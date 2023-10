Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tezkere mesajı'na sert tepki! "PKK'ya siyasi destek verenlerin durumuna düşmüştür""

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresi hakkında vatandaşlara SMS göndererek, "AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!" demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına tepkisiz kalmadı. Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ OLAN HER ŞEYE KARŞI ÇIKIYOR"

Çelik X üzerinden yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıktığını belirterek, "Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarımıza sms gönderip, yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân verdiğini iddia ederek tezkereye karşı olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa iki yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014’ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye’nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik." ifadelerini kullandı.

"TEZKEREYE DAHA ÖNCE DEFALARCA 'EVET' DENDİ"

Çelik CHP'nin aynı maddelerin yer aldığı tezkerelere daha önceden defalarca 'evet' dediğini vurgulayarak, "Buradan anlaşılan CHP yönetimi onayladıkları tezkerelerin hiçbirini ya okumadılar ya da yeni geliştirdikleri ittifak ilişkileri çerçevesinde tutum değiştirdiler. Kılıçdaroğlu’nun her iki durumda da derinleşen bir siyasi cehalet ve yetersizlik ile hareket ettiği ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu anlaşılan yeni ittifak ilişkileri nedeniyle tutum değiştirmesine bir bahane olarak yabancı güçlerin varlığından bahsediyor." dedi.

"SMS'LER ATARAK BİLGİSİZLİĞİNİ BİR KERE DAHA İLAN ETMİŞTİR"

Çelik, "Doğrusu, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edilmiştir. Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır. Koalisyona üye ülkeler de personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Meselenin özü budur. Kılıçdaroğlu’nun uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin gereklerini anlamaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bugün vatandaşlarımızı rahatsız eden sms’ler atarak bilgisizliğini bir kere daha ilan etmiştir.

"PKK'YA SİYASİ DESTEK VERENLERİN DESTEK VERDİĞİ BİR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR!"

Çelik, CHP yönetiminin tezkere konusundaki tutumuyla PKK'ya destek verenlerin desteklediği bir duruma düştüklerinin altını çizerek, "CHP Yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK’ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür! Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu’ndan önce milli güvenlik konusunda güçlü bir hassasiyete sahipti. Kılıçdaroğlu CHP’nin bu çizgisinde de sapmaya imza atmıştır. Biz Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan liderliğinde sınırlarımıza mücavir bölgelerde topraklarımıza mütecaviz bir şekilde yaklaşmaya çalışan her türlü terör örgütüne karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.