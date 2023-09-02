HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

30.08.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un büyük heyecanla beklenen "Okula Dönüş Fırsatları" tüm hızıyla sürüyor. Kampanyadan yararlanarak çocuklarınıza harika ayakkabılar alabilirsiniz. Okuldayken sürekli koşturup hareket halinde olan çocuklarınıza üstün konfor hissi yaşatabilmenize yardımcı olacak o kaliteli ayakkabılara göz atmaya hazır mısınız?

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Okullar açılmadan bir an önce çocuklarınızın eksiklerini tamamlamaya çalışıyorsanız Amazon'un "Okula Dönüş Fırsatları"nı incelemeden alışverişinizi noktalamayın deriz! Bu kampanya sayesinde birbirinden kaliteli ve şık tasarımlı çocuk ayakkabılarına özel fiyat fırsatlarıyla sahip olabilirsiniz. Ayak sağlığını koruyan ve aynı zamanda şık görünen çocuk ayakkabılarını inceleyip listenizi yeniden oluşturmak ister misiniz?

1. Bağcıksız tasarım: Adidas GRAND COURT K Ayakkabı Unisex Çocuk

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çocuklarınızın ayakkabılarında hem şıklık hem konfor arayışındaysanız Adidas GRAND COURT K Ayakkabı Unisex Çocuk modelini düşünmeden sipariş edebilirsiniz. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak hazırlanan kaliteli çocuk ayakkabısı 70'lerin tenis stilinden ilham alınarak tasarlandı. Ürün kauçuk taban kullanımı sayesinde hem yüksek direnç hem su geçirmez özellikler kazanıyor.

Ürünü İncele

2. Standart ve rahat kalıp: Under Armour UA BGS Assert 10 Spor Ayakkabı Erkek Çocuk

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Çocuklarınızın okulda rahat hareket edebilmeleri için onlara kaliteli bir ayakkabı seçmek istiyorsanız Under Armour UA BGS Assert 10 Spor Ayakkabı Erkek Çocuk modelini inceleyebilirsiniz. Ürün, hafif yapılı nefes alabilen file üst kısmı ve kaliteli malzemelerinin de avantajıyla dayanıklılık konusunda sizlere yüksek performans sunuyor. Ürünün yumuşak EVA tabanıysa uzun süre ayakta kalınması durumunda bile ağrı yaşanmamasına yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

3. Hafif ve esnek yapı: Kifidis Active A020 Spor Ayakkabı Erkek Çocuk

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Okulda sürekli koşturup hareket eden çocuklarınızın ayak ağrısı çekmesini istemiyorsanız yeni dönem için onlara Kifidis Active A020 Spor Ayakkabı Erkek Çocuk modelini hediye edebilirsiniz. File kumaş ve suni deri karışımıyla hazırlanan spor ayakkabılarla erkek çocukları diledikleri gibi koşturup oyunlar oynayabilecek. Hem bağcıklı hem cırt cırtlı açma kapatma bandıyla hazırlanan modelin renkli tasarımı da dikkat çekiyor.

Ürünü İncele

4. Kızları hayran bırakan tasarım: DeFacto Kız Çocuk Disney Mickey & Minnie Cırt Cırtlı Düz Taban Spor Ayakkabı

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Okul alışverişi listenize DeFacto Kız Çocuk Disney Mickey & Minnie Cırt Cırtlı Düz Taban Spor Ayakkabı modelini ekleyerek kızlarınızın çok mutlu olacağı bir seçim yapabilirsiniz. Mickey & Minnie desenli kaliteli ayakkabının hem eğlenceli tasarımı hem dayanıklı ve konforlu yapısı onu benzerlerinin bir adım önüne taşıyor. Beyaz, mor ve pembe tonlarıyla süslenen ayakkabı günlük kullanım için de son derece uygun!

Ürünü İncele

5. Dayanıklı malzeme seçeneği: Jump 27760-010 Siyah Çocuk Ayakkabı

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Çocuklarınız okuldayken koşturup oyunlar oynadığı için sürekli yeni ayakkabı almanız gerekiyorsa bu soruna Jump 27760-010 Siyah Çocuk Ayakkabı modeliyle bir çözüm getirebilirsiniz. Dayanıklı ve sağlam yapısıyla öne çıkan ayakkabıyı küçülene kadar çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Üründe kullanılan taban materyali sebebiyle ayağın hareketine uyum sağlayabilmesi ve darbeleri en aza indirebilmesi onu çocuğunuz için ideal seçenek hâline getiriyor.

Ürünü İncele

6. Hem rahat hem şık: Red Tape RTK023 Unisex Çocuk Koşu Ayakkabısı

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Red Tape RTK023 Unisex Çocuk Koşu Ayakkabısı, her zaman iddialı ve havalı görünmeyi seven öğrencilere hitap ediyor. Ayakkabının birbirinden kaliteli malzemelerden üretilmiş olmasının yanı sıra dikkat çekici tasarımı okul alışverişi listelerinde kendine yer bulmasını sağlıyor. Üründe kullanılan renkler öğrenci kombinlerinin vazgeçilmezi hâline geliyor.

Ürünü İncele

7. Kolay temizlik avantajı: Slazenger KANNER Sneaker Kız Çocuk

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Dış yüzeyi nefes alabilme özelliğine sahip file kumaş ve suni deriyle hazırlanan Slazenger KANNER Sneaker Kız Çocuk modeli, uygun fiyatı ve yüksek kalitesiyle popüler hâle gelen seçeneklerden biri. Kız çocukları için özel detaylarla hazırlanan ayakkabı okulda ve günlük hayatta rahatlıkla giyilebilir. Ayakkabının açık renkli olması sizi endişelendirmesin. Çamaşır makinesinde yıkanabilen modeli rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Birinci sınıf kalite: CAMPER Runner Rour Çocuk Ayakkabı

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Çocuklarınız tüm kıyafet ve aksesuarlarını pembe tonlarında seçiyorsa ona pembe renkte üretilen spor ayakkabı modelleri arasından güzel bir tercihle sürpriz yapabilirsiniz. %100 deriyle hazırlanan CAMPER Runner Rour Çocuk Ayakkabı modelinin hem konforlu yapısı hem şeker pembe rengi harika bir hediye seçenek oluşturuyor. İkili cırtlı bantla tasarlanan ayakkabıyı kızınız kendi başına kolayca giyip çıkarabilir.

Ürünü İncele

9. Pembe sevenler için: PUMA All-Day Active Jr Spor Ayakkabı Çocuk

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Lise çağındaki çocuklarınıza yeni okul dönemi başlamadan önce güzel bir ayakkabı almayı planlıyorsanız tercihinizi PUMA All-Day Active Jr Spor Ayakkabı Çocuk modelinden yana kullanabilirsiniz. Pembe tonlara sahip spor ayakkabı, konforlu kullanım avantajı sunan özel iç tabanlığı ve nefes alabilen dış yüzeyiyle uzun ömürlü kullanım imkânı veriyor. Her gün hareketli aktiviteler yapanlar için eşsiz bir seçenek oluşturuyor.

Ürünü İncele

10. Üstün hareket özgürlüğü: Bourge Vega-zu2 Çocuk Spor Ayakkabı

Okula dönüş başlıyor! Amazon fırsatlarından alabileceğiniz birbirinden kullanışlı çocuk ayakkabı modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Rahatlığın ön planda tutulduğu Bourge Vega-zu2 Çocuk Spor Ayakkabı sayesinde çocuklarınız beden eğitimi derslerinde bol bol koşturabilir. Genellikle yağış olmayan zamanlarda giyilebilen ayakkabının özel kumaş detayı, ayağa giyildiği anda üstün bir konfor hissi yaşatıyor. Tozlanması ve kirlenmesi durumundaysa hafif nemli bir bezle silinebilen ayakkabı çocukların gözdesi olacak.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Okula Dönüş Fırsatları başladı! Çocuklarınızın tüm ihtiyaçlarını %50'ye varan indirimlerle tamamlayın

Okula Dönüş Fırsatları başladı! Çocuklarınızın tüm ihtiyaçlarını %50'ye varan indirimlerle tamamlayın

 Okula Dönüş Fırsatları'nı keşfedin! İşte çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyacağı ürünler

Okula Dönüş Fırsatları'nı keşfedin! İşte çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyacağı ürünler

Okula Dönüş Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken çanta ve suluk modelleri

Okula Dönüş Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken çanta ve suluk modelleri

Okullar açılmadan alın! Çocuklarınız ayağından çıkarmak istemeyecek

Okullar açılmadan alın! Çocuklarınız ayağından çıkarmak istemeyecek

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çocuk ayakkabıları erkek çocuk ayakkabı kız çocuk ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Rihanna'dan Madonna'ya ünlülerin seyahat kombinlerini sizler için derledik

Rihanna'dan Madonna'ya ünlülerin seyahat kombinlerini sizler için derledik

Mutfağınızda eksikse mutlaka alın! Kalitesine hayran kalacaksınız

Mutfağınızda eksikse mutlaka alın! Kalitesine hayran kalacaksınız

Tatile çıkarken yanınıza almayı unutmayın! İşte tatilde hayat kurtaran ürünler

Tatile çıkarken yanınıza almayı unutmayın! İşte tatilde hayat kurtaran ürünler

Üstün görüntü kalitesiyle öne çıkan Philips televizyonları sizin için seçtik

Üstün görüntü kalitesiyle öne çıkan Philips televizyonları sizin için seçtik

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

Tümünü Gör
Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

Aracınızı çizmeden temizlemenizi sağlayacak mikrofiber bezler

Aracınızı çizmeden temizlemenizi sağlayacak mikrofiber bezler

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Çok satanlarda ilk sırada! Adidas çantada kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda ilk sırada! Adidas çantada kaçırılmayacak fırsat

Demet Özdemir'in çok konuşulan o kombinine alternatif parçalar

Demet Özdemir'in çok konuşulan o kombinine alternatif parçalar

Hem rahat hem tarz! Her erkeğin dolabında olması gereken sneaker modelleri

Hem rahat hem tarz! Her erkeğin dolabında olması gereken sneaker modelleri

Tümünü Gör
Hem rahat hem tarz! Her erkeğin dolabında olması gereken sneaker modelleri

Hem rahat hem tarz! Her erkeğin dolabında olması gereken sneaker modelleri

Çocuğunuzun güvenliği için tercih edebileceğiniz kullanışlı akıllı saatler

Çocuğunuzun güvenliği için tercih edebileceğiniz kullanışlı akıllı saatler

Ter ve koku önleyici kişisel bakım ürünlerini keşfedin

Ter ve koku önleyici kişisel bakım ürünlerini keşfedin

Yüksek kalite uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa ceket indirimde

Yüksek kalite uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa ceket indirimde

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Unutulmaz bir koku arayanlar için en kalıcı erkek parfümlerini seçtik

Unutulmaz bir koku arayanlar için en kalıcı erkek parfümlerini seçtik

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Çok satanlarda ilk sırada! Adidas çantada kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda ilk sırada! Adidas çantada kaçırılmayacak fırsat

Yüksek kalite uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa ceket indirimde

Yüksek kalite uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa ceket indirimde

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! Kamp sandalyesinde 405 TL indirim

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! Kamp sandalyesinde 405 TL indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kan dondurdu: Hamile kadın kendini vurdu! Karnındaki 8,5 aylık bebeği...

Kan dondurdu: Hamile kadın kendini vurdu! Karnındaki 8,5 aylık bebeği...

Kız arkadaşının önce boğazını sıktı, sonra kendini yumrukladı! O anları saniye saniye görüntüledi

Genç kızın önce boğazını sıktı sonra... O anları hemen kayda aldı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü! Korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı: Meğer Almanya'da da...

Hülya'yı öldüren eşi, Almanya'da da cinayet işlemiş

Akıllara durgunluk veren olay! 'Şiddet görüyorum' deyip evlerine geldi... 'Gece bize bayıltıcı sprey sıktı' Uyandıklarında şoke oldular

'Gece bize bayıltıcı sprey sıktı' Uyandıklarında şoke oldular

Ev sahibi TV programını izleyince neye uğradığını şaşırdı! Baştan aşağı yenilendi... Kiracıya tazminat davası açtı

Ev sahibi TV'de izleyince gözlerine inanamadı! Kiracıya dava açtı

Traktör devrildi! Fındık işçileri yola savruldu: 1'i ağır 16 yaralı

Traktör devrildi! Fındık işçileri yola savruldu: Çok sayıda yaralı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.