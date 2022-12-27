HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevdiğiniz pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Sevdiğiniz pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

26.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her insan kullanımı kolay ve hızlı ürünler tercih etse de özellikle çalışanlar ya da öğrenciler için bu, temel bir ihtiyaç hâline gelebiliyor. Zamandan ve işten tasarruf sağlayan pek çok pratik ürün, hayatı hızlı yaşayanlar için önemli bir gereksinim. Eğer çevrenizde zaman ve hız konusunda zorluk yaşayan sevdikleriniz varsa listelediğimiz pratik ürünleri yılbaşında onlara hediye ederek hayatlarını kolaylaştırabilirsiniz!

Sevdiğiniz pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Mutfak işleri, temizlik ya da diğer pek çok alanda hayatı kolaylaştıran ve hızlandıran ürünlerin her evde bulunması gerekiyor. El blenderından buharlı kırışık gidericiye, temizlik mopundan baharat öğütücüsüne kadar birçok pratik eşya bulmak mümkün. Eğer pratik ürünleri kullanmak isteyen sevdiklerinize yeni yıl hediyesi almayı düşünüyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız. Gelin, yeni yılda hediye edeceğiniz kişinin hoşuna gidebilecek ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Salata yapmak artık çok kolay: BUFFER® Mandallı Pratik Kolay Meyve ve Sebze Dilimleme Aparatı

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Mutfakta çalışmayı seven ama pratik ürünlerden de vazgeçemeyen kişilere alınabilecek en iyi yılbaşı hediyelerinden biri olan BUFFER® Mandallı Pratik Kolay Meyve ve Sebze Dilimleme Aparatı, meyve ve sebzelerin hızlı bir şekilde doğranmasını sağlıyor. Son derece pratik olan ürün, haşlanmış yumurta gibi hassas besinleri de dağıtmadan doğrayabiliyor. Kaliteli yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılıyor.

Ürünü İncele

2. Sağlıklı beslenmeye önem verenlere: Arzum AR1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Sağlıklı yiyecek ve içecek hazırlamayı sevenler için son derece pratik bir ürün olan Arzum AR1032 Shake'N Take Kişisel Blender, milkshake ve smoothie gibi içecekleri tek tuşla saniyeler içinde hazırlıyor. Ürün bir büyük, bir de küçük karıştırma şişesiyle geliyor. Şişeler, sızdırmayı önleyen kapakları sayesinde rahatça taşınıyor. Buz kırabilen çelik bıçaklarıyla bir blenderdan beklenen her şeyi yerine getiriyor.

Ürünü İncele

3. Ütü yapmak artık çok kolay: Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Ütü yapmaktan hoşlanmayan ve bunun kolay yolunu arayan sevdiklerinize yılbaşında armağan edebileceğiniz Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici, ütü masasına ihtiyaç duymadan kıyafetlerin pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Perdelerdeki ve askıda bulunan kıyafetlerdeki kırışıklıkları kısa sürede yok ediyor. Buharlı kırışık gidericinin 260 mililitre ölçüye sahip, çıkarılabilir su haznesi bulunuyor. Böylece tek seferde daha çok eşyayı kolayca ütülüyor.

Ürünü İncele

4. Yeni nesil yağdanlık: NanoPax Zeytinyağı Spreyi

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Salatalara ya da fırın yemeklerine rahatlıkla yağ püskürtebilmenize yardımcı olan NanoPax Zeytinyağı Spreyi ile yılbaşında sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz? Ürün sadece yağ değil, limon suyu ya da sirke gibi sıvıları püskürtmek için de kullanılıyor. Ürünün dikkat çekici bir diğer özelliği ise zeytinyağı gibi yoğun kıvamlı sıvıları da eşit ve ince bir biçimde püskürtebiliyor olması. Spreyin bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olmadığını belirtmeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

5. Dijital veriler güvende olsun: Kingston 128 GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Fotoğraf, video ve evrak gibi verilerini dijital ortamda saklamaları için yeni yılda sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biri, Kingston 128 GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia! 128 GB depolama alanına sahip bellek, pek çok dosyayı rahatlıkla saklayabilir. Dayanıklı yapısıyla verileri güvenle muhafaza eder. Anahtarlıklara kolayca takılabilen kapak tasarımı sayesinde sevdikleriniz onu yanından hiç ayırmayacak!

Ürünü İncele

6. Temizlikte en büyük yardımcı: BAFFHOME Mikrofiber Mutfak Banyo Pratik Temizlik El Mobu

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Temizlik işlerini kolaylaştıran pek çok ürün bulunuyor. BAFFHOME Mikrofiber Mutfak Banyo Pratik Temizlik El Mobu da onlardan biri. Katlanabilir özelliği ile rahatça sıkılabilen ürün, emdiği sıvıları daha çabuk atabiliyor. Böylece temizliği de hem hızlandırıyor hem daha kolay hâle getiriyor. Hem banyo hem mutfaklarda kullanılabilen mop, temizlikte pratik çözüm arayan sevdikleriniz için ideal bir yılbaşı hediyesi alternatifi!

Ürünü İncele

7. Un elemek artık çok daha pratik: Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı, yaylı mekanizması sayesinden un ve kabartma tozu benzeri gıdaların hızlı ve kolayca elenmesini sağlıyor. Böylece hamur işlerinin çok daha lezzetli olmasına ve daha iyi kabarmasına vesile oluyor. Ürün tamamen paslanmaz çelik malzemeden üretildiği için gıdalar ile teması sırasında sağlığa zararlı madde içermiyor. Yeni yılda mutfakta harikalar yaratan sevdiklerinizi çok mutlu edecek ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Evde sağlıklı fastfood hazırlamak için: Safestore Hamburger Köfte Kalıbı Köfte Presi Şekillendirici

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Fastfood yiyecekleri seven ve dışarıdan satın almak yerine kendisi yapan kişiler için alınabilecek en iyi yılbaşı hediye alternatiflerinden biri Safestore Hamburger Köfte Kalıbı Köfte Presi Şekillendirici. Hamburger köftesinin pratik bir şekilde şekillendirilmesini sağlayan ürünün kullanımı oldukça kolay. Hamburger köftesinin yanı sıra hamur işlerinde de kullanılabilecek ürün, uygun fiyatıyla da ideal bir hediye seçeneği!

Ürünü İncele

9. Islak kalan terliklere elveda: BUFFER® Plastik Banyo Terlik ve Havlu Tutucu

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Islak kalan banyo ya da tuvalet terliği, herkesin ortak problemlerinden biri olabilir. BUFFER® Plastik Banyo Terlik ve Havlu Tutucu ise bu soruna pratik bir çözüm sunuyor. Tutucu, duvara yapıştırılarak kolayca monte ediliyor. Terlikleri duvarda tutarak yerden de tasarruf sağlıyor. Açılıp kapanan ergonomik yapısıyla sadece terlik değil, havlu asma aparatı olarak da kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

10. Kahvede ve baharatta tazelik arayanlara: Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve ve Baharat Öğütücü Kahve Öğütücü

Tanıdığınız pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Kahveyi ya da baharatları taze çekilmiş olarak kullanan sevdiklerinizi yeni yılda mutlu edecek hediye, Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve ve Baharat Öğütücü Kahve Öğütücü olabilir. Ürün, 70 gram öğütme ve çıkarılabilir çelik hazneye sahip. Çelik ağırlıklı malzemeden üretilen ürün, kaydırmaz tabanı sayesinde rahat kullanılıyor. Ürünü özellikle lezzetli kahveye "Hayır." diyemeyen dostlarınıza armağan ederek yüzlerinde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
blender buharlı ütü kiwi buharlı ütü yılbaşı hediyeleri blenderda soğuk kahve

İş birliği İçerikleri

Bileğinizde kaliteyi hissettirecek! İşte 2022'nin en iyi akıllı bileklikleri

Bileğinizde kaliteyi hissettirecek! İşte 2022'nin en iyi akıllı bileklikleri

Uygun fiyatlı yılbaşı hediyesi arayanlar buraya!

Uygun fiyatlı yılbaşı hediyesi arayanlar buraya!

Evde sinema keyfine ne dersiniz? Sizin için 2022'nin en iyi televizyonlarını seçtik

Evde sinema keyfine ne dersiniz? Sizin için 2022'nin en iyi televizyonlarını seçtik

Yılın en trend ceketini Kızılcık Şerbeti'nden Doğa da tercih etti! İşte o ceket ve alternatifleri

Yılın en trend ceketini Kızılcık Şerbeti'nden Doğa da tercih etti! İşte o ceket ve alternatifleri

Beyaz çizmesi çok beğenilmişti! İşte Duygu Özaslan'ın etkileyici tarzına eşlik eden o çizme ve alternatifleri

Beyaz çizmesi çok beğenilmişti! İşte Duygu Özaslan'ın etkileyici tarzına eşlik eden o çizme ve alternatifleri

Ebeveynlerden tam not almış 2022'nin en çok satan bebek bezleri

Ebeveynlerden tam not almış 2022'nin en çok satan bebek bezleri

Tümünü Gör
Ebeveynlerden tam not almış 2022'nin en çok satan bebek bezleri

Ebeveynlerden tam not almış 2022'nin en çok satan bebek bezleri

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

En iyi oyuncu koltuğu markalarının en çok tercih edilen modellerini sizin için derledik

En iyi oyuncu koltuğu markalarının en çok tercih edilen modellerini sizin için derledik

Pratik ve lezzetli aperitifler hazırlamak artık çok kolay! İşte 2022'nin en iyi tost makineleri

Pratik ve lezzetli aperitifler hazırlamak artık çok kolay! İşte 2022'nin en iyi tost makineleri

Vidalama, onarma gibi işlemleri tek başınıza kolayca yapmanızı sağlayacak!

Vidalama, onarma gibi işlemleri tek başınıza kolayca yapmanızı sağlayacak!

Sürekli bir şeyler silerek bilgisayarınızda alan açmaya son! Bu harddiskler imdadınıza yetişecek

Sürekli bir şeyler silerek bilgisayarınızda alan açmaya son! Bu harddiskler imdadınıza yetişecek

Tümünü Gör
Sürekli bir şeyler silerek bilgisayarınızda alan açmaya son! Bu harddiskler imdadınıza yetişecek

Sürekli bir şeyler silerek bilgisayarınızda alan açmaya son! Bu harddiskler imdadınıza yetişecek

Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! İşte 2022'ye damgasını vuran tablet modelleri

Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! İşte 2022'ye damgasını vuran tablet modelleri

Daha sağlıklı, pürüzsüz bir cilt mümkün! İşte 2022'nin en çok satan cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı, pürüzsüz bir cilt mümkün! İşte 2022'nin en çok satan cilt bakım ürünleri

Kahve tutkunları buraya! Sizin için 2022'nin en iyi filtre kahve makinelerini derledik

Kahve tutkunları buraya! Sizin için 2022'nin en iyi filtre kahve makinelerini derledik

Televizyonunuzu Smart TV'ye dönüştürmek ister misiniz? Öyleyse 2022'nin en iyi TV Box modellerini keşfedin

Televizyonunuzu Smart TV'ye dönüştürmek ister misiniz? Öyleyse 2022'nin en iyi TV Box modellerini keşfedin

Oyunlarda sizi fersah fersah öne çıkaracak bu yılın en iyi oyuncu kulaklıkları

Oyunlarda sizi fersah fersah öne çıkaracak bu yılın en iyi oyuncu kulaklıkları

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Uygun fiyatlı yılbaşı hediyesi arayanlar buraya!

Uygun fiyatlı yılbaşı hediyesi arayanlar buraya!

Yeni yıl hediyesi arayanlar bu listeye kesinlikle göz atmalısınız!

Yeni yıl hediyesi arayanlar bu listeye kesinlikle göz atmalısınız!

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye mutlaka bakın

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye mutlaka bakın

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Araç sahipleri dikkat! Telefonuna gelen mesajı gördü, gözlerine inanamadı

Araç sahipleri dikkat! Telefonuna gelen mesajı gördü, gözlerine inanamadı

Her gece balkona çıkıp aynı şeyi yapıyor! Kimi mahalleli çileden çıktı, kimisi memnun... 'Tamam' deyip yapmaya başlıyor

Her gece balkona çıkıp aynı şeyi yapıyor! 'Biz memnunuz'

2 saatte çıkacakken 6 gün kaldı! Ameliyat sonrası genç kadının hayatı karardı: 'Yaka paça taburcu ettiler'

2 saatte çıkacakken 6 gün kaldı! Ameliyat sonrası genç kadının hayatı karardı

Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!

Hırsızlık ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!

Turnuva için geldiği şehirde hayatının şokunu yaşadı! Türkiye Şampiyonu milli karateciyi cadde ortasında bıçakladılar

Milli karateciyi cadde ortasında bıçakladılar

İzmir'de kadın cinayeti! Kıskançlık krizine girdi: Önce silahla vurdu, ardından bıçakladı

Kıskançlık krizine girdi: Önce silahla vurdu, ardından bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.