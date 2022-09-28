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  4. Meral Akşener ve İYİ Partililere küfretmişti! Gazeteci Can Ataklı'dan yeni açıklama

Meral Akşener ve İYİ Partililere küfretmişti! Gazeteci Can Ataklı'dan yeni açıklama

28.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Can Ataklı bir konuşmasında, Meral Akşener ve İYİ Partilileri kastederek, "HDP'ye oy" üzerinden eleştirmiş ve küfürlü ifadeler kullanarak "Git oyunu Erdoğan'a ver o zaman" şeklinde çıkış yapmıştı. Ataklı'nın sözleri büyük tepki çekerken yaptığı yeni açıklama ile kendini savundu ve İYİ Parti'ye küfretmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Meral Akşener ve İYİ Partililere küfretmişti! Gazeteci Can Ataklı'dan yeni açıklama

Gazeteci Can Ataklı, yaptığı konuşmanın bir bölümünde söylediği sözler sonrası gündeme oturdu. Altılı masada yer alan İYİ Parti ve Meral Akşener'i, HDP'ye olan tutumu yüzünden küfürlü bir şekilde eleştiren Ataklı, "Ahmakça! Vay efendim 'HDP'nin olduğu yerde ben olmam'... git Erdoğan'a oy ver o zaman" dedi.

Can Ataklı'nın sözleri, başta İYİ Partililer olmak üzere birçok kesimden tepki alırken, yayınladığı yeni bir video ile konuya ilişkin açıklama yaptı. İYİ Parti'ye küfretmesinin söz konusu olamayacağını ifade eden Ataklı, şunları söyledi:

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"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Bugün ne yazık ki, dünkü YouTube konuşmamda yaptığım 'HDP'nin oyları gerekli ve bunları ihmal etmeyin' anlamında defalarca söylediğim bir konuşmada, 41 saniyelik bölümü alıp 'Can Ataklı İYİ Partililere küfretti' diye bir kampanya başlattılar. Ne yazık ki iyi niyetli İYİ Partililer de etkilenmişler. Duruma hiç bakmadan beni lince tabi tutuyorlar. Benim İYİ Parti'ye küfretmem söz konusu olamaz. Defalarca anlattım, bu konuda tavrım da biliniyor. Yarınki YouTube sohbetimde uzun uzun anlatacağım ama en azından şimdi herkesin bilgisi olsun; Böyle bir rezalet olmaz, lütfen gaza gelmeyin, tahriklere kapılmayın. Yok böyle bir şey, olmaz da zaten."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti Can Ataklı
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