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MHP lideri Bahçeli'den 31 Mart için dikkat çeken sözler: İktidara değil, muhalefete göstereceğiz!

11.02.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki törende açıklamalarda bulundu. "İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz." diyen Bahçeli, "31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak." dedi.

MHP lideri Bahçeli'den 31 Mart için dikkat çeken sözler: İktidara değil, muhalefete göstereceğiz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki törende açıklamalarda bulundu. "İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz." diyen Bahçeli, "31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Altınok işinin ehli Ankara'nın sevdalısıdır. Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Çamlıdere'den Çubuk'a Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır. Altı ok değil altın çağı başlamıştır.

Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleşiyoruz. Cumhur İttifakı nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti var oluşumuzun özü olarak görüyoruz. Mahalli seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz.

"31 MART SEÇİMLERİ İLE KAYIP YILLAR SON BULACAK"

31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden millerimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz. CHP'deki belediyeleri alacağız.

Türk milletinin desteği ile Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri hayata geçecektir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında toplumsal yaraların sarıldığı, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş Türkiye'ye vasıl olmak hepimizin gayesidir.

Uzlaşmanın zemini Ankara'nın tarihi miras ve emanetleri. Altından kalkamayacağımız sorun yoktur. Devlet ile millet arasında uyum sağlanmışsa bunun sebebi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ GEÇİCİ HEVES DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçici heves değildir. İşi bitince buruşturup atılacak tek kullanımlık reçete değildir.

CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi oyundur. Hesapları tutmaz. Ankara başta olmak üzere Türkiye cumhur İttifakı'nda birleşecektir. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların dik duruşudur. Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir.

Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır yıkımı göze alacağız. Cumhur ittifakı tarafını belirlemiştir, Cumhur ittifakı Ankara'dan, Türkiye'den yanadır. Milletimizi Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Ülküdaşlarıma diyorum ki Altınok'la beraber diğer adaylarımızla cadde cadde dolaşacak ve Altınok'la altın çağı başlatacaksınız. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem demlenip hem milliyetçi olmak yoktur. Gün birleşme günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın, yalanlara kanmayın. CHP yönetimi zillete düşmüş, Türkiye'ye muhaliflerinin yönetimine geçmiştir. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. İhmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

Milletimizin bütün fertlerini bir görerek 31 Mart'ta cumhur ittifakını başarıyla buluşturacağız. Ankara Büyüşehir belediyesi ile bütün ilçe belediyesini sizlerden istiyorum.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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