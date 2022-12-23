Mevlana'nın her gün içtiği içecek! Osmanlı'nın her derde deva şerbeti

İslam alimi İbn-i Sina'nın verdiği şifalı tarifler günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Hastalıklardan korunmak adına bol bol doğal kürler hazırlayan İbn-i Sina sirkengebin şerbetini favorisi olarak gösteriyor. Mevlana'nın da her gün düzenli olarak içtiği bu şerbet vücudu çeşitli hastalıklara karşı zırh gibi koruyor.
SİRKENGEBİN FAYDALARI
- Sirkengebin (sirkencübin) şerbeti, hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.
- Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.
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Antioksidan özellikler de gösteren sirkengebin (sirkencübin) şerbeti, bu özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlıyor, bir detoks etkisi oluşturuyor.
- Aslında içeriği tıpkı şimdilerde çok popüler olan sirkeli-ballı su ile aynı olduğundan sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu da biliniyor.
- Gaz problemi yaşayanlara da destek olan bu nefis şerbet, bu özelliği ile sık sık şişkinlik sorunu yaşayanlara destek oluyor.
- Antioksidan özellikleri sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor.
- Yüksek tansiyon problemi yaşayanların tansiyonunun dengelenmesini sağlıyor.
- Aynı şekilde kolesterolün de dengelenmesine yardımcı olarak özellikle kötü kolesterolü yüksek olanlara iyi geliyor.
- Vücuda enerji verdiği ve düzenli kullanımında ağız kokusunu en aza indirdiği de biliniyor.
SİRKENGEBİN ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre su
- 1 su bardağı elma sirkesi
- 2-3 yemek kaşığı çiçek balı
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketiniz.