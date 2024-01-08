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  4. Murat Kurum güpegündüz eldivenleri taktı, tezgahın başına geçti! Sabah namazından sonra 'çorba' dağıttı: İmamoğlu'na 'rakip' vaatler...

Murat Kurum güpegündüz eldivenleri taktı, tezgahın başına geçti! Sabah namazından sonra 'çorba' dağıttı: İmamoğlu'na 'rakip' vaatler...

08.01.2024 09:42 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, adaylığı ilan edilir edilmez çalışma temposunu artırdı. 31 Mart'ta İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışacak olan Kurum, dünkü adaylık ilanının ardından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını belirtmişti. Kurum bugün de sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıtırken vaatlerini bir bir sıraladı.

Murat Kurum güpegündüz eldivenleri taktı, tezgahın başına geçti! Sabah namazından sonra 'çorba' dağıttı: İmamoğlu'na 'rakip' vaatler...

Uzun süredir beklenen AK Partili aday resmen Murat Kurum oldu. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve halihazırda İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giden süreçte partisinin İmamoğlu'ndan İBB'yi geri alması için çalışmalarına çoktan başladı. Bu sabah vatandaşlara çorba dağıtan Kurum'un İstanbul'daki deprem riski ve ulaşıma sorununa yönelik mesajları dikkat çekti.

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SABAH NAMAZI SONRASI TÜRBE ZİYARETİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti. Kurum, daha sonra ise vatandaşlara çorba dağıttı. Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.

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VAATLERİNİ SIRALADI: ULAŞIM, DEPREM RİSKİ...

Kurum burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonra da öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Ve bu manevi iklimde, bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz."

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"MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK"

Aylardır saha çalışmalar yürütüp saha araştırma yaptıklarını belirten Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru...

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"İSTANBUL'UN KAYIP 5 YILI"

Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız."

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Yerel seçim Murat Kurum çorba ibb
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