Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin aday tanıtım toplantısında "Profesör müsveddesi" ifadesiyle Prof. Dr. Naci Görür’ü hedef aldığı iddia edilmişti. Görür iddiaların ardından bir açıklama daha yaptı. "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla bir video paylaşan Görür, Erdoğan'ın kastettiği ismin Ersan Şen olduğunu belirtti.

Daha önceki açıklamasında sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirten Görür "Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" dedi.

Erdoğan'ın ‘Müsvedde’ çıkışıyla kimi kastettiğini merak konusu olurken Naci Görür'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Sosyal medya hesabından "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla bir video paylaşan Görür, Erdoğan'ın sert sözlerle yüklendiği ismin Ersan Şen olduğunu açıklayan bir tweeti alıntıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan açıklamasında "Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. Ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG'un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu..." ifadelerini kullanmıştı.