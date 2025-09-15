Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan kişisel bakım ürünleri

Kendi bakımını önemseyen herkesin işine yarayacak bu fırsatlar sayesinde ister cilt rutininizi yenileyebilir ister saçlarınızı güçlenmesi için etkili çözümler keşfedebilir isterseniz de günlük bakım ürünlerinizi çok daha uygun fiyata stoklayabilirsiniz. Okula ve Şehre Dönüş döneminde IPL cihazlarından saç bakım ürünlerine, yüz kreminden parfüme kadar pek çok kişisel bakım ürünleriyle kendinizi anında daha iyi hissedebilirsiniz. İşte, sizin için seçtiğimiz kişisel bakım ürünleri!

1. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın pratik yolu: Philips Lumea BRI924/00 Yüz, Vücut ve Hassas Bölge Kullanımına Uygun Lazer Epilasyon Cihazı (Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı Hediyeli)

Okula ve Şehre Dönüş döneminde kendinize profesyonel bir bakım armağan etmek istiyorsanız Philips Lumea tam size göre! IPL teknolojisiyle sadece birkaç uygulamada tüylerde gözle görülür azalma sağlayan ve düzenli kullanımda cildinizin hep pürüzsüz kalmasına yardımcı olan epilasyon cihazı, yüz, vücut ve hassas bölgeler için farklı başlıklarıyla hem hızlı hem de nazik bir deneyim sunuyor. Üstelik, çanta ve yüz temizleme cihazı hediyesiyle birlikte gelen cihaz, evde salon kalitesinde bakım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü kullanması ve temizlemesi çok fazla zahmetli değil, kullanım kılavuzunda her şey yazıyor zaten. Paketi açtığınızda QR kod ile uygulamasını indirip aynı şekilde uygulamadan kutu üzerindeki cihazın barkodunu okutup kolaylıkla eşleyip kullanmaya başlıyorsunuz. Kurulumu yaptıktan sonra hangi bölgeye uygulayacaksanız seçiyorsunuz, daha sonra işleminiz bittiğinde yaptığınız bölgeye seans oluşturuyor. Ben bacak ve kol işlemi yaptım."

"Açıkçası ürünü alırken beklentim çene bölgemdeki sakal demeye yakın tüylenmemi geçirmesiydi ama kıllarım çok sert çıktığından ümitsizdim. İşe yaradı, 3 hafta içerisinde %95 azalttı diyebilirim. Gerisi de tek tük çıkan tüyler. Yanında gelen yüz temizleme cihazı da cabası. Yüzümü o kadar yumuşattı ve derinlemesine temizledi ki hem Lumea hem yüz temizleme cihazı 10/10."

Philips Lumea IPL cihazının yanında Braun Silk-épil Epilasyon Cihazı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Günlük temizlik için ideal: Murad Essential C Cleanser C Vitaminli Yüz Temizleme Jeli

Murad Essential C Cleanser, tüm cilt tiplerine uygun C vitaminli yüz temizleme jelidir. İçeriğindeki Allantoin ve Pantenol, çevresel strese maruz kalan cildi yatıştırıp rahatlatmaya yardımcı olurken, C vitamini serbest radikallere karşı koruma sağlar. Fosfolipidler ve Sodyum PCA cilde nem desteği sunarken, A, C ve E vitaminleri antioksidan etkisiyle çevresel hasara karşı koruma sağlar. Portakal, mandalina, fesleğen ve greyfurt özleriyle ferah bir his bırakır ve cildin daha canlı, taze görünmesine katkıda bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Aynı serinin toniğini de kullanıyorum. Cildi derinlemesine temizliyor ve aydınlatıyor. Fiyatı biraz yüksek ancak Çok küçük bir miktar temizlemek için yetiyor.”

“Yüzünüz için alabileceğiniz ender ürünlerden bir tanesi. 7 yıldır kullanıyorum, çok memnunum."

Murad temizleyicinin yanında Bepanthol Bakım Kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Akne sorunlarına etkili çözüm: Stick on Spots SOS Sivilce Bandı

Okula ya da işe hazırlanırken çıkan sürpriz sivilceler moralinizi bozmasın! Stick On Spots sivilce bandı, ciltteki fazla yağı ve kiri hedef alarak sorunlu bölgeyi hızlıca toparlamaya yardımcı oluyor. Görünmez yapısıyla gün içinde makyaj altında bile sorunsuzca uygulanabilen akne bandı, hidrokolloid içeriğiyle cildi el değmeden arındırıyor ve tahriş riskini en aza indiriyor. Günlük temponuzda sizi kurtaracak Stick on Spots, her an çantanızda bulundurabileceğiniz pratik bir çözüm!

Kullanıcılar ne diyor?

“Pakette 6-8 arası ciltte kalmalı diyordu. Bu sebeple 6 saat dolunca çıkarttım. Çıkarttığımda gerçekten çok şaşırdım. İçi dolu kocaman olan sivilcem bir anda sönmüştü ve irin bandın üzerindeydi. Aşırı güzel bir ürün. Tam çantaya atmalık, şeffaf olduğu için de her an her yerde takmalık.”

“15 yaşındaki kızım için alıyorum. Çok memnun, gerçekten işe yarıyor. Birkaç saatte olgunlaşmış sivilcenin içini boşaltıyor. İndirimde denk gelirse stoklanabilir.”

Stick on Spots sivilce bandının yanında The Purest Solutions Hidrokolloid Sivilce Bandı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Su gibi ferah hissettiren: Davidoff Cool Water EDT Parfüm (100 ml)

Yeni döneme enerjik bir koku ile girmek isteyen kadınlar için üretilen Davidoff Cool Water tam bir klasik. Deniz esintisini anımsatan notalarıyla gün boyu canlılık veren parfüm, ananas ve kavun gibi meyveli notalarla açılırken yasemin, müge ve gül ile çiçeksi bir derinlik kazanarak meyvemsi ve çiçeksi notalarla tazeleyici bir his veriyor. Sandal ağacı ve ahududu notalarıyla hafif ama etkileyici bir kalıcılık bırakan parfüm, gün boyu ferahlık arayanlar için çok iyi bir seçim

Kullanıcılar ne diyor?

“Temiz, taze, çok hoş bir koku ve herkes onu seviyor.”

“En sevdiğim parfüm. Çok ferahlatıcı ve hafif.”

Davidoff parfümün yanında Calvin Klein Beauty EDP Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Profesyonel dokunuş: Braun Silk-épil 3 3-031 Epilatör

Braun Silk-épil 3 3-031 Epilatör, Close-Grip pinset teknolojisi ile tüyleri kökünden alarak uzun süre pürüzsüz bir cilt sunar. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde elde rahatça kavranır ve kullanım sırasında konfor sağlar. Wet & Dry özelliğiyle duşta ya da banyoda da kullanılabilir, bu da cilt hassasiyetini azaltarak daha rahat bir deneyim yaşatır. İki farklı hız seçeneğiyle hem hassas bölgelerde hem de daha kalın tüylerde etkili sonuç verir. Düzenli kullanımda tüylerin incelmesine ve daha seyrek çıkmasına yardımcı olarak kalıcı pürüzsüzlük sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika ürün. Tüyleri kırmıyor kökten alıyor. Eskiden de bu ürünü kullandım yıllarca, yine tercihim Braun oldu.”

“Acayip güzel cok iyi aliyor tavsiye ediyorum sevdim ben.”

Braun epilatörün yanında Braun Satin Hair 7 SensoCare ST780 Saç Düzleştirici ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Yoğun nem arayanlara: Cream Co. Nemlendirici Yüz Kremi (50 ml)

Yeni döneme hazırlanırken cildinizi nemsiz bırakmamak için Cream Co. tam bir kurtarıcı. Su bazlı yapısıyla ağırlık yapmadan nemlendiren ve beş çeşit hyalüronik asit ile cilde derinlemesine bakım yapan krem, niasinamid içeriğiyle cildiniz daha canlı ve eşit bir tona kavuşturuyor. Her yaş ve cilt tipine uygun formülüyle özellikle hassas ciltlerin de güvenle sürebileceği krem, düzenli kullanımda cilt dokusunu pürüzsüzleştirirken gün boyu ferah bir his bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cildime en iyi gelen nemlendirici bu oldu. Akneye yatkın karma bir cildim var ve yan etki yapmadı, çok güzel doyuruyor.”

“Özellikle kış aylarında çok kuruyan yüzüme ilaç gibi geldi. Kesinlikle farkını gördüm. Hatta ellerime bile sürüyorum.”

Cream Co. kremin yanında Simple Nemlendirici ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Yıpranmış saçlara bakım yapan: Bioxcin Keratin ve Argan Onarıcı Yıpranmış ve Hasar Görmüş Saçlar İçin Saç Bakım Yağı (150 ml)

Okula veya işe dönüşte saçlarınıza eski ışıltısını kazandırmak istiyorsanız Bioxcin’in bu onarıcı yağı tam size göre. Hidrolize keratinle saçı besleyip güçlendirirken argan yağıyla saçın kaybolan nemini geri kazandırıyor. Parlaklık ve yumuşaklık sağlayarak saçlara ipeksi bir görünüm katan yağın içeriğindeki patentli Biocomplex B11 ise saç dökülmesine karşı çok yönlü etki sunuyor. Üstelik, paraben içermeyen ve dermatolojik olarak test edilmiş formülü sayesinde hassas saç derisi için de son derece uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

“Saçlarım çok ince telli ve cansız, hani derler ya kedi tüyü gibi. Fakat Bioxcin saçımı daha canlı hale getiriyor. Kokusu da güzel, severek kullanıyorum, tavsiye ederim.”

“Yumuşacık yapıyor ve güzel kokuyor. Saçlara yardımı olduğunu düşünüyorum, taramak daha kolay.”

Bioxcin saç bakım yağının yanında L'ORÉAL PARIS Elseve Glycolic Gloss Parlaklığı Saça Mühürleyen Laminasyon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Lekelerle savaşan içeriğiyle: Anua Leke Karşıtı ve Cilt Tonu Eşitleyici Serum (30ml)

Cilt tonunu eşitlemek ve koyu lekelerden kurtulmak isteyenler için Anua’nın bu serumu öne çıkıyor. %10 Niacinamide ve %4 Traneksamik Asit içeriği ile leke görünümünü azaltırken cilt bariyerini güçlendiren serum, hafif dokusuyla kolayca emiliyor ve yağlı bir his bırakmıyor. Hyalüronik asit ve panthenol desteğiyle hem nemlendiren hem de cildi yatıştıran Anua serum, akne izleri ve renk eşitsizlikleriyle uğraşanlar için günlük bakım rutininde mutlaka yer alması gereken bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürünü denemek için yorum yazmadan önce bir süre bekledim. Daha önce bu markadan hiç ürün kullanmamıştım. İlk birkaç günden itibaren cildimde bir iyileşme fark ettim, daha fazla parlaklık ve daha eşit bir ton (yüzüm oldukça kırmızı).”

“Harika bir şekilde emiliyor ve yapışkan değil.

Şişesi büyük ve sadece az bir miktar yeterli, bu yüzden uzun süre dayanıyor. Buzdolabında saklıyorum, bu yüzden yüzümde sevdiğim ferahlatıcı bir his bırakıyor.

Küçük sivilcelerim vardı ve kayboldular.”

Anua serumun yanında La Roche Posay Hyalu B5 Serum ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Gün boyu ferahlık için: Celenes Thermal Roll On

Celenes Thermal Roll On, İsveç’in termal kaynaklarından elde edilen doğal minerallerle geliştirilmiş özel formülü sayesinde ter bezlerini tıkamadan ter kokusunu önler. Alüminyum, alkol ve mineral yağ içermeyen yapısıyla cilt dostu bir koruma sunar ve tüm cilt tipleri için güvenle kullanılabilir. Gözenekleri kapatmadığı için sağlıklı bir kullanım imkânı verirken, ferahlatıcı kokusu gün boyu canlılık hissi sağlar. Bu özellikleriyle hem hassas ciltlere uygun hem de günlük kullanımda konforlu bir deneyim sunan pratik bir bakım ürünüdür.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tertemiz bir kokusu var, gün boyu etkisi devam ediyor. Harika bir ürün, herkese tavsiye ederim. Keşke daha önce keşfetseymişim dedirtti.”

“Kokusu ve kalıcılığı gayet güzel. Beğenerek kullanıyorum. Performansından çok memnunum ve tereddütsüz tavsiye edebilirim.”

Celenes roll on'un yanında TheLifeCo Doğal Roll-On Deodorant ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Üstün koruma ve hafif doku: La Roche-Posay Anti-Shine SPF50+ Güneş Kremi (50 ml)

Okula ve şehre dönüş döneminde güneşin etkilerini hafife almamak lazım! La Roche-Posay Anti-Shine SPF50+ Güneş Kremi, yüksek UVA/UVB koruması sağlayarak cildi güneşin zararlı etkilerinden korur. Ultra hafif dokusu sayesinde hızla emilir ve ciltte yağlı ya da yapışkan bir his bırakmaz. Sebum ve ter kaynaklı parlama görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, homojen bir şekilde dağılır ve temiz, ferah bir his sunar. Yüz kullanımı için özel olarak geliştirilen bu krem, günlük cilt bakım rutininize kolayca uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kurtarıcı! Gün içinde ara ara sıkıyorum. Güzel koruduğunu düşünüyorum.”

“Yaz günlerinin vazgeçilmez ürünü. Kesinlikle tavsiye ederim.”

La Roche Posay güneş kreminin yanında La Roche Posay güneş korumalı bakım kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

