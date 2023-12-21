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  4. Meral Akşener'e eski ortağı Ali Babacan'dan sert sözler! "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün..."

Meral Akşener'e eski ortağı Ali Babacan'dan sert sözler! "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün..."

21.12.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'Korkak' ifadesiyle ilgili açıklama yaptı. Babacan "Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız" dedi. Öte yandan Türkiye'de yakalanan çete lideriyle ilgili olarak Babacan "Bunlar niçin Türkiye'yi seçtiler, nasıl, ne zaman geldiler? Bu soruların hepsi Sayın Erdoğan'a sorulmalıdır" diye konuştu.

Meral Akşener'e eski ortağı Ali Babacan'dan sert sözler! "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında artık dünyanın dört bir yanında ülkeye gelen çete liderleriyle de meşhur bir ülke haline geldiğini söyledi.

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"BU SORULARIN HEPSİ SAYIN ERDOĞAN'A SORULMALIDIR"

Son zamanlarda Türkiye'de yakalanan çete liderleri ve ülkelerine ilişkin bilgiler paylaşan Babacan, "Bunlar niçin Türkiye'yi seçtiler, nasıl, ne zaman geldiler? Ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye girerken kim göz yumdu? Bu zamana kadar niçin yakalanmadılar, ne tür bağlantılar var? Bu zamana kadar kim ya da kimler korudu? Bunların hepsine cevap arıyoruz. İçişleri bakanları geliyor, gidiyor. Bu soruların hepsi Sayın Erdoğan'a sorulmalıdır. Bunların hepsine cevap bekliyoruz." diye konuştu.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına başlanmasının üzerinden tam iki yıl geçtiğini belirten Babacan, KKM'nin, hazineyi batırma projesi olduğunu savundu.

KKM için temmuza kadar ödenen kur farkının 312 milyar lira olduğunu hatırlatan Babacan, yeni ekonomi yönetimiyle beraber kur farkının Merkez Bankası (MB) tarafından ödendiğini, ancak Merkez Bankasının ne kadar kur farkı ödediğini açıklamadığını, bunun şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

"KUR FARKLI ÖDEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR"

Tahminlere göre, son 6 ayda Merkez Bankasının bilançosunda 800 milyar liralık zarar biriktiğini kaydeden Babacan, "2024 bütçesine 1 trilyon 254 milyarlık faiz ödeneği konuldu. Son 6 ayda Merkez Bankasının zararı sıfırdan 800 milyar liraya çıktı. Bu rakamın büyük bir bölümünün KKM'ye ödenen kur farkı olduğunu tahmin ediyoruz. Değilse çıkıp açıklasınlar. Bu kadar faiz artışı, zamlar, vergi artışı, bunların hepsi enflasyonla mücadele için yapılmıyor mu? 85 milyondan fedakarlık bekleyenler, elinde parası olana milyarlarca lira kur farkı ödemekten çekinmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"KARŞILARINDA HERKESTEN ÖNCE BİZİ BULURLAR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde bazı milletvekillerinin Kürtçe konuşması nedeniyle birtakım tartışmaların yaşandığını anımsattı.

Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dilin, Meclis'te yasak sayıldığına, tutanaklara "X" ya da "bilinmeyen dil" olarak yazıldığına işaret eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransızcayı, İngilizceyi bilenler, ülkemizde milyonlarca insanın konuştuğu dilin hangi dil olduğunu bilmiyorlar. En son tutanaklara baktık; üç nokta koyup altına da 'Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi' demişler. Şunun adını bir koyun ya. Siz bunun adını koymazsanız, bu ülkede eşit vatandaşlıktan, temel haklardan bahsedemezsiniz. Meclis Başkanı da uyarmış; 'Burası Meclis, burada Türkçe konuşulur' demiş. Ne oldu kürsü özgürlüğüne?"

Benzer tepkileri, muhalefet temsilcilerinde de gördüklerini; bazılarının, iki cümle Süryaniceye tahammül edemediğini dile getiren Babacan, "Bizim demokrasi hedefimizde kim olursa olsun; hangi mahalleden, görüşten olursa olsun; herkes ama herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Biz, tam demokrasi hedefimizde kararlıyız." görüşünü paylaştı.

Babacan, "Bir yandan temel haklar konusunda hedeflerimizi sapasağlam ortaya koyarken mesele eğer terörse, şiddetse orada kalın bir kırmızı çizgimiz var. Teröre, şiddete müsamaha olmaz, teröre, şiddete sempatiyle bakanlara müsamaha gösterilmez. Teröre, şiddete zımni destek verenler, karşılarında herkesten önce bizi bulurlar. Bu konuda da sağlam duruşumuzu ülke olarak korumak zorundayız." ifadesini kullandı.

MERAL AKŞENER'E SERT SÖZLER

Ali Babacan, muhalefet bloğu olarak büyük bir inanç ve umutla girdikleri genel seçimlerde arzu ettikleri başarıyı yakalayamadıklarını; seçim sonuçlarının, sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını vurguladı.

Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve partilerin birbirlerini suçlama yarışının, hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizen Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız." sözlerini sarf etti.

Babacan, ay başında yerel seçimler için 51 belediye başkan adayını açıkladıklarını anımsatarak, gelecek hafta da Ankara'da yapacakları törenle ikinci grup belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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