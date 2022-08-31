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NASA, tekrar Ay'a gitmek için ilk adımı gecikmeli de olsa atacak! Tarihi fırlatmanın yeni günü belli oldu

31.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tekrar Ay'a gitmek için ilk adımı sonunda atıyor. Ajans ilk adımı aslında 29 Ağustos'ta atmayı planlıyor ve Artemis görevi çerçevesinde Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini fırlatmayı hedefliyordu. Ancak teknik arıza şüphesi nedeniyle fırlatma ileri bir tarihe ertelenmişti. NASA yeni fırlatmanın 3 Eylül Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

NASA, tekrar Ay'a gitmek için ilk adımı gecikmeli de olsa atacak! Tarihi fırlatmanın yeni günü belli oldu

NASA'nın yaklaşık 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis görevi teknik arıza engeline takılmıştı. 29 Ağustos'ta Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin, Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşımak üzere yerel saat ile 08.33'te Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması bekleniyordu. Ancak teknik arıza şüphesi nedeniyle fırlatma ileri bir tarihe ertelenmişti.

ARTEMIS 1 İÇİN İKİNCİ DENEME CUMARTESİ

NASA, teknik sorunların ardından uzay aracını fırlatmaya yönelik ikinci denemesini 3 Eylül Cumartesi günü yapmayı planladığını açıkladı.

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Artemis I görevi çerçevesinde 98 metre uzunluk ve 3,99 tonluk itiş gücündeki SLS roketi tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan Orion Uzay Aracı'nın 42 gün sürecek görevi süresince gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplaması bekleniyor.

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HEDEF AY'A İNSAN ÇIKARMAK

Nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek olan Artemis Ay Programı'nın ilk görevi Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir ay uçuşu denemesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Ay (Dünya'nın uydusu) artemis
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