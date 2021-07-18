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Meksika'da Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: Sizi buraya bekliyoruz

18.07.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde bulunan Genel Covid-19 Hastanesi, “Villista Günleri” festivaline katılanlara tepki göstererek, hastane kapısına üzerinde “Sizi buraya bekliyoruz” yazılı not astı.

Meksika'da Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: Sizi buraya bekliyoruz

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Parral şehrindeki Genel Covid-19 Hastanesi, yerel yönetimin geleneksel “Villista Günleri” festivalini Covid-19 salgınına rağmen iptal etmeyerek düzenlemesine ve yerel halkın festivale yoğun ilgi göstermesine tepki gösterdi.

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HASTANE KAPISINA NOT ASTILAR

Hastane, giriş kapısına üzerinde “Villista Günleri’niz kutlu olsun, Bölge Genel Covid Hastanesi iyi eğlenceler diler, sizi buraya bekleriz” yazılı not astı.

BEKLENMEDİK KARAR

Meksika’daki birçok yerel yönetim üst üste iki yıldır festivalleri salgın dolayısıyla askıya alırken, Parral şehri yönetimi beklenmedik bir şekilde şehirde festivallerin düzenlemesine izin verdi. Karar, ülkede tatil sezonu dolayısıyla Covid-19 önlemlerinde yaşanan ihlalleri de göz önünde bulunduran sağlık personelinin tepkisine neden olurken, festivale yoğun katılım olduğu görüldü.

Meksika’da Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonunun etkisi ile günlük vaka sayısı son 5 gündür 10 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 699’a, toplam can kaybı ise 236 bin 240’a ulaştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Meksika
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