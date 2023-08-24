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Okula Dönüş Fırsatları başladı! Çocuklarınızın tüm ihtiyaçları burada, %50'ye varan indirimlerle

24.08.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasına sayılı günler kala heyecan doruklarda! Bu heyecana ortak olmak isteyenler için müjdeli bir haberimiz var: Okula Dönüş Fırsatları başladı. Okul çantasından spor ayakkabıya renk renk defterlerden kalemlere binlerce üründe %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. 4 Eylül'e kadar devam edecek Okula Dönüş Fırsatlarını kaçırmayın, çocuğunuzun yıl boyunca ihtiyaç duyacağı ürünlere yarı fiyatına sahip olun!

Okula Dönüş Fırsatları başladı! Çocuklarınızın tüm ihtiyaçları burada, %50'ye varan indirimlerle

Okul alışverişi yapmanın şimdi tam zamanı! Çocuklarımız yeni bir eğitim öğretim yılına yaklaşırken onların yıl boyunca ihtiyaç duyacağı her türlü ürüne Okula Dönüş Fırsatları kapsamında indirimli bir şekilde sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Kırtasiye malzemelerinden bilgisayarlara, okul çantalarından spor eşyalarına indirimli ürünleri bir seferde sipariş ederek hem zamandan hem de bütçenizden tasarruf edebilirsiniz. Okula Dönüş Fırsatları ile bu eğitim sezonuna eksiksiz ve keyifli bir başlangıç yapmak için acele edin.

Kitap, defter, çanta, ayakkabı... Hepsi indirimde!

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Okula Dönüş Fırsatları kapsamında Apple, LEGO, Stanley, Rotring, Faber Castell, Pritt, Levi's, Edding, Herschel, Dockers, Pelikan, Benetton ve daha birçok tanınmış markanın ürünleri indirimde! Okul çağındaki çocukların yıl boyunca ihtiyaç duyacağı aklınıza gelebilecek, her beğeniye uygun binlerce üründeki fırsatları kaçırmayın!

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