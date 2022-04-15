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  4. Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Vatandaşların faturalarını ödedi

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Vatandaşların faturalarını ödedi

15.04.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da yaşayan hayırsever bir iş insanı örnek bir davranışa imza attı. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödeyen hayırsever iş insanı, söz konusu yardımı ilçede yaşayan yeğeni aracılığıyla gerçekleştirdi. Vatandaşlar ödeme noktasının önünde kuyruk oluştururken, hayırsever iş insanının bazı vatandaşların faturalarının tamamını ödediği bazılarının ise faturalarına 100 TL destekte bulunduğu öğrenildi.

Ödeme noktasının önünde kuyruk oluştu! Vatandaşların faturalarını ödedi

Fransa’da yaşayan iş insanı Sadık Yegin bir yakınına ait Sağlık Mahallesi’ndeki fatura ödeme noktasında faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımda bulundu. Bazı vatandaşların faturalarının tamamını ödeyen Yegin, bazılarının faturalarına ise 100 lira destekte bulunarak yardım etti.

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ÖDEME NOKTASININ ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Kendisi Fransa’da olan Yegin’in yerine yeğeni Eldin Yegin vatandaşlara paralarını dağıttı. Ödeme noktasının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sırasıyla içeriye alınarak imza karşılığında aldıkları paralar ile faturalarını ödedi. Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Eldin Yeğin, amcası iş adamı Sadık Yegin’in her yıl geleneksel olarak bir takım hayır işleri yaptığını söyledi.

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"BU TÜR HAYIR İŞLERİNİ GELENEKSEL OLARAK HER YIL YAPIYOR"

Kendisinin de bu hayır programında görevli olduğunu belirten Eldin Yegin, ’’Amcam Sadık Yegin, Fransa’da yaşıyor. Bu tür hayır işlerini geleneksel olarak her yıl yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Bizler de onun hayrına vesile olduk. Öncelikle hiç ödeyemeyenlerin faturalarının tamamını ödedik. Kalanlarına da bir miktar yardımcı olduk. Büyük bir kısmına 100’er lira yardımda bulunduğumuz vatandaşlar, burada elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödedi. Bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Fransa
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