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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Operasyonda bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Seydikemer'e bağlı Çatak Mahallesi'ndeki ormanlık alana kenevir ekildiğini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi.

8 kilo 100 gram esrar ile 300 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda İ.D. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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