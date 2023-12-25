Mansur Yavaş onu yakından tanıyor! Başkent kulisleri Akşener'in talimatını konuşuyor: İYİ Parti'den 'Ankara' hamlesi

İYİ Parti'nin özellikle Ankara ve İstanbul teşkilatlarında CHP ile iş birliği arka kapı diplomasisi yürütülmesi sonrası Akşener durumu "savaş ilanı" kabul edip gemileri yaktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ümit Özlale gösterilmişti. Gözler şimdi Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağına çevrildi.

İYİ PARTİ'DEN 'ÜLKÜCÜ ADAY' HAMLESİ

İYİ Parti'nin İstanbul için aday adayları arasında partinin Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun, Ankra için ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın adı geçiyor. Cumhuriyet'in İYİ Partili kurmaylardan aktardığına göre İYİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına "ülkücü camiada ağırlığı olan bir aday" çıkarma peşinde.

MANSUR YAVAŞ'IN ESKİ BAŞDANIŞMANI

Bu noktada ise Mansur Yavaş ile uzun süre birlikte çalışmış bir ismin adı devreye giriyor. "Ülkücü" kökenli olarak bilinen ve Yavaş ile 2015'ten beri bu yıl ekim ayına dek birlikte çalışan başdanışmanı Servet Avcı'ya teklif götüreceği öne sürüldü.

AKŞENER TALİMAT VERDİ İDDİASI

Öyle ki Akşener'in Avcı'ya teklif götürülmesi için talimat verdiği de konuşuluyor. Kurmayların Avcı'nın adaylığıyla ilgili yorumları ise "Yavaş’ı ve AK Parti’nin adayı olacağı konuşulan Turgut Altınok’u zora sokacağı” yönünde.