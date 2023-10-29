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Netanyahu'nun süresi daralıyor! İsrail Hamas'ın elindeki rehineleri istiyor: "Her şeyi yapmalı, hem de bugün"

29.10.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim tarihinde düzenlediği Aksa Tufanı harekatı kapsamında esir alınan için İsrail kamuoyu ayağa kalktı. İsrail basını, Netanyahu ve kabinesini, İsrailli rehineler karşılığında Filistinli tutukluların tamamının serbest bırakılması yönünde sıkıştırıyor.

Netanyahu'nun süresi daralıyor! İsrail Hamas'ın elindeki rehineleri istiyor: "Her şeyi yapmalı, hem de bugün"

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, bugünkü başyazısında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesini ele aldı. İsrail basını, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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"KALABALIK MORG BUZDOLAPLARI BOŞALTILMALI"

Gazetede, "İsrail, ivedilikle tüm Filistinli güvenlik tutuklusunu serbest bırakmalı, kalabalık morg buzdolaplarını boşaltmalı ve rehineleri evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmalı. Hem de hemen, bugün." ifadelerine yer verildi.

Bu görevin İsrail'in, İsrail hükümetinin, Başbakan'ın, Meclisin, Cumhurbaşkanı'nın, güvenlik görevlilerinin, hahambaşının omuzlarında olduğu, ne pahasına olursa olsun rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği belirtildi.

"DEVLETİN 229 KİŞİYİ FEDA ETME YETKİSİ YOK"

Haaretz gazetesindeki haberde, "Hükümet, rehinelerin geri getirilmesinin en önemli hedefi olduğunu açıklamalı. Devletin 229 kişiyi feda etme yetkisi yok, kimse ona bu yetkiyi vermez." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de hiç kimsenin Hamas'ın saldırısında rehinelerin ölmediği gerçeğini görmezden gelme hakkı olmadığı; rehinelerin hayatta olduğu, kimsenin bu önemli farkı sanki yaşamla ölüm arasındaki fark değilmiş gibi silmeye hakkı olmadığı vurgulandı.

El Kassam Ebu ubeyde

HAMAS ANLAŞMAYA HAZIR

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar 28 Ekim'deki açıklamasında ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtmişti.

El Kassam

Esirler Cemiyeti, 26 Ekim'deki açıklamasında son baskınlarla, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında gözaltına alınanların sayısının 1460'a yükseldiği, artan tutuklamalarla beraber İsrail cezaevlerinde bulunan toplam Filistinli sayısının da yaklaşık 6 bin 700 olduğunu kaydetmişti.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, tüm İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında bütün Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde çağrılar yapıyor. (AA)

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