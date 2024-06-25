O ceketi şimdi de Özgür Özel giydi, akıllara aynı kareler geldi! Cüneyt Özdemir: "Küçük bir Erdoğancık modeli doğuyor"

Sinan Ateş cinayetine ilişkin önümüzdeki duruşma pazartesi günü görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma öncesinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ikinci kez bir araya geldi. Ayşe Ateş'in o görüşmeden yayınladığı kare yeni bir gündem yarattı.

ÖZGÜR ÖZEL DE GİYDİ!

Fotoğrafta Özgür Özel'in üstündeki ceket dikkatlerden kaçmadı. Mavi renkteki ekose ceket akıllara AK Partili isimlerle özdeşleşen tarzı getirdi.

"AK PARTİ'NİN SİMGESİ BU CEKET"

Sosyal medyada çokça konuşulan ceket gazeteci Cüneyt Özdemir'in de gündemindeydi. Özdemir'in konuyla ilgili şu yorumları dikkat çekti:

"Ayşe Ateş bu fotoğrafı koymasa biz Özgür Özel'in 'winner' ceketi giydiğini görmeyecektik. Winner ceketi nedir? Winner ceketi AK Parti'nin simgesidir. Herhangi bir vatandaşa deyin ki 'Erdoğan'ın giydiği bir ceketi tarif et', muhtemelen diyecektir ki kareli ceket, özellikle de mavi kareli ceket.

Artık AK Parti'nin bir simgesi bu, yani kıyafet kodu olmuş. Aynı zamanda, hadi ben diyeyim saray, siz diyin külliyenin rengi turkuaz mesela. Her şey turkuaz.

"ESPRİ KONUSU OLDU"

Şimdi bu winner ceket de Binali Yıldırım'dan Ahmet Davutoğlu'na, Erdoğan'ın neredeyse çıkartmadığı bir ceket. Espri konusu olan bir ceket. Adını 'winner ceket' koymuş herkes.

Birisi de Özgür Özel'e dememiş ki 'Ya Özgür bey, bu ceket AK Parti ile çok simgeleşmiş bir ceket. Şimdi bu ceketi giyerseniz biraz tuhaf çağrışımlar olabilir.' Özgür Özel de herhalde demiş ki 'Ya dur bakalım, madem winner ceket, bir de biz giyelim, bakalım 'winliyor' muyuz.'

"GİYİM KUŞAMIYLA BİLE ERDOĞAN OLMAK İSTİYOR GİBİ BİR HAVA VAR"

CHP'de kafalar çok karışık şu anda, tuhaf bir durum var. CHP Genel Başkanı hem tavırlarıyla hem üslubuyla Erdoğan olmak istiyor gibi bir hava var. Giyim kuşamıyla da artık iş buraya gelmiş durumda. Gazetecileri azarlaması, bir grup gazeteciye ambargo koyup bir grup gazeteciyi başüstünde tutması, kendi trol tayfasını oluşturması, hani böyle 'copy-'paste' küçük bir küçük bir Erdoğancık modeli doğuyor. En son bu 'winner' ceket meselesiyle bence hepsinin üzerine tüy dikmiş durumda."