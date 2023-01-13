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Meral Akşener hastaneden taburcu oldu! Kürşad Zorlu: Birkaç gün istirahat edecek

13.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kalbinde ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akşener bugün taburcu oldu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu genel başkanımız. Birkaç gün istirahat edecek" dedi.

Meral Akşener hastaneden taburcu oldu! Kürşad Zorlu: Birkaç gün istirahat edecek

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Meral Akşener kontrol amacıyla geceyi hastanede geçirdi. Akşener hastaneden bu sabah taburcu olurken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu genel başkanımız. Birkaç gün istirahat edecek" dedi.

KÜRŞAD ZORLU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yeni bir açıklama geldi. Meral Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili Zorlu "Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Özellikle son dönemde gece-gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Dolayısıyla bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu genel başkanımız. Birkaç gün istirahat edecek" dedi.

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DOKTORUNDAN AÇIKLAMA: BİR PROBLEM SAPTANMAMIŞTIR

Meral Akşener'e müdahale eden Dr. Berkant Özpolat, "Sayın Meral Akşener çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır" demişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HASTANEYE GELDİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i dün hastanede ziyaret etti. Hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim. İYİ Parti'nin değerli yetkilileri ile görüştük. Sayın Genel Başkan'ın durumunu sorduk. Hekim arkadaşlar bilgi verdiler. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Dinlenmede kendisi. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır. En büyük arzumuz da bu zaten. Dolayısıyla ben İYİ Parti'nin değerli başkanlarına, yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Genel Başkan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarız kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!

'YÜZ YÜZE GÖRÜŞEMEDİK'

Hekim arkadaşlar da bilgi verdiler. Önemli bir şeyin olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Dolayısıyla bu siyaset gündemi bizi bekliyor zaten, bundan kaçınma şansımız da yok. Dolayısıyla sayın Genel Başkanımızın bir an önce taburcu olması ve tekrar Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmesini isteriz. En büyük arzumuz da bu. Yüz yüze görüşemedik. Doktorlar izin vermiyorlar. Doğru da olmaz zaten bu aşamada."

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Meral Akşener İYİ Parti hastane

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