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Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Akşener gruba sert tepki gösterirken MHP lideri Devlet Bahçeli'yi etiketleyip o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli dün gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirmişti. Bahçeli’nin “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme” sözlerine Akşener de kısa sürede cevap vermiş mesajına da adresini yazmıştı.

EVİNİN ÖNÜNE GİDİP SLOGAN ATTILAR

Akşener’in yaptığı açıklamadan sonra bir grup Akşener’in Beylerbeyi'ndeki evinin önüne giderek "Bozkurtlar burada! Hareketin lideri Devlet Bahçeli" diye slogan atmaya başladı. Akşener de gruba “Erkekseniz gelin vurun, hadi gelin vurun yuh be!” diyerek sert tepki gösterdi.

Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"YÜREĞİN YETİYORSA KENDİN GEL, BEKLERİZ"

Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.
Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!
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Okuyucu Yorumları 28 yorum
bahçeli ele ayağa dusmuşsun mhp yi bitirmişsin yazıkkk
bir seçimlik ömrünü gördük bu partinin, hala utanma yok bunlarda...
demokrasi olan ülkelerde bahçelinin bu lafından sonra gözaltına alınırdı hedef gösterdiğinden dolayı
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