Mutfağında kızartmalarını en lezzetli halde isteyenlere özel Philips fritöz inceleme

Az yağ kullanarak sağlıklı yiyecekler pişirip kızartmak isteyen kişilerin ilk tercihi fritözlerden yana oluyor. Fritözler, sıcak hava buharını iç haznede döndürerek sağlıklı bir pişirme ortamı sunuyor. Ayrıca kızartma yaparken de fazla yağın yiyeceklerden arındırılmasını sağlayarak daha sağlıklı ve lezzetli yemeklerin pişirilmesine imkân tanıyor. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, dijital bir panele sahip ve bu panel üzerinden pişirme tercihlerinin kolayca yapılmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda desteklediği işlevsel teknolojiler sayesinde hem hızlı pişirme işlemini gerçekleştiriyor hem yiyecekleri fazla yağdan arındırıp enfes lezzetler sunuyor. Peki, Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün özelliklerini incelemeye ne dersiniz?

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün teknik özellikleri

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz özellikleri arasında dokunmatik dijital panel öne çıkmayı başarıyor. Son derece pratik ve rahat bir Philips Fritöz kullanımı sağlayan dijital panel, tüketicilere pişirme tercihi yapma imkânı sunuyor. Bu sayede et, balık ve tavuk gibi farklı yiyeceklerin pişirilmesi için uygun programlar seçilebiliyor. Ayrıca dijital panel; sıcaklık derecesi, ön ısıtma, pişirme süresi ve yiyeceği sıcak tutma gibi fonksiyonel özellikler de sunuyor. Dikkat çeken Philips Fritöz özelliklerinden bir diğeri de Rapid Air teknolojisini kullanması. 7 kat daha hızlı sıcak hava akışı sunan bu teknoloji pişirme işleminin kısa sürede yapılmasını sağlıyor. Philips Fritöz'ün önemli özelliklerinden biri de Fat Removal teknolojisini desteklemesi. Bu teknoloji sayesinde yiyeceklerdeki fazla yağ kolayca ayrıştırılabiliyor. Fazla yağın yiyeceklerden uzaklaştırılması dışı çıtır, içi yumuşacık yiyeceklerin pişirilmesini sağlıyor. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, çıkarılabilir parçalardan oluşuyor. Bu sayede her bir parçası yerinden kolayca çıkartılıp yıkanabiliyor. Philips Fritöz, XXL boyutu sayesinde 7,3 litrelik geniş bir kapasite sunuyor. Ürünün ağırlığı ise 1,4 kg.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

Philips Fritöz'ün önemli bir avantajı %90'a kadar daha az yağ kullanarak pişirme ve kızartma işlemlerini yapması. Bu sayede hem ekonomik bir avantaj elde ediliyor hem daha sağlıklı bir beslenme gerçekleşiyor.

Philips Fritöz'ün diğer bir avantajı da zaman konusunda karşımıza çıkıyor. Farklı program ve teknolojiler sayesinde yemeklerin son derece hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlayan ürün, zamanı kısıtlı olan kişilere büyük fayda sağlıyor.

Akıllı cihazlara indirilebilen Philips Airfryer uygulaması 30'dan fazla yemek tarifi, pişirme önerileri ve ürün kullanımı konusunda tavsiyeler sunuyor. Böylece Philips Fritöz çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

Ürünün iç haznesinde bulunan birçok parça çıkartılıp kolayca elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bu sayede ürün kolay temizlenebilme avantajı sunuyor.

Ürün, çalışırken kapağının açılıp yiyeceklerin durumunun güvenli bir şekilde gözlemlenmesini destekliyor. Bu güzel bir avantaj ancak şeffaf kapak bulundurmaması ise önemli bir dezavantaj olarak görülüyor.

Ürünün XXL boyutunda olması tek seferde fazla sayıda yiyecek pişirilmesi konusunda avantaj sağlıyor ancak büyük boyutuyla dikkat çeken Philips Fritöz, dar ve küçük mutfaklarda çok yer kaplayarak dezavantaj yaratıyor.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz kullananların yorumları

Philips Fritöz kullananlar NutriU uygulaması üzerinden fritözde pişirilecek birçok lezzetli ve pratik tarife kolayca ulaştıklarını söylüyor. Ayrıca uygulama, ürün kullanımı konusunda çeşitli ipuçları da sunuyor. Philips Airfryer kullananlar ürünün detaylı kontrol panelini çok seviyor. Yorumlara göre ayrıntılı kontrol paneli sayesinde tek dokunuşla pişirme süresi ve derece seçimi yapılabiliyor. İç hazne teflon kaplamalı olduğu için birçok kullanıcı ürünü pişirme kâğıdı sererek kullanıyor. Bu sayede hem makine daha temiz kalıyor hem daha sağlıklı yiyecekler hazırlanabiliyor. Bazı kullanıcılar ürün ne kadar büyük gözükse de iki kişilik menülere uygun olduğunu, çok kalabalık aileler için tek seferde pişirme işlemi yapamadıklarını söylüyor. Ürünün boyutunu çok büyük bulan tüketiciler de oluyor. Bazı kullanıcılar ise ürünün ağırlığından yakınıyor. Ağırlığından dolayı ürünün belirli ve sabit bir yerde kullanılması öneriliyor.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz'e alternatif olabilecek ürünler

1. Xiaomi Mi Smart Air Fryer

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Kompakt tasarım ve pratik bir kullanım olanağı sunan Xiaomi Mi Smart Air Fryer, en iyi ve kaliteli fritöz modelleri arasında öne çıkıyor. 360 derece sıcak hava sirkülasyonu sağlayan ürün, pişirme işlemini hızlı ve az yağlı bir şekilde gerçekleştiriyor. 24 saate kadar akıllı planlama imkânı sunan ürün belirlenen zaman aralığında otomatik olarak çalışıp pişirme işlemi yapabiliyor.

2. COSORI Sıcak Hava Fritözü 5,5L XXL

Tasarım ödüllü COSORI Sıcak Hava Fritözü 5,5L XXL, modern görünümünün yanı sıra pratik özellikleriyle de sıklıkla tercih ediliyor. Ürünün 11 farklı yemek programı ve sıcak tutma gibi özelliklerinin yanı sıra zaman ayarlaması da yapılabiliyor. Bu sayede yiyecekleriniz arzu ettiğiniz zaman aralığında kolayca pişiyor. Yapışmaz malzemelerden üretilen pişirme sepeti kolayca çıkartılıp ister elde ister bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

3. Tefal EY5058 Easy Fry & Grill Precision

Philips'in sunmuş olduğu özellikleri beğenip kapasitesini çok fazla bulanlar için Tefal EY5058 Easy Fry & Grill Precision öne çıkıyor. Tefal ve Philips Fritöz karşılaştırması yapıldığı zaman göze çarpan en büyük fark ürün kapasiteleri oluyor. Philips 7,3 ve Tefal ise 4,2 litrelik kapasite sunuyor. Sıcaklık ayarının kolayca belirlenmesini sağlayan ürün ızgara olarak da kullanılabiliyor.

4. GRIFEMA GC2001 Sıcak Hava Fritözü

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En iyi ve geniş kapasiteli fritöz çeşitleri arasında bulunan GRIFEMA GC2001 Sıcak Hava Fritözü, 6,5 litrelik kapasitesi sayesinde birçok yiyeceğin aynı anda pişirilmesine imkân tanıyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri de çok kolay bir kullanım sunması. İç hazneye pişirilecek yiyecekler koyulduktan sonra yiyeceğin türünü gösteren düğmeye basılıyor ve pişirme işlemi başlıyor.

5. Klarstein Vitair Turbo Airfryer Fritöz

En iyi fritöz çeşitlerinden biri olan Klarstein Vitair Turbo Airfryer Fritöz, oval tasarımı sayesinde mutfaklara son derece şık bir görünüm katıyor. Pizza, biftek, ızgara ve döndürmeli şiş gibi birçok farklı program tipini destekleyen fritöz; geniş bir çeşitlilik sunuyor. Bu sayede pratik bir şekilde lezzetli ve sağlıklı yiyecekler pişirilebiliyor. Ayrıca zamanlayıcı modu sayesinde pişirme işlemi tamamladığında kendini otomatik olarak kapatabiliyor.

6. Arzum AR272 Cipsco Paslanmaz Çelik Fritöz

Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilen Arzum AR272 Cipsco Paslanmaz Çelik Fritöz, en kaliteli fritöz modelleri arasında yer alıyor. Çıkarılabilir yağ haznesi sayesinde yağın boşaltılması konusunda pratiklik sunduğu gibi ürünün kolayca temizlenmesine de imkân tanıyor. Paslanmaz çelik malzemelerden üretilen fritöz, uzun ömürlü bir kullanım sunmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca cam pencereli kapağı sayesinde pişirme sırasında ürünün içi görülebiliyor.