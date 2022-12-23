Mevlana'nın her gün içtiği içecek! Osmanlı'nın her derde deva şerbeti

İslam alimi İbn-i Sina'nın verdiği şifalı tarifler günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Hastalıklardan korunmak adına bol bol doğal kürler hazırlayan İbn-i Sina sirkengebin şerbetini favorisi olarak gösteriyor. Mevlana'nın da her gün düzenli olarak içtiği bu şerbet vücudu çeşitli hastalıklara karşı zırh gibi koruyor.

SİRKENGEBİN FAYDALARI

Sirkengebin (sirkencübin) şerbeti, hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.

Antioksidan özellikler de gösteren sirkengebin (sirkencübin) şerbeti, bu özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlıyor, bir detoks etkisi oluşturuyor.

Aslında içeriği tıpkı şimdilerde çok popüler olan sirkeli-ballı su ile aynı olduğundan sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu da biliniyor.

Gaz problemi yaşayanlara da destek olan bu nefis şerbet, bu özelliği ile sık sık şişkinlik sorunu yaşayanlara destek oluyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor.

Yüksek tansiyon problemi yaşayanların tansiyonunun dengelenmesini sağlıyor.

Aynı şekilde kolesterolün de dengelenmesine yardımcı olarak özellikle kötü kolesterolü yüksek olanlara iyi geliyor.

Vücuda enerji verdiği ve düzenli kullanımında ağız kokusunu en aza indirdiği de biliniyor.

SİRKENGEBİN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

2-3 yemek kaşığı çiçek balı

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketiniz.

