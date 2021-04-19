Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu gerçek ismi ne? Kağıt Ev dizisinin Aylin’i Nur Fettahoğlu kaç yaşında?

Nur Fettahoğlu, Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev dizisinin başrolüyle ekranlara muhteşem bir dönüş yapıyor. Sevilen oyuncu Nur Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisi ile oldukça dikkat çekiyor. 41 yaşında olan Fettahoğlu, yaşına göre oldukça genç duruşu ve dikkat çeken güzelliği ile birçok izleyicinin sevdiği bir oyuncu. Birçok başarılı yapımda yer alan Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekranlara geldi. Asıl çıkışı ise Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker rolüyle olmuştur.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Asiye Nur Fettahoğlu ya da Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 yılında Almanya'nın Duisburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.

Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.