Millet İttifakı’nın dikkat çeken Ali Babacan planı! Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa…

Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Millet İttifakı, 14 Mayıs'ta seçimleri kazanması halinde 5 parti liderinin ve ileri bir tarihte de 2 büyükşehir belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının hangi alanlardan sorumlu olacağı henüz netlik kazanmamışken, ittifak yetkilileri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesinin planlandığını söyledi.

Millet İttifakı'ndan toplam dört üst düzey kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, seçimin ardından ittifakta Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor. Aynı kaynaklar ittifakın hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu belirtiyorlar.

MİLLET İTTİFAKI HÜKÜMETİNİN EKONOMİ POLİTİKALARI

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu ittifaktan tüm yetkililer piyasa dışı uygulamalara son verileceği, kurumlardaki hasarın restorasyonuna odaklanılacağı ve bunun için izlenecek adımlar konusunda hem fikirler.

Millet İttifakı'ndan üst düzey bir yetkili, "Çok büyük ihtimalle, henüz verilmiş bir karar yok ama, Babacan'ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır... Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikiye bölünebilir" dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Merkez Bankası başkanı seçilirken liderlerin mutabakatıyla olacak ve bağımsız bir merkez bankası olacak. Diğer üst kurulların başkanları da seçilirken liderlerin mutabakatıyla liyakat sahibi, konunun uzmanı isimlerden seçilecek" dedi.

Şahin ayrıca, "Oldukça fazla iş var. Bütün kurum başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor. Kurumlar çok zarar gördü. Bunların tekrar ayağa kaldırılması gerekiyor" dedi.

'MERKEZ BANKASI BAŞKANI ADAYI HAZIR DURUMDA'

CHP'li bir yetkili ise, "Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin TCMB Başkanı ve PPK üyelerini görevden almak olacağını söylemişti zaten. Şu anda TCMB Başkanlığı için genç, hem yurtiçinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, Merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda" dedi.

"Bağımsız bir TCMB olacak diyen CHP'li yetkili, "Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda Deva Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı... Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız" ifadelerini kullandı.



