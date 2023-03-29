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Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

29.03.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti 'deprem turistlerine' benzeterek "Ana muhalefetin 11 büyük şehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler. Acaba buralara uğradı mı?" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldığı bir programda konuşarak "Sayın Cumhurbaşkanı, '11 belediye başkanını hiçbir yerde görmedik' diyor. Artık gözler kör olmuş diyecek bir şey yok. Cuma günü, cuma çıkışı, hakaret yemek istemiyorum." dedi.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Mansur Yavaş, iftar programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet belediyelerini eleştiren sözlerine yanıt verdi.
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"ARTIK GÖZLER KÖR OLMUŞ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin deprem bölgesinde çalıştığını belirterek "Bin 400 belediye personeli alanlardaydı" dedi. Yavaş "Ama ne hikmetse, biz bunu açıkça ifade ettiğimiz halde, biz Konya Büyükşehir Belediyesi'ni Hatay'da gördüğümüzü söyleyip, çalıştığını söylediğimiz halde, her nasılsa mübarek gün Sayın Cumhurbaşkanı, '11 belediye başkanını hiçbir yerde görmedik' diyor. Artık gözler kör olmuş diyecek bir şey yok. Bir an evvel böyle ayırt edici durumdan çıkıp, tekrar beraber olmanın zamanı çoktan geldi, gitti. Cuma günü, cuma çıkışı, hakaret yemek istemiyorum. Biz hiç kimse gibi düşünmek zorunda değiliz. Kimse de bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama biz onlar gibi düşünmüyoruz. Bir başkası gibi düşünmüyoruz diye hakaret yemek zorunda değiliz. Bu şerefli Türk milletine hizmet etmekle övünen ve bunu da elinden geldiğince yapan belediye başkanlarıyız ve bu şekilde olmaya da devam edeceğiz.'' diye konuştu.

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"BÜTÜN BAŞKANLARIMIZ DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin deprem bölgesindeki 11 kentte görev yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Deprem olduğunda bütün belediye başkanlarımız, her birisi, bütün araçlarıyla deprem bölgesine gitti. Ben ikinci gün gittim o soğukta. Hem depremzedeleri, hem gösterilen çabaları ve yaşanan dramı gördüm. 11 büyükşehir belediyemiz, 11 kentin birer koordinatörü. Örneğin Ankara, Kahramanmaraş'ın, İstanbul, Hatay'ın, Mersin, Adıyaman'ın, ama her bir büyükşehir belediyesinin altında bizim 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor. 6 bin 944 yardım TIR'ı gönderdik. 4 uçakla yardım gönderildi. 6 gemiyle yardım gönderildi. 2 vapur gönderildi. 2 trenle de yardım gönderildi. Mazot desteği veriyoruz, yem desteği veriyoruz, gübre desteği veriyoruz, fide desteği veriyoruz. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin değil, AK Parti belediyelerinin kurduğu çadırlara da gittim. Onları da ziyaret ettim. Onlara da başarılar diledim, onları da kutladım. Hiçbir ayrım yapmadım. Neden? Ayrım yapmak doğru değil. Tabloyu gördükten sonra ‘iyi ki bu ülkede belediyeler var dedim’. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmayacak. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu? Doğru değil. Buradan bizim süratle çıkmamız ve kurtulmamız lazım. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını, ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz.''

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ERDOĞAN 'DEPREM TURİSTLERİNE' BENZETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada muhalefeti “deprem turistlerine” benzeterek, “Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek sadece görüntü vermek için arada bir buraya uğrayabilir. O arada yalan yanlış laflarda edebilirler. Siz onlara aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları geçici barınma merkezleri kurarak, yardım faaliyetlerini sürdürerek, yüreklerini depremzede kardeşlerimize açarak kullanabilseler de insanlarımızın görülerini alabilseler. İnşallah oda olur. Bugün ana muhalefetin 10’u aşkın, 11 büyük şehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler. Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?” dedi. Erdoğan, ölenleri geri getirmenin dışında üstesinden gelemeyecekleri kayıp olmadığını vurgulayarak, “Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmek. Onun dışında ki her kaybı telafi edecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ortak geleceğimize, ortak hayallerimize, ortak hedeflerimize sahip çıkalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir.” ifadelerini kullanmıştı. (DHA-İHA)

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