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  4. Melih Gökçek detayı... İsmail Saymaz'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı! "İstanbul'da ve Ankara'da..."

Melih Gökçek detayı... İsmail Saymaz'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı! "İstanbul'da ve Ankara'da..."

07.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken partilerin adayları merak ediliyor. Özellikle genel seçim yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara için belirleyeceği adaylar özellikle bekleniyor. İsmail Saymaz, adaylık sürecini değerlendirdiği Sözcü TV'deki programda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday gösterilmeme ihtimali olduğunu ifade etti. Öte yandan Saymaz, Melih Gökçek'in adaylığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Melih Gökçek detayı... İsmail Saymaz'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı! "İstanbul'da ve Ankara'da..."

28 Mayıs 2023 genel seçimleri sonrası Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası muhalefet cephesinden hararetli bir şekilde beklenmişti. 2024 yerel seçimlerine yedi aydan kısa bir süre kalmışken partilerin çıkartacağı adaylar merak konusu olmaya devam ediyor. CHP'de İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara'da için ise Mansur Yavaş sesleri iyiden iyi yükselmişken, İsmail Saymaz'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İstanbul ve Ankara için İmamoğlu ve Yavaş haricinde bir kişiyle seçime girilmesinin CHP'ye hezimet getireceğini vurgulayan Saymaz, AK Parti içerisindeki adaylık süreciyle ilgili de flaş bir değerlendirmede bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de aday gösterilme ihtimali vurgulayan Saymaz, AK Parti'nin Ankaralı bir aday gösterme niyetinde olduğunu ifade etti.

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"ERDOĞAN VE BAHÇELİ BU MANZARAYI KEYİFLE İZLİYOR"

Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sorduğu soruları yanıtlayan İsmail Saymaz:

"HDP'de hala iki eğilim var. Birincisi metropollerde CHP'nin adaylarına destek verelim eğilimi. Diğeri, hayır biz yolumuzu ayıralım, CHP ile ittifak bizi hayal kırıklığına uğrattı. Hele hele CHP'nin bizden oyu alıp gidip Ümit Özdağ'la protokol yapması bizim açımızdan şoke edici bir durum. Eğer HDP Eğer aday çıkarırsa, CHP açısından ve CHP'nin 2019'da aldığı belediyeler açısından kritik bir eşiğe gelinmiş demektir. Burada sadece mevcut başkanlarının karizmaları işlemeye başlar.

Bu iki belediye başkanının karizması çok yüksek onu söyleyeyim. Bu karizmalar yetmeyebilir, çünkü karşıda tek bir blok olacak bugün itibariyle Devlet Bahçeli ve Erdoğan bu manzarayı keyifle seyrediyorlar. Onlar anlaşmışlar ortak aday çıkaracaklar. Kaybettikleri büyükşehirlerde ve CHP'nin elindeki diğer büyükşehirlerde buna uygun adayları belirleyecekler.

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"İSTANBUL İÇİN FAHRETTİN KOCA, ANKARA İÇİN BAKAN FORMULÜ DEVREYE GİREBİLİR..."

İstanbul'da AK Parti için benim muhtemel gördüğüm aday; Fahrettin Koca. Muhtemelen Fahrettin Koca aday olacak Fahrettin Koca dışında adı geçenler, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu'nun adı çok anılıyor. Ayrıca belediye başkanları Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen'in adı da çok alınıyor.

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Ankara’da AK Parti daha çaresiz. Mansur Yavaş'a denk aday bulmakta zorlanıyorlar. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ismi zikredilen isimler arasında. Ayrıca Ankara için bir bakan formülü devreye girebilir. Zaman zaman Süleyman Soylu mu değil mi diye bir tartışma var ama bilmiyorum. O da uzak ihtimal gibi görünüyor. Ankara'da bir Ankaralı adayı bulmak istiyorlar. Halen daha belli etmese de Melih Gökçek'in bile hevesi var.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ HARİCİ SENARYOLAR HAYAL, AVUNTU

Başkanların karizması var ama şunu söyleyeyim CHP bu başkanların elini şimdiden kaldırmayarak hatta ve hatta özel olarak bu iki başkan karşısında sanki başka seçenekleri varmış gibi, sanki CHP bu iki başkanından başka aday koyarsa kazanırmış gibi... Bence Parti, ayakları yerden kesilmiş, iç kavgalarla önünü göremez olmuş bakışla hareket ederse felaketi kendi elleriyle getirirler. Vurguluyorum ve altını çiziyorum; İstanbul'da İmamoğlu'ndan, Ankara'da Mansur Yavaş'tan başka herhangi bir kimseyle kazanamazlar. Bunlar partiler üstü, bunlar CHP'nin dışındaki seçmenlere de seslenebilen iki siyasetçi. Olursa bunlarla olur ama bunların da karizması bunların da karizması yetmeyebilir.

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İmamoğlu'nun karşısında şu olurmuş, Mansur Yavaş'ın karşısında bu olurmuş, onlarla da kazanır mıymışız, bunlar kuru hayal, avuntu. Tabii bu arada bu adayları şu an CHP'nin HDP'nin desteği olmadan İYİ Parti kendi adayını gösteriyormuş gibi hazırlanması gerekir.

CHP'nin şu an kamusal alanda Ey vatandaşlar bizim figürlerimiz bunlardır diye sunabileceği iki figür var. Şimdiden hazırlanıyor olmaları lazım daha bugün iki Belediye Başkanı'nın elini havaya kaldırıyor olmaları lazım."

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