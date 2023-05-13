Mansur Yavaş'ın torunuyla Ekrem İmamoğlu'nun sohbeti gündem oldu! O sorusuna bakın nasıl yanıt verdi

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın torunu Kemal Mansur arasında geçen sohbeti konuşuyor. Söz konusu görüntüler, Twitter'da 'Mansur Yavaş 2023' hesabından "Torunum Kemal Mansur, Ekrem İmamoğlu Başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" notuyla paylaşıldı.

"NİYE 6 TANE MİNARESİ VAR?"

Görüntülerde Mansur Yavaş'ın torunu Kemal Mansur, İmamoğlu'na "Peki, Ayasofya Camii İstanbul'un en büyük camii ise niye Sultanahmet'in 6 tane minaresi var?" şeklinde bir soru yöneltti.

İMAMOĞLU BÖYLE CEVAP VERDİ

İmamoğlu ise bu soruya "Şöyle... Ayasofya Camii eskiden Osmanlı'dan önce kiliseymiş. O daha sonra camiye dönüştürüldüğü için ona önce minare yapmamışlar, sonra minare yapmışlar. 4 tane uyumlu olmuş. Sultanahmet baştan cami olarak çizildiği için 6 minareli çalışılmış. Hani bir de Ayasofya'ya hava atmış yani ben senden daha büyüğüm, daha fazla minarem var. O zamanın mimarı öyle çizmiş." şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine Mansur Yavaş'ın torunu Kemal Mansur da "Hee... Anladım." dedi. O diyalog sosyal medyada çokça konuşuldu ve paylaşıldı.