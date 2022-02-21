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Muhalefetin 28 Şubat'taki toplantısı için davetiyeler hazırlandı! 6 muhalefet liderinin isimlerinin yazılış sırası dikkat çekti

21.02.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetteki 6 siyasi partinin liderlerinin bir araya geldiği toplantının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen 6 lider, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu metnin 28 Şubat'ta açıklanacağı belirtilirken, kritik toplantı için hazırlanan davetiyedeki bir detay dikkat çekti. Davetiyede 6 siyasi partinin liderlerinin imzası bulunurken, söz konusu davetiyede parti isimlerinin sıralaması gündem oldu.

Muhalefetin 28 Şubat'taki toplantısı için davetiyeler hazırlandı! 6 muhalefet liderinin isimlerinin yazılış sırası dikkat çekti

Muhalefet liderlerinin bir araya geldiği toplantı siyasetin bir numaralı gündem maddesi. CHP lideri Kemal Kılıçadaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen 6 muhalefet liderinin görüşmesi, öncesiyle sonrasıyla gündem oldu. Görüşmeden önce hangi liderin nerede oturacağı merak konusu olurken, görüşme sonrası mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağının kararlaştırılması ayrı bir tartışma konusu oldu. Şimdi de 28 Şubat'taki toplantı için hazırlanan davetiyedeki 6 liderin partilerinin sıralaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla 6 muhalefet partisinin liderleri Ankara'da bir araya gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı kritik toplantı 5 saat 30 dakika sürmüştü.

28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi lideri tarafından ortak bir açıklama yayınlanmıştı. Ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.

DAVETİYEDE KRİTİK DETAY

Törenin davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Davetiyede törenin saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Davetiyede partilerin alfabetik sıralamaya göre dizilmesi dikkatlerden kaçmadı.

28 subat davetıye

OTURMA DÜZENİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Daha önce 6 liderin masada oturma düzeni tartışma konusu olmuş ve bu problem yuvarlak masayla çözülmüştü.

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