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Mirasçılık belgesi örneği: Mirasçılık belgesi dilekçesi nasıl yazılır?

14.04.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişi öldükten sonra onun tüm mal varlığı, taşınır ya da taşınmazı ve parası mirasçıları arasında paylaştırılır. Bu paylaşım miras hukuku kuralları doğrultusunda ve kişinin kanuni olarak mirasçısı kabul edilen kişiler arasında yapılır. Mirasçıların kim oldukları, ne kadar hak sahibi oldukları ve payları mirasçılık belgesi üzerinde listelenir. Bu belge talep edilerek alınabilen bir belgedir.

Mirasçılık belgesi örneği: Mirasçılık belgesi dilekçesi nasıl yazılır?

Atanmış olan ya da yasal olan iki tip mirasçı vardır. Yasal mirasçılar, muris öldükten sonra direkt olarak mirasçı kabul edilen, muris ile kan bağı olan, birinci dereceden yakınlardır. Ancak atanmış olarak kabul edilen mirasçılar muris ölmeden önce onun tarafından belirlenmiştir. Miras paylaşımı, mirasçılık belgesinde yazan isimlere göre yapılır.

Mirasçılık belgesi nedir?

Veraset ilamı ya da diğer adı ile mirasçılık belgesi mirasçıların talepleri üzerine alınan bir belgedir. Türkiye’deki tüm noterliklerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden mirasçı tarafından talep edilebilir. Talep, mirasçının vekalet verdiği avukat tarafından da yapılabilir. Mirasçılık belgesi dilekçe örneğine bir dilekçe hazırlanarak kimlik bilgileri ile birlikte sulh hukuk mahkemelerine başvurarak talep edilebilen bu belge noterlikte verilen bilgi formu ile noterliklerden de alınabilir. Sulh hukuk mahkemesi mirasçılık belgesi dilekçe örneği ne avukatlık büroları aracılığı ile ya da adliyelerin sitelerinden de ulaşılabilmektedir.

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Mirasçılık belgesi dilekçesi nasıl yazılır?

Belge talebi yapılırken talebin belirtildiği bir dilekçe de yazılmalıdır. Mirasçılık belgesi dava dilekçesi örneğine göre dilekçe düzenlenir ve teslim edilir. Dilekçede kimlik numarası, murisin ölüm tarihi ve isim bilgileri, mirasçılık belgesinin talep edilmesi ve neden gerekli olduğu belirtilir. Hitap, talebin yapılacağı sulh hukuk mahkemesinin adına yapılır. Tarih ve kimlik bilgileri de mutlaka yazılı olmalıdır.

Belge istemi için dilekçenin bir avukat yardımı ile yazılması işlemleri hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Noterliklerde de düzenlenebilen mirasçılık belgesi örneği noterliklerin internet sitelerinde görülebilmektedir. Veraset ilamı ile mirasçılık belgesi aynı şeydir ve aynı belgeleri içerir. Hukuki terim olarak daha çok veraset ilamı ismi kullanılır.

Taleplerin ardından sulh hukuk mahkemelerinde bir haftalık bir süre içinde noterliklerde ise bir gün içinde mirasçılık belgesi alınabilir. Ancak noterlikler her durumda bu belgeyi veremeyebilir. Mirasçıların nüfus bilgilerine ait bir tutarsızlık ya da eksik bilgi gibi durumlar söz konusu olursa belge direkt olarak sulh hukuk mahkemesinden talep edilmelidir.

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miras miras paylaşımı

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