Neredeyse herkesin bayılacağı uygun fiyatlı yılbaşı hediye önerileri

Eğer yılbaşı için sevdiklerinize ne hediye alacağınıza bir türlü karar veremediyseniz hem uygun fiyatlı hem herkesin seveceği hediyeler tercih edebilirsiniz. Fotoğraf albümünden televizyom battaniyesine, bardak altlığından kokulu muma kadar pek çok hediye önerisiyle karşınızdayız. Gelin, sevdiklerinizin çok beğeneceği, bütçenizi yormayacak armağanlara hep birlikte göz atalım.

1. Yılbaşı için en özel hediye alternatifi: Anısepeti Ahşap Fotoğraf Çerçevesi LED Işıklı İpli Mandallı Resim Askısı

Bir adet ahşap çerçeve, bir adet LED ışık ve 16 adet ahşap mandaldan oluşan harika bir yılbaşı hediye önerisi ister misiniz? Cevabınız “Evet!” ise sizleri Anısepeti Ahşap Fotoğraf Çerçevesi LED Işıklı İpli Mandallı Resim Askısı ile tanıştıralım. Evin bir köşesini çok özel hâle getirebilecek şık çerçeve herkesin hoşuna gidebilecek, harika bir armağan olabilir.

2. Yıldızların dansı: Alisveristime Star Master Projeksiyon Gece Lambası

Farklı hediyelerden hoşlananların kesinlikle sevebileceği bir ürün olan Alisveristime Star Master Projeksiyon Gece Lambası, bulunduğu ortamı âdeta masal dünyasına çeviriyor. Işık yoğunluğunun ayarlanabilir olması ve farklı renklerde ışık saçması, ürünün en dikkat çekici özellikleri. Gökyüzündeki yıldızları evin bir odasına taşımak ya da sevdiklerine uygun fiyatlı ve farklı tarzda yılbaşı hediyesi sunmak isteyenler için ürün, güzel bir fikir olabilir.

3. Cezbedici kokusuyla: X-Perk Vanilya Kokulu Bardak Mum 3'lü Set

Cezbedici vanilya kokusuyla büyüleyen X-Perk Vanilya Kokulu Bardak Mum 3'lü Set, bulunduğu ortamın havasını değiştiriyor. İster aydınlatma ister dekoratif olarak kullanılabilen mumlar, herkes tarafından sevilen yılbaşı hediye ürünler arasında yer alıyor. Ürün, özellikle vanilya kokusuna bayılanlar için ideal bir yeni yıl hediyesi olabilir. Üçlü set hâlinde sunulan mumlar, ahşap mum fitili ve doğal lavanta esansı içeriyor.

4. Müzik tutkunlarına: Mikado MN-S19 Ahşap Usb+Aux+Tf Kart+Bluetooth Klasik Retro Gramofon Müzik Kutusu

Müzik tutkunu sevdiklerinize bu yılbaşında Mikado MN-S19 Ahşap Usb+Aux+Tf Kart+Bluetooth Klasik Retro Gramofon Müzik Kutusu’nu hediye ederek onları mutlu etmeye ne dersiniz? Hem nostaljik görünümüyle dekoratif amaçla kullanılabilmesi hem hoparlör görevi görmesi, ürünü çok daha özel kılıyor. Ürün Bluetooth bağlantısı sayesinde cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayar gibi istenilen cihaza bağlanarak üstün ses kalitesiyle müzik dinleyebilmenin keyfini yaşatıyor.

5. Özel tasarımlardan hoşlananlara: Kanvasnes Ahşap 6'lı Bardak Altlığı

Bardak altlıkları hem masa ve sehpa yüzeylerini ısıdan koruması hem lekelenmeleri önlemesi bakımından en kullanışlı ürünler arasında yer alıyor. Üstelik dekoratif olarak da kullanılabilen bu ürünler karşımıza pek çok modelde çıkıyor. Yaprak tasarımlı Kanvasnes Ahşap 6'lı Bardak Altlığı da onlardan biri. Eğer yeni yıl için hediye seçiminde kararsızsanız her eve yakışacak şık ürünü değerlendirebilirsiniz.

6. Şık tasarımıyla: Natural Keten TV Battaniyesi

Her evin ihtiyacı battaniyeler, pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Bazı battaniyeler ise dekoratif amaçla da kullanılabiliyor. Natural Keten TV Battaniyesi de o ürünlerden biri. Oturma odasında üşüdüğünüz her an elinizin altında bulunabilecek bu özel battaniye, şık tasarımıyla koltuk üzerinde dekoratif bir görüntü de sunabiliyor. Bu şık ürünü dilerseniz yılbaşında sevdiklerinize hediye edebilir, film izleme aktivitelerini daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

7. Kahvaltıların vazgeçilmezi: EYNEL Bölmeli Kapaklı Tepsili Kahvaltılık Seti

Kahvaltı keyfini katlayacak takımlarla yeni yılda sevdiklerinizi mutlu etmek isterseniz EYNEL Bölmeli Kapaklı Tepsili Kahvaltılık Seti'ni değerlendirebilirsiniz. Kullanımı kolay, şık ve sade tasarımıyla göz dolduran takım altı farklı saklama kabı ve bir adet taşıma tepsisinden oluşuyor. Kâseler, buzdolabı içerisinde üst üste rahatlıkla yerleştirilebilmesi için de ergonomik kapak tasarımına sahip. Her zevke ve tarza hitap edecek, kullanışlı ürünü kendinize de almak isteyeceksiniz!

8. Bitki tutkunu sevdiklerinize: Beton Üçlü Dekoratif Saksı Seti

Bitki yetiştirmeyi sevenler için son zamanlarda trend olan ürünlerden biri, beton saksılar. Doğal görünüm sunmaları ve bitki yetiştirmek için ideal malzemeden yapılmaları nedeniyle çok sevilen beton saksılar, yeni yıl hediyesi için de güzel bir alternatif. Eğer siz de bitki yetiştirmeyi seven biri için hediye arayışındaysanız küçük bok sukulent ve kaktüsler için uygun olan Beton Üçlü Dekoratif Saksı Seti’ni tercih edebilirsiniz.

9. Teknolojiye ayak uyduranlara: Hypergear Wireless Şarj Cihazı

Sevdiklerinize sıra dışı bir armağan sunmak isterseniz işlerine fazlasıyla yarayacak Hypergear Wireless Şarj Cihazı’nı düşünebilirsiniz. 10 Watt ile Qi uyumlu tüm cihazlarla kullanılabilen ürün, telefonları ekstra bağlantı gerektirmeden şarj edebilmenin keyfini sunuyor. Üstelik uyumlu bluetooth kulaklıkları da şarj edebilen cihaz, LED göstergesi ile şarjın sonlandığını bildirme özelliğine de sahip. Kullanışlı cihazı yeni yılda sevdiklerinize hediye etmeye ne dersiniz?

10. Kişisel bakımına önem verenlere: 12 Parça Manikür Pedikür Seti El Ayak Tırnak Makası Seti

Kişisel bakım ürünlerinin olmazsa olmazları arasında yer alan tırnak bakım setleri, herkesin ihtiyacı. Bu özel ürünler, yılbaşı hediyesi olarak da düşünülebilir. Eğer sevdikleriniz böyle kullanışlı bir ürünü hediye etmek isterseniz 12 Parça Manikür Pedikür Seti El Ayak Tırnak Makası Seti’ni değerlendirebilirsiniz. Set, el ve ayak tırnak bakımına önem verenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacak!