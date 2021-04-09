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  4. NASA astronotu ile Rus kozmonotların ISS’e yolculuğu başladı

NASA astronotu ile Rus kozmonotların ISS’e yolculuğu başladı

09.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov Soyuz MS-18 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktı.

NASA astronotu ile Rus kozmonotların ISS’e yolculuğu başladı

NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov’u taşıyan Soyuz MS-18 roketi Kazakistan’ın Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatıldı. NASA astronotu ve kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yolculuğunun 3 saat süreceği ifade edildi.

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NASA astronotu ile Rus kozmonotların ISS’e yolculuğu başladı (2)

YURİ GAGARİN'İ ONURLANDIRACAKLAR

Fırlatma öncesi basın toplantısında konuşan astronot ve kozmonotlar, uzaya ilk çıkan kişi Yuri Gagarin’i onurlandırmak için 60’ıncı yıl dönümü kapsamında kutlama yapacaklarını ve sıkı çalışacaklarını belirtti. Yuri Garagin, Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961’de Gagarin’i uzaya göndermişti. Gagarin, dünya yörüngesinde 108 dakika kalarak, ulusal kahraman olmuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Astronot
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