Normal elektrik süpürgelerinden bıkanlar için pratik ve kullanımı kolay şarjlı dikey ve el süpürgesi tavsiyeleri

Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok ürünün aslında kablosuz alternatifleri mevcut. Elektrikli süpürgelerde de bu durum aynı. Yıllardır zihnimizde oluşmuş ağır ve metrelerce kablosuyla çok yer kaplayan elektrikli süpürge algısı, yerini birbirinden güzel şarjlı süpürgelere bıraktı. Siz de böyle şarjlı bir ürüne ihtiyacınız olduğunu düşünüyor fakat size en uygun olanın hangisi olduğuna karar vermekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, şarjlı el süpürgesi ve dikey süpürge modellerine birlikte bakalım.

1. En çok tercih edilen model: Philips XC8049/01

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Şarjlı süpürgeler kategorisinde en çok tercih edilen modellerden biri Philips XC8049/01. Bu süpürgenin bataryasında lityum iyon piller bulunuyor. Filtreli süpürgenin başlığında kuytu alanlardaki gizli tozların görülmesi için LED ışıklar bulunuyor. Bu ışıklı başlık, 360 derecelik çekiş sağlıyor. Böylece ürünün başlığı, her yönden tozu ve kiri yakalayarak tek harekette daha fazla alana etki ediyor. Ayrıca süpürge, turbo modundayken 125 metrekarelik bir alanı süpürme imkânı sağlıyor. Ürünün üzerindeki akıllı ekranla süpürgeyi kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bu model, farklı yüzeyler için çeşitli aksesuarlarla sunuluyor.

2. En çok beğenilen modellerden biri: Philips Speedpro Max

Sırada, konu elektrikli ev aletleri olunca akla gelen ilk markalardan biri olan Philips var. En iyi şarjlı el süpürgesi önerileri arasında yer alan Philips Speedpro Max, lityum iyon pillerle geliyor. Yaklaşık 2,5 kilogram civarında olan model, duvara asılarak şarj edilebiliyor. Şarjlı kullanımda bir saate kadar kullanım imkânı verirken LED ışıklı ve 360 derece çekim özellikli başlığı ile etkili bir temizlik sunuyor. Ayrıca üründe hijyenik boşaltma özelliği ve üçlü filtre sistemi yer alıyor. 0,6 litre toz kapasitesi bulunan süpürgeyi beş saatte şarj etmeniz mümkün.

3. Güçlü ve sessiz bir model: Grundig Vcp 8930

Grundig, en iyi şarjlı el süpürgesi denilince akla gelen diğer markalardan biri. Grundig Vcp 8930, tek şarjla 45 dakika kullanım özelliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca ürünün paketinden hayvan tüyü fırçası ve yan yüzeyleri temizlemek için özel üretilmiş fırçalar da çıkıyor. Cihazda kullanılan filtre sistemi, yıkanabilir filtre olduğu için ürün kolay kullanım sunuyor. 165 Watt çekiş gücüne sahip süpürge, düşük ses seviyesi ve bir litreye yakın toz haznesi ile rakiplerine fark atmayı başarıyor. Modelde kullanılan fırça sayesinde ürün, yüksek performans sunuyor. Duvara monte edilen standıyla kolayca şarj edebilirsiniz.

4. İkisi bir arada: Electrolux Ergorapido

Şarjlı el süpürgesi en ucuz kategorisinde dikkat çekici modellerden biri, Elektrolux Ergorapido olabilir. Hem dikey formda hem el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz ürün, esnek ve fonksiyonel tasarımı ile öne çıkıyor. Koyu renk yerine alışılmışın dışında gold rengi ile dikkat çeken cihaz, ergonomik tasarımıyla rakiplerine fark atıyor. Fırçanın kendi kendisini temizlemesini sağlayan brushrollclean özelliği ile fırçadan kıl, saç temizleme sorununuz büyük oranda ortadan kalkıyor. Işıklı şarj göstergesi ile uyarı veren model, temizlik sonrasında şarj standına kolayca yerleştirilebiliyor.

5. Bataryasıyla dikkat çeken model: Black & Decker Şarjlı Süpürge

Lityum iyon pili ve kartuşlu filtresiyle karşımıza çıkan Black & Decker Şarjlı Süpürge, tek parçadan oluşuyor. Ürün; aparatsız, sade ve basit formla tasarlanarak üretiliyor. Süpürgedeki toz tankını ayırmak için hiçbir ekstra güç gerekmiyor. Birçok modelde olduğu gibi bu üründe de LED ışıklı başlık bulunuyor. En iyi şarjlı el süpürgesi 2021 kategorisinde bulunan ürün, son derece güçlü ve verimli çalışıyor. Üstelik kullanıcılar, ürünün bataryasından oldukça memnun. Yurt dışında sık kullanılan Black & Decker markası, uzun ömürlü pil performansıyla rakiplerine büyük bir fark atıyor. Modelin evcil hayvan fırçasının da olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

6. Kademeli hız ayarı olan: Fakir Franky Pro Bldc

En iyi şarjlı el süpürgesi 2020 kategorisindeki Fakir Franky Pro Bldc, iki kademeli hız ayarı ile diğer süpürge modellerinden ayrılıyor. 5,5 kilogram ağırlığa ve 20 Watt güçlü bir motora sahip olan ürün 0,6 litrelik toz hacmine kadar çekim yapıyor. Süpürgenin siklon filtresi, havayı siklon adı verilen yapılarda hızla döndürerek tozdan ayrıştırılmasını sağlıyor. Bu ayrışan tozlar, makine içinde kalıyor ve ürünün dual siklon hepa filtreleri sayesinde dışarı kaçmıyor. Evcil hayvanı olan kullanıcılar, süpürgenin günlük temizlik için ideal bir olduğunu belirterek ürünün üç saatte şarj olduğunu da belirtiyor.

7. Hava kadar hafif bir model: Roidmi Z1 Air

Roidmi Z1 Air; 1,55 kilogram ağırlığı ile rakiplerine gerçek bir fark atıyor. Kutu içinden turbo başlık ve çok işlevli fırça kombinasyonu ile çıkan ürün, beş yıl motor garantisiyle geliyor. Üç saatte şarj olan model, bir saate kadar kullanım imkânı sunarak muadili olan modellerden aşağı kalmıyor. Hepa filtresi bulunan süpürgenin toz haznesinin hacmi 0,65 litre şeklinde üretiliyor. Estetik tasarımlı modelde, üçlü gürültü önleme teknolojisi bulunuyor. Saçların fırçaya dolanmasını engelleyen esneklikte yumuşak silindir fırçası ve kire hiç dokunmadan tek düğme ile boşaltma sağlayan özel tasarımıyla hayatınızı kolaylaştırmayı vadediyor.

8. Esnek hortumuyla öne çıkan: Black & Decker PD1820LF Flexi

Kolay kullanımıyla dikkat çeken Black & Decker PD1820LF Flexi, esnek hortumu ve siklonik sistemi ile farklılık arz ediyor. Ürünün siklon hareketleri, kiri döndürüp filtreden uzaklaştırıyor ve çekim kuvvetinin iyileşmesini sağlıyor. Flexi hortumu 1,5 metreye kadar uzadığı için birçok yere erişim imkânı veriyor. Modelin filtresindeki otomatik temizleme özelliği, olası tıkanma problemlerini önlüyor. Modelin başlık ağzı geniş olduğu için büyük kir parçalarını da kolayca çekebilirsiniz. Süpürgenin toplama haznesi şeffaf olduğu için hazneyi ne zaman boşaltmanız gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. Ayrıca ürünün tek düğmeyle kire hiç dokunmadan direkt çöp kutusuna boşaltma özelliği de bulunuyor.

9. Lüks ve tatmin edici bir model: Dyson V12 Detect Slim Absolute

Dyson V12 Detect Slim Absolute, Piezo sensörü ile toz parçalarını sayar. Bu sayede tozların büyüklüklerini ölçerek süpürgenin çekiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Ürünün sensörleri, toz haznesinin doluluk oranını ölçüyor ve bu sayede süpürge, çekiş gücünü o ölçüde arttırıyor. Bir saate kadar kesintisiz çalışan model, başlığında bulunan lazer sayesinde gözle görülmeyen partiküllerin hiçbirini kaçırmıyor. Üç farklı güç seviyesi bulunan süpürge, sert zeminler için özel tasarlanan ayrı bir temizleme başlığı ve birçok aksesuarla geliyor. "En iyi şarjlı el süpürgesi hangisi?" sorusunun cevabı olan ürünün fiyatının rakiplerine göre daha yüksek olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

10. Kaliteli ve pratik: Fakir Collector Hepa Filtreli El Süpürgesi

En iyi şarjlı el süpürgesi yorumlarına göre Fakir Collector Hepa Filtreli El Süpürgesi, tam bir joker ürün. Temizlikte yardımınıza koşacak en pratik çözümlerden biri diyebiliriz. Ergonomik özelliği ve pratik kullanımıyla her zaman elinizin altında olan bu ürün, kolay kullanımıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ürünün diğer dikey süpürgeler kadar yüksek bir çekiş gücü olmasa da araba, mutfak gibi alanlarda oldukça işe yarıyor. Hepa filtresi ve sessiz motoru ile ön plana çıkan Fakir markalı şarjlı el süpürgesi, favori ürününüz olmaya aday!

11. Performans ve şıklık bir arada: Yilaniu USB Şarjlı El Süpürgesi

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Şarjlı el süpürgesi tavsiye 2020 kategorisinde Yilaniu USB Şarjlı El Süpürgesi, hem çekiş gücü hem motor gücüyle ön plana çıkıyor. Çok amaçlı kullanım sağlayan süpürge, boyutuna rağmen normal süpürgeler gibi performans sağlıyor. Ayrıca açık tasarımı sayesinde saçların dolanmasını azaltıyor. Ürün; ahşap, halı ve karo gibi birçok zeminde kullanılabiliyor. Pek çok dikey süpürgede olduğu gibi bu cihazda da LED ışık mevcut. Çıkarılabilir filtresi sayesinde yıkanabilen ürün, bu sayede tekrar tekrar kullanılabiliyor. Çevre dostu olmasının yanında kötü kokuları büyük ölçüde önlüyor. Sade, şık ve beyaz tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

12. Araçların vazgeçilmezi: Lmoikesz El Süpürgesi

Renkli küçük ev aletlerini sevenler buraya! Toz toplayıcı özel bir başlığa sahip Lmoikesz El Süpürgesi, elde rahatça taşınabiliyor. Ergonomik tasarımı olan ürün, araçlarda da güvenli şekilde kullanılabiliyor. Tasarımı sayesinde tutuş rahatlığı sağlayarak kolay kullanım vadediyor. Ürünün yüksek kapasiteli pilleri, uzun süre kullanıma olanak tanıyor. Sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilen el süpürgesi; yatak, araba ve banyo gibi pek çok zeminde kullanıma uygun oluyor. Aşınmaya dayanıklı şekilde üretildiği için uzun yıllar boyunca bu modeli güvenle kullanabilirsiniz.

13. Sağlam ve kaliteli bir model: Bosch EasyVac Akülü El Süpürgesi

Bosch Easy Vac Akülü El Süpürgesi, içinden çıkan aksesuarlar ile birçok alanda kullanım imkânı sunuyor. Diğer el süpürgelerinin aksine aksesuar olarak uzatma boruları içeriyor. Farklı nozülleri sayesinde zor erişilebilen bölgelerde rahatlıkla kullanılıyor. Ürünü zemin toz emme makinesi şeklinde elde kullanmak da mümkün oluyor. Model, 12 Voltluk lityum iyon pilleri ile 22 dakikaya kadar temizlik deneyimi sağlıyor. Bir kilogram ağırlığı ile kolayca taşınabildiği için kullanıcılar tarafından epey seviliyor. Bosch kalitesiyle kullanıcılardan tam not alan bu ürün, sağlam yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

14. Kaliteli ve şık: Kiwi Portatif Şarjlı Süpürge

Mekanik güç kontrolü sağlayan Kiwi Portatif Şarjlı Süpürge, işlevsel ve minik tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Şeffaf hazne ve hepa filtre barındıran ürün, paslanmaz çelikten üretilen parçalarıyla kaliteli performans sunuyor. Bilgisayarların klavye aralarına dahi nüfuz edecek şekilde tasarlanan model, özellikle zor ulaşılan alanlara düşen parçaları toplamak ve temizlemek için ideal oluyor. Kullanıcılar; küçük çocuklu aileler için bu ürünün ideal olduğunu, hızlı ve pratik şekilde kullanıldığını belirtiyor. Tasarımı ve performansı ile dikkat çeken bu ürünü detaylı şekilde incelemeye ne dersiniz?

15. Islak yüzeyler için: Black & Decker Li-ion Islak/Kuru Şarjlı Süpürge

Black & Decker Li-ion Islak/Kuru Şarjlı Süpürge, ıslak ve kuru çekme özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu yönüyle diğerlerinden ayrılıyor. Mutfak ve banyo yüzeylerinde rahatça kullanılabiliyor. Ürünün patentli motor teknolojisi, yüksek çekiş gücü sağlıyor. Hazne kapasitesi fazla olan bu ürün, barındırdığı ince uç aparatı sayesinde dar alanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Tek düğme ile el değmeden hazne boşaltma imkânı sunması kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şarj tabanını ister duvarda ister tezgâh üzerinde kullanabileceğiniz el süpürgesini inceleyip güvenli şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.