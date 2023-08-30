Okula Dönüş Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken çanta ve suluk modelleri

Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken tüm ailelerde okul alışverişi telaşı da başladı. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarından olan sırt çantası, beslenme çantası ve suluklar için uygun fiyatlı ve kaliteli alternatifler arıyorsanız Amazon'un "Okula Dönüş Fırsatları"na göz atmaya ne dersiniz? Okul alışverişini kârlı kapatabilmek için indirimli fiyatları kaçırmayın!

1. Hafif yapılı ve kaliteli şişe tasarımı: Sigg 8625.10 Footballcamp 0.4 lt Çocuk Matarası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çocuklarınızın okulda geçirdiği süre boyunca su içmelerine yardımcı olmak istiyorsanız Sigg 8625.10 Footballcamp 0.4 lt Çocuk Matarası'nı incelemenizin tam zamanı. Birinci sınıf kaliteye sahip malzemelerden üretilen suluğun üzerindeki tasarım genellikle erkek çocuklarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Futbol topu şeklindeki kapağının altında pipetli aparat bulunan şişeyle çocuklarınız su içme alışkanlığı edinecek!

2. Küçük çocuklarınız için: Contigo Autospout İçecek Şişesi

Okula yeni başlayacak çocuklarınız için kaliteli bir suluk bakıyorsanız Contigo Autospout İçecek Şişesi modelini tercih edebilirsiniz. İç emzikli üretilen, şık tasarımlı suluğun içerisine istediğiniz içeceği koyabilirsiniz. Kapağı kolayca açılıp kapanan ürün, 420 mililitre içecek alıyor. Tek boynuzlu at figürleriyle süslenmiş olan suluk çocuklarınızın en sevdiği olabilir.

3. Isıya dayanıklı, özel malzeme: Coral High Unicorn Beslenme Çanta

Coral High Unicorn Beslenme Çantası sayesinde çocuğunuza hazırlayacağınız lezzetli yemekleri güvenle muhafaza edebilirsiniz. Tüm iç yüzeyi ısıya dayanıklı alüminyum izolasyon malzemesiyle kaplanan unicorn desenli beslenme çantasıyla çocuklarınızın okulda sağlıklı beslenmesini sağlayabilirsiniz. Beslenme çantasını çocuklarınız hem ellerinde hem omuzlarında rahatlıkla taşıyabilir. Isı koruyan ve darbelere karşı koruma sağlayan malzemeler sayesinde yemeklerin bozulmasından da çekinmenize gerek kalmayacak!

4. Uzun ömürlü, kullanışlı model: Bear&Deer Cosy Sırt Çantası

Bear&Deer Cosy Sırt Çantası'nı okul alışverişi için hazırladığınız listenin ilk sıralarına ekleyebilirsiniz. Dört mevsim kullanıma uygun olan sırt çantası; kayış, dikiş ve fermuarlarının zarar görmeden uzun süre kullanılabilmesi için birinci sınıf dayanıklı malzemelerden üretilir. Kırmızı renkli çantayı hem erkek hem kız çocuklarınız için tercih edebilirsiniz. Ayrıca çantanın çok sayıda bölmeye sahip olması da öğrenciler için büyük bir avantaj!

5. Minik öğrencilere özel tasarım: Adidas X Disney Mickey Mouse Sırt Çantası

Okula yeni başlayacak olan çocuklarınız için eğlenceli tasarıma sahip kaliteli bir sırt çantası almayı düşünüyorsanız Adidas X Disney Mickey Mouse Sırt Çantası modelini inceleyebilirsiniz. Kaliteli ve uzun ömürlü malzemeler kullanılarak üretilen çantanın işlevselliğinin yanı sıra özel tasarımına da hayran kalacaksınız. 11x25x34 santimetre ölçülere sahip olan çantayı ilkokula başlayacak olan çocuklarınız için sipariş edebilirsiniz.

6. Kolay taşıma avantajı: Herschel Unisex Çocuk Heritage Kids Sırt Çantası

Herschel Unisex Çocuk Heritage Kids Sırt Çantası hem fonksiyonelliği hem özel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlkokul çağındaki çocukların kullanımına uygun olan çantanın gerek kaliteli malzemeleri gerekse eğlenceli desenleri, çocuklarınızı mutlu etmeye yetecek! Çantanın çıkarılabilir göğüs kafesi destek kayışına sahip olmasıysa minik öğrencilerin kolay şekilde yorulmadan taşıyabilmelerine imkân sağlıyor.

7. Koku yapmayan, birinci sınıf malzeme: Aladdin My First Aveo Çocuk Su Şişesi

Çocuklarınız için koku yapmayan ve sızdırmayan bir suluk almak istiyorsanız Aladdin My First Aveo Çocuk Su Şişesi tam da sizin aradığınız ürün olabilir. Birbirinden eğlenceli dış tasarım ve renklerle hazırlanan su şişelerini uzun süreler boyunca kullanabilirsiniz. Özel ağızlık kısmıyla kolay içim garantisi sunan ürün, sağlığa zararı olmayan malzemelerden üretiliyor olması sebebiyle ebeveynlere güven veriyor.

8. Su geçirmeyen, dört mevsime uygun: DeFacto STD Erkek Çocuk Harry Potter Lisanslı Okul Beslenme Çantası

Çocuklarınızı okula gönderirken hazırladığınız lezzetli ve sağlıklı yiyecekleri koyabileceğiniz özel bir beslenme çantasına ihtiyacınız varsa DeFacto STD Erkek Çocuk Harry Potter Lisanslı Okul Beslenme Çantası'nı hemen sipariş edebilirsiniz. Su geçirmez özelliğe sahip çantanın içerisine yerleştireceğiniz tüm yiyecekler bozulmadan muhafaza edilebilir. Çantanın işlevselliğinin yanı sıra özel deseniyse Harry Potter hayranlarının ilgisini çekiyor.

9. Sızdırmaz özellikli: Qmatara Şeffaf Cam Matara Metal Kapak 750 Cc Suluk

Qmatara Şeffaf Cam Matara Metal Kapak 750 Cc Suluk, çocuklarının sağlığını fazlasıyla düşünen anne babaların tercihi oluyor. Sağlığa zararı olmayan kaliteli camla hazırlanan suluktan sipariş ederek çocuklarınızın okuldayken rahatça su içebilmelerine yardımcı olabilirsiniz. Elde kolayca taşımaya uygun tasarımı herhangi bir düşme tehlikesini de ortadan kaldırıyor. Kırılmaya karşı dayanıklı malzemesi ve sızdırmaz özellikli kapağıyla bu suluk uzun ömürlü kullanım imkânı da sunuyor.

10. Tarz sahibi öğrencilerin tercihi: Puma Core Base Backpack Sırt Çantası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Ortaokul ve lise çağındaki çocuklarınız için güzel bir sırt çantası almayı planlıyorsanız kalitesi ve şık tasarımıyla öne çıkan Puma Core Base Backpack Sırt Çantası'nı tercih edebilirsiniz. 12 litrelik iç hacmi ve standart ölçüleriyle öğrencilerin ihtiyacına uygun çözüm sunan sırt çantası okul dışında da keyifle kullanılabilir. Bir adet ana bölmesi ve ön kısmında cebi bulunan çantanın içine okul eşyaları rahatlıkla yerleştirilebilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

