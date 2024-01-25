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Nostaljik radyodan dans eden kaktüse 25 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.01.2024 16:32 | Son Güncelleme:
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BİM'in 25 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği BİM'in aktüel indirim kataloğunda bu hafta da her ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor ve bu ürünler indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 25 Ocak Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu!

Nostaljik radyodan dans eden kaktüse 25 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Akıllı TV, telefon, nostaljik radyo, midi fırın, vakumlu hurç, polar üst, oyuncak ve aklınıza gelebilecek daha pek çok ürün BİM'in 25 Ocak 2024 Cuma Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu ile alışveriş severlerle buluştur. Bu hafta da elektronik, moda, ev yaşam ve daha birçok kategoride uygun fiyatlı ürünlerin dikkat çektiği BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada
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Nostaljik radyodan dans eden kaktüse, TV'den akıllı telefona...

elektronik

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung tabletlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor. Görmek için buraya tıklayın.

Samsung Galaxy serisi telefonlar da indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yüksek ses kalitesiyle öne çıkan JBL kulaklıklarda indirim devam ediyor. Ürünler burada!

Seçili Lenovo tablet ve notebooklardaki indirimleri buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bose kulaklık ve hoparlör de indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Polar üstler, kadife pijama takımları ve dahası BİM Aktüel Kataloğu'nu süslüyor

evtekstilgiyim

Sizin için ev tekstili ve giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Penelope ev tekstili ve giyim ürünleri indirime girdi! Avantajlı fiyatları görmek için buraya tıklayın.

Her beğeniye uygun pijama takımlarını görmek için buraya tıklayın.

Pratik ev ve mutfak gereçleri, tavalar, sahanlar ve dahası...

mutfak

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Kalitesiyle övgü toplayan Jumbo ürünleri indirimde! Keşfetmek için buraya tıklayın.

Zwilling sofra ve mutfak ürünlerindeki indirimleri buraya tıklayarak keşfedebilirsiniz.

TAÇ kalitesiyle tanışmanın tam zamanı! İndirimli TAÇ ürünleri burada!

Son zamanların en popüler ürünü vakumlu hurçlar da burada!

hurc

Sizin için hurç ve organizer kategorisinde seçtiklerimiz

Kullanıcılarından tam not alan vakumlu hurç modelleri burada!

Düzen aşıklarının favorisi çeşit çeşit organizerleri görmek için buraya tıklayın.

Bambu kirli sepeti, deterjan hazneli mop... Her eve lazım ürünlerde avantajlı fiyatlar

hijyenvs

Sizin için banyo gereçleri kategorisinde seçtiklerimiz

Bambudan jüt kumaşa, her beğeniye uygun kirli sepeti modellerini görmek için buraya tıklayın.

Vileda temizlik ürünlerinde indirim var! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Banyonuzdaki dağınıklığı giderecek organizerler burada!

Çocuklarınızı sevindirecek oyuncaklara bakmadan geçmeyin

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklar için en keyifli boş zaman aktivitesi! İndirimdeki LEGO setlerini görmek için buraya tıklayın.

Barbie, Fisher Price ve daha pek çok oyuncakta kaçırılmayacak fırsat! Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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