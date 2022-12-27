Sevdiğiniz pratik insanlara alabileceğiniz bir numaralı yılbaşı hediyeleri

Mutfak işleri, temizlik ya da diğer pek çok alanda hayatı kolaylaştıran ve hızlandıran ürünlerin her evde bulunması gerekiyor. El blenderından buharlı kırışık gidericiye, temizlik mopundan baharat öğütücüsüne kadar birçok pratik eşya bulmak mümkün. Eğer pratik ürünleri kullanmak isteyen sevdiklerinize yeni yıl hediyesi almayı düşünüyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız. Gelin, yeni yılda hediye edeceğiniz kişinin hoşuna gidebilecek ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Salata yapmak artık çok kolay: BUFFER® Mandallı Pratik Kolay Meyve ve Sebze Dilimleme Aparatı

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Mutfakta çalışmayı seven ama pratik ürünlerden de vazgeçemeyen kişilere alınabilecek en iyi yılbaşı hediyelerinden biri olan BUFFER® Mandallı Pratik Kolay Meyve ve Sebze Dilimleme Aparatı, meyve ve sebzelerin hızlı bir şekilde doğranmasını sağlıyor. Son derece pratik olan ürün, haşlanmış yumurta gibi hassas besinleri de dağıtmadan doğrayabiliyor. Kaliteli yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılıyor.

2. Sağlıklı beslenmeye önem verenlere: Arzum AR1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Sağlıklı yiyecek ve içecek hazırlamayı sevenler için son derece pratik bir ürün olan Arzum AR1032 Shake'N Take Kişisel Blender, milkshake ve smoothie gibi içecekleri tek tuşla saniyeler içinde hazırlıyor. Ürün bir büyük, bir de küçük karıştırma şişesiyle geliyor. Şişeler, sızdırmayı önleyen kapakları sayesinde rahatça taşınıyor. Buz kırabilen çelik bıçaklarıyla bir blenderdan beklenen her şeyi yerine getiriyor.

3. Ütü yapmak artık çok kolay: Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Ütü yapmaktan hoşlanmayan ve bunun kolay yolunu arayan sevdiklerinize yılbaşında armağan edebileceğiniz Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici, ütü masasına ihtiyaç duymadan kıyafetlerin pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Perdelerdeki ve askıda bulunan kıyafetlerdeki kırışıklıkları kısa sürede yok ediyor. Buharlı kırışık gidericinin 260 mililitre ölçüye sahip, çıkarılabilir su haznesi bulunuyor. Böylece tek seferde daha çok eşyayı kolayca ütülüyor.

4. Yeni nesil yağdanlık: NanoPax Zeytinyağı Spreyi

Salatalara ya da fırın yemeklerine rahatlıkla yağ püskürtebilmenize yardımcı olan NanoPax Zeytinyağı Spreyi ile yılbaşında sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz? Ürün sadece yağ değil, limon suyu ya da sirke gibi sıvıları püskürtmek için de kullanılıyor. Ürünün dikkat çekici bir diğer özelliği ise zeytinyağı gibi yoğun kıvamlı sıvıları da eşit ve ince bir biçimde püskürtebiliyor olması. Spreyin bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olmadığını belirtmeden geçmeyelim.

5. Dijital veriler güvende olsun: Kingston 128 GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia

Fotoğraf, video ve evrak gibi verilerini dijital ortamda saklamaları için yeni yılda sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biri, Kingston 128 GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia! 128 GB depolama alanına sahip bellek, pek çok dosyayı rahatlıkla saklayabilir. Dayanıklı yapısıyla verileri güvenle muhafaza eder. Anahtarlıklara kolayca takılabilen kapak tasarımı sayesinde sevdikleriniz onu yanından hiç ayırmayacak!

6. Temizlikte en büyük yardımcı: BAFFHOME Mikrofiber Mutfak Banyo Pratik Temizlik El Mobu

Temizlik işlerini kolaylaştıran pek çok ürün bulunuyor. BAFFHOME Mikrofiber Mutfak Banyo Pratik Temizlik El Mobu da onlardan biri. Katlanabilir özelliği ile rahatça sıkılabilen ürün, emdiği sıvıları daha çabuk atabiliyor. Böylece temizliği de hem hızlandırıyor hem daha kolay hâle getiriyor. Hem banyo hem mutfaklarda kullanılabilen mop, temizlikte pratik çözüm arayan sevdikleriniz için ideal bir yılbaşı hediyesi alternatifi!

7. Un elemek artık çok daha pratik: Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı

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Paslanmaz Çelik Tetikli Un Eleme Aparatı, yaylı mekanizması sayesinden un ve kabartma tozu benzeri gıdaların hızlı ve kolayca elenmesini sağlıyor. Böylece hamur işlerinin çok daha lezzetli olmasına ve daha iyi kabarmasına vesile oluyor. Ürün tamamen paslanmaz çelik malzemeden üretildiği için gıdalar ile teması sırasında sağlığa zararlı madde içermiyor. Yeni yılda mutfakta harikalar yaratan sevdiklerinizi çok mutlu edecek ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

8. Evde sağlıklı fastfood hazırlamak için: Safestore Hamburger Köfte Kalıbı Köfte Presi Şekillendirici

Fastfood yiyecekleri seven ve dışarıdan satın almak yerine kendisi yapan kişiler için alınabilecek en iyi yılbaşı hediye alternatiflerinden biri Safestore Hamburger Köfte Kalıbı Köfte Presi Şekillendirici. Hamburger köftesinin pratik bir şekilde şekillendirilmesini sağlayan ürünün kullanımı oldukça kolay. Hamburger köftesinin yanı sıra hamur işlerinde de kullanılabilecek ürün, uygun fiyatıyla da ideal bir hediye seçeneği!

9. Islak kalan terliklere elveda: BUFFER® Plastik Banyo Terlik ve Havlu Tutucu

Islak kalan banyo ya da tuvalet terliği, herkesin ortak problemlerinden biri olabilir. BUFFER® Plastik Banyo Terlik ve Havlu Tutucu ise bu soruna pratik bir çözüm sunuyor. Tutucu, duvara yapıştırılarak kolayca monte ediliyor. Terlikleri duvarda tutarak yerden de tasarruf sağlıyor. Açılıp kapanan ergonomik yapısıyla sadece terlik değil, havlu asma aparatı olarak da kullanılabiliyor.

10. Kahvede ve baharatta tazelik arayanlara: Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve ve Baharat Öğütücü Kahve Öğütücü

Kahveyi ya da baharatları taze çekilmiş olarak kullanan sevdiklerinizi yeni yılda mutlu edecek hediye, Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve ve Baharat Öğütücü Kahve Öğütücü olabilir. Ürün, 70 gram öğütme ve çıkarılabilir çelik hazneye sahip. Çelik ağırlıklı malzemeden üretilen ürün, kaydırmaz tabanı sayesinde rahat kullanılıyor. Ürünü özellikle lezzetli kahveye "Hayır." diyemeyen dostlarınıza armağan ederek yüzlerinde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz.