesinde kullanılan farların daha canlı bir renge sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ürünü deneyenler "kalıcılığı ve kapatıcılığı yüksek" yorumuyla beğenilerini paylaşıyor.

5. Kompakt ve oldukça hafif: FENTY BEAUTY BY RIHANNA Taşınabilir Kontur ve Kapatıcı Fırça 150

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yoğun hayat temposu içerisinde makyaj tazelemesi gereken kişilerin çantasında kendine yer bulmaya aday olan FENTY BEAUTY BY RIHANNA Taşınabilir Kontur ve Kapatıcı Fırça 150'yi birçok yerde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Makyaj görünümünü en üst düzeye taşımak için Mat Stix Multi-Function Mat Stick'i doğrudan cilde uygulayın ve materyali yumuşatmak için fırçayı kullanın. Daha açık bir işlem içinse önce ürünü fırçayla alın ve ardından istenen etkiyi elde etmek için cilt üzerinde uygulayın.

İş ya da sohbet arasında makyajınızı yenilemek için sadece birkaç dakika yeterli. Kompakt tasarım sayesinde birçok yere rahatlıkla sığan bir gövde söz konusu. Mıknatıslı bir yapıya sahip olan bu gövde ve kapak birbirine pratik biçimde yapışmayı başarıyor. Böylece ürünü birçok yerde rahatlıkla kullanabilir ve işiniz bitince çantanıza atabilirsiniz. Makyaja ufak rötuşlar yapmak için ideal olan ürün hassas ve progresif kullanımlar için özel olarak geliştirilmiş. Gün içinde makyaj tazelemek isteyen kişilerin ilgisini çeken ürün, tatilde ve iş gezilerinde sıklıkla kendine yer buluyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

