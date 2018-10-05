Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli dün gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirmişti. Bahçeli’nin “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme” sözlerine Akşener de kısa sürede cevap vermiş mesajına da adresini yazmıştı.
Akşener’in yaptığı açıklamadan sonra bir grup Akşener’in Beylerbeyi'ndeki evinin önüne giderek "Bozkurtlar burada! Hareketin lideri Devlet Bahçeli" diye slogan atmaya başladı. Akşener de gruba “Erkekseniz gelin vurun, hadi gelin vurun yuh be!” diyerek sert tepki gösterdi.
Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.
Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.— Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Ekim 2018
Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli pic.twitter.com/hRTggQJUU8
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