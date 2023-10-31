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Mekanda olay çıkarıp kovuldular, restoranda terör estirdiler! İstanbul'da nefes kesen operasyon görüntüleri

31.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Lüks otomobilden maskeleriyle inip uzun namlulu silahlarla restoranı tarayıp kaçtılar! İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz ay terör estiren 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Özel hareket polislerinin de katıldığı nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Restorana kurşun yağdırdıkları korku dolu anları da güvenlik kamerası kaydetti.

Mekanda olay çıkarıp kovuldular, restoranda terör estirdiler! İstanbul'da nefes kesen operasyon görüntüleri

17 Eylül'de iddiaya göre gece mekanda taşkınlık yapan bir grup dışarı çıkarıldı. Bu grup daha sonra restorana kurşun yağdırttı. Mekana lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar uzun namlulu silahlarla panik saçıp kaçtı. Polis ekipleri harekete geçti, operasyonun düğmesine basıldı. Özel harekat polisleri ile eğitimli polis köpeklerinin katıldığı operasyon polis kamerasıyla kaydedildi. Operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti.

'MEKANDA OLAY ÇIKARINCA KOVULDULAR' İDDİASI

Atatürk Mahallesi, 2. Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda 17 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda restoran saat 08.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla tarandı. Lüks bir otomobilden inen maskeli ve silahlı saldırganlar iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede restorana 14 kurşunun isabet ettiği, park halindeki üç otomobilde hasar meydana geldiği tespit edildi. Çalışmalarda bölgede 44 boş kovan ile 1 otomatik tüfek şarjörü buldu. Olayın gece mekanda taşkınlık yaptıkları için dışarı çıkarılan bir grup tarafından yaptırıldığı öne sürüldü.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin olay yerine gelişleri ile restoranı kurşunladıkları anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde otomobille gelen şüphelilerin restorana doğru ilerleyerek ateş açtıkları ardından aynı otomobile dönerek kaçtıkları görüldü.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE KATILDI

Polis görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.  Özel harekat polisleri ile eğitimli polis köpeklerinin de katıldığı operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hakkıcan U.(24), Adem K.(31) Umut D.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu da tespit edildi. Yapılan aramada saldırıda kullanıldığı değerlendirilen otomatik tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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